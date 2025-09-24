L’evento Xiaomi di oggi non ha visto solo la presentazione degli smartphone Xiaomi 15T e Xiaomi 15T Pro e del tablet REDMI Pad 2 Pro: sul palco, la casa cinese ha mostrato anche diverse altre novità, tra cui Xiaomi Watch S4 41 mm, Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition e le cuffie Xiaomi OpenWear Stereo Pro. Andiamo a scoprire tutto su questo tris di prodotti, tra caratteristiche, funzionalità, prezzi e disponibilità in Italia.

Xiaomi Watch S4 41 mm: nuova versione più compatta ed elegante

All’evento Far Closer di oggi, Xiaomi ha svelato per il mercato globale una nuova versione di Xiaomi Watch S4, smartwatch che ha esordito in Italia lo scorso marzo. Xiaomi Watch S4 41 mm è pensato per chi desidera un orologio più compatto ed elegante: mette a disposizione uno schermo AMOLED da 1,32 pollici a risoluzione 466 x 466 in grado di raggiungere i 1500 nit di luminosità (per immagini chiare anche sotto il sole), un profilo sottile di 9,5 mm e un peso di 32 g (senza cinturino).

Anche su questa versione, al centro ci sono salute e benessere, per un prodotto pensato per essere indossato tutto il giorno (allenamenti, ufficio, sonno e così via). A bordo trova spazio un modulo cardiofrequenzimetro aggiornato per un monitoraggio più preciso degli esercizi, e il monitoraggio del sonno ora include un’analisi multidimensionale e un piano di miglioramento guidato di 21 giorni (con indicazioni pratiche per migliorare il riposo e instaurare abitudini più sane nel tempo).

Per l’attività all’aperto entra in gioco il posizionamento GNSS dual-band, che assicura un tracciamento affidabile del percorso, sia a piedi sia in bici. In tutto, sono oltre 150 le modalità sportive supportate, tra cui nuoto e sci, ed è presente pure una funzione sport vlog che consente di controllare da remoto lo smartphone per avviare la registrazione video, mostrando in tempo reale sullo schermo dati come frequenza cardiaca e calorie bruciate. La batteria offre un’autonomia fino a 8 giorni ed è compatibile con la ricarica rapida.

Xiaomi Watch S4 41 mm è disponibile su mi.com, Amazon e presso i principali rivenditori di elettronica nelle versioni Black, Green mint, White e nella speciale edizione Sunset gold, con cinturino Milanese dorato e corona impreziosita da un diamante sintetico. Il prezzo consigliato del nuovo smartwatch è di 159,99 euro: in occasione del lancio, è possibile ricevere la Xiaomi Smart Jump rope grazie a uno speciale bundle.

Un tocco più premium con Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition

Xiaomi celebra 10 anni di innovazione nel settore wearable e lancia Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition: il modello Glimmer Gold aggiunge un tocco premium che trasforma la smartband in un accessorio elegante, perfetto da indossare in palestra, al lavoro o anche nelle occasioni formali.

La smartband offre uno schermo AMOLED da 1,72 pollici con refresh rate di 60 Hz e una luminosità fino a 1500 nit, così da risultare leggibile all’aperto e reattivo durante la navigazione tra app e funzionalità. È progettata per supportare gli obiettivi di salute e fitness: può monitorare gli allenamenti con oltre 150 modalità sportive, aiutando gli utenti a misurare i progressi, fissare nuovi obiettivi e mantenere la motivazione. La trasmissione della frequenza cardiaca è compatibile con dispositivi fitness di terze parti, come i ciclocomputer, e l’analisi avanzata del sonno fornisce insight semplici da comprendere, incoraggiando un riposo migliore e abitudini più sane.

Grazie a Xiaomi HyperOS, funge anche da smart hub, consentendo il controllo dei dispositivi connessi e il controllo remoto della fotocamera dello smartphone abbinato. Lato personalizzazione, si possono scegliere più di 200 quadranti. La batteria è da 233 mAh e secondo il produttore garantisce un’autonomia fino a 21 giorni con uso tipico. Oltre che come tradizionale smartband, può essere indossata pure come pendente o come charm per la borsa.

Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition è disponibile su mi.com, Amazon e presso i principali rivenditori di elettronica al prezzo consigliato di 79,99 euro. Vi ricordiamo che la versione “normale” viene invece proposta a 49,99 euro.

Le Xiaomi OpenWear Stereo Pro vogliono reinventare l’audio open-wear

Chiudono questo tris di novità le Xiaomi OpenWear Stereo Pro, cuffie true wireless che puntano a reinventare l’audio open-wear con un design leggero ed ergonomico. Le cuffie propongono un sistema di supporto a tre punti e auricolari inclinati verso l’esterno che distribuiscono la pressione in modo uniforme, aiutando così a ridurre l’affaticamento delle orecchie durante le sessioni di ascolto più lunghe.

Le nuove cuffie Xiaomi dispongono di filo in titanio con memoria flessibile per adattarsi in modo naturale alle diverse forme delle orecchie, per una vestibilità stabile in ogni situazione (relax a casa, spostamenti quotidiani e persino allenamenti) e con tanto di certificazione TÜV SÜD per l’elevato comfort.

Le nuove cuffie promettono un suono ricco e immersivo per musica, film, giochi e quant’altro, con un sistema multi-driver che crea un profilo bilanciato con bassi profondi, alti nitidi e medi morbidi, per riprodurre in modo naturale ogni dettaglio in qualsiasi contenuto. A disposizione la certificazione Hi-Res Audio Wireless con codec LDAC, audio dimensionale per la regolazione della riproduzione in base ai movimenti della testa, e impostazioni Harman AudioEFX e Harman Master EQ per personalizzare il suono in modo semplice.

Inoltre, il sistema avanzato di riduzione della dispersione sonora è in grado di abbassare la fuoriuscita del suono di oltre il 60% rispetto alle OpenWear Stereo, così che l’utente possa ascoltare in tranquillità anche in ambienti silenziosi come biblioteche o uffici, senza disturbare.

La custodia magnetica è pensata per mantenere le cuffie al sicuro e ovviamente per ricaricarle: lato autonomia, le OpenWear Stereo Pro offrono fino a 8,5 ore di riproduzione, estendibili fino a 45 ore con la custodia; grazie alla ricarica rapida, bastano 10 minuti per ottenere due ore di ascolto.

Le Xiaomi OpenWear Stereo Pro sono disponibili all’acquisto in Italia su mi.com, su Amazon e presso i principali rivenditori di elettronica al prezzo consigliato di 149,99 euro.