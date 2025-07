DAZN ha annunciato un’importante estensione dell’accordo pluriennale con Warner Bros. Discovery. La partnership, avviata nel 2020 e già attiva attraverso i canali Eurosport 1 ed Eurosport 2, viene ora ampliata con contenuti sia sportivi sia generalisti.

L’obiettivo è quello di rafforzare l’ecosistema di contenuti offerto agli abbonati e posizionarsi come una piattaforma sempre più trasversale e a tutto tondo.

DAZN rafforza e amplia la propria offerta sportiva con tennis, Olimpiadi invernali e molto altro

Sul fronte dello sport, DAZN si prepara a diventare la casa di alcuni dei più importanti eventi internazionali.

Nei prossimi mesi, infatti, la piattaforma integrerà i contenuti digitali extra di Eurosport, trasmettendo in diretta tutti i match degli Australian Open e del Roland Garros, due dei quattro tornei del Grande Slam nel tennis.

Inoltre saranno visibili anche le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 nella loro interezza, comprese tutte le discipline coinvolte, e le tappe integrali dei più prestigiosi eventi ciclistici come Giro d’Italia, Tour de France e Vuelta a España.

A completare il pacchetto, ci saranno anche le Grandi Classiche del ciclismo, da Milano-Sanremo a Liegi-Bastogne-Liegi, da Parigi-Roubaix al Giro di Lombardia, insieme ai principali eventi dell’UFC, al PGA Tour di golf, al World Snooker Tour e alle competizioni motoristiche come WEC, Speedway e Formula E.

Un passo in avanti verso l’intrattenimento televisivo

Accanto allo sport, DAZN vuole puntare forte anche sull’intrattenimento, annunciando l’arrivo sulla propria app dei canali in chiaro del gruppo Warner Bros. Discovery.

Tra questi spiccano Nove, Real Time, DMAX e, a partire dall’autunno 2025, anche Discovery Channel, che farà contemporaneamente il suo debutto sul digitale terrestre.

Un cambio di paradigma importante per la piattaforma che, come accennato in apertura, vuole spingersi oltre i confini dello sport e sbarcare anche sull’intrattenimento.

L’integrazione dei canali generalisti rappresenta una novità assoluta per il servizio e si inserisce in una strategia più ampia che punta a trattenere gli utenti all’interno dell’applicazione anche al di fuori dei grandi eventi sportivi.

“Siamo orgogliosi di rafforzare la nostra sinergia con un partner di prestigio, con cui condividiamo visione e ambizione,” ha dichiarato Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia. “Continuiamo a investire in Italia per arricchire l’esperienza degli appassionati di sport sulla nostra piattaforma. L’ampliamento dell’accordo esistente con Warner Bros. Discovery consolida una collaborazione che prosegue dal 2020 e porta a un’offerta in app ancora più integrata e completa.”

Sulla stessa linea anche Alessandro Araimo, CEO di Warner Bros. Discovery Italy & Iberia: “Siamo lieti di aver ampliato ed esteso l’accordo con DAZN, un partner di grande importanza che negli anni ha saputo apprezzare la qualità e la ricchezza dell’offerta Eurosport. Inoltre, siamo lieti che la nostra offerta di intrattenimento trovi una nuova vetrina come quella di DAZN, grazie alla quale i nostri canali in chiaro saranno disponibili sulla piattaforma.”

Con questa mossa, DAZN si avvicina sempre più al modello delle piattaforme di streaming che puntano a offrire un palinsesto completo, capace di alternare sport, informazione e intrattenimento.

L’operazione, come spiegato nel comunicato, punta ad attrarre nuove fasce di pubblico, aprendo la piattaforma a chi non è interessato solo allo sport ma cerca anche programmi di attualità, documentari e intrattenimento leggero.

Inoltre, con questa soluzione la piattaforma potrà essere d’interesse anche al di fuori dei grandi tornei o competizioni come la Serie A o i tornei del Grande Slam.

In conclusione, ricordiamo che gli abbonati a DAZN possono accedere ai canali Eurosport 1 ed Eurosport 2 già sottoscrivendo il piano base di DAZN, attualmente chiamato DAZN Sports (in passato come DAZN Start).

Questo piano è disponibile in diverse modalità di abbonamento. La formula annuale con pagamento dilazionato in 12 rate mensili, che prevede un vincolo di permanenza per l’intero anno, ha un costo di 11,99 euro al mese.

In alternativa, si può optare per la versione annuale con pagamento anticipato in un’unica soluzione, proposta a 99 euro totali, pari a circa 8,25 euro al mese, questa senza vincolo di permanenza.

Infine, c’è l’abbonamento mensile senza vincoli, disponibile al prezzo di 14,99 euro al mese.

Sottolineiamo che tutti i piani includono l’accesso ai contenuti multisport trasmessi da Eurosport e includeranno le novità in arrivo nei prossimi mesi.