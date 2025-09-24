L’evento Xiaomi di oggi si è rivelato particolarmente ricco di novità. Oltre a smartphone, tablet e wearable, il produttore cinese ha svelato alcuni prodotti dedicati alla smart home: si tratta dei robot aspirapolvere Xiaomi Robot Vacuum 5 e Robot Vacuum 5 Pro, delle smart TV Xiaomi TV S Pro Mini LED Series 2026 e della videocamera di sorveglianza Xiaomi Smart Camera C701. Andiamo a scoprire tutti i dettagli, compresi i prezzi e le disponibilità per l’Italia.

Xiaomi Robot Vacuum 5 e 5 Pro: aspirazione fino a 20.000 Pa e radar dToF Smart Retractable

Iniziamo da Xiaomi Robot Vacuum 5 e Robot Vacuum 5 Pro, due modelli pensati per diverse esigenze di pulizia. Il modello Pro offre una potenza di aspirazione di 20.000 Pa, ideale per rimuovere qualsiasi tipo di polvere, peli di animali, detriti di grandi dimensioni.

Il radar dToF Smart Retractable consente di pulire anche sotto i mobili fino a 9,5 cm di altezza: il robot può raggiungere spazi nascosti che gli aspirapolvere tradizionali non riescono a pulire. Con l’avanzata intelligenza artificiale completa di riconoscimento dello sporco ed evitamento degli ostacoli alimentati da un sistema a tripla telecamera, Vacuum 5 Pro permette di regolare le strategie di pulizia in tempo reale e può spostarsi tra gli oggetti in modo più smart.

La base migliorata include il lavaggio del mop con acqua calda a 80°C, modalità Smart con temperatura dell’acqua preimpostata e cicli di lavaggio automatici attivati dai sensori di sporco, garantendo mop sempre puliti con una minima manutenzione manuale.

Xiaomi Robot Vacuum 5 offre la stessa potenza di aspirazione massima (20.000 Pa) e il radar dToF Smart Retractable. Dispone di S-Cross dual-line structured light per l’evitamento degli ostacoli, con rilevazione degli oggetti irregolari per evitare collisioni e seguire percorsi di pulizia efficienti. La base standard supporta temperature dell’acqua personalizzabili, vassoi autopulenti e asciugatura ad aria calda per due ore, andando a semplificare la manutenzione quotidiana e riducendo la necessità di pulizia manuale.

Entrambi i robot condividono una base solida, con un braccio mop a doppia estensione e spazzola laterale che garantiscono una copertura al 100% degli angoli. Sono dotati di batterie da 5200 mAh, capaci di garantire fino a 140 minuti di autonomia: possono essere ricaricati in una sola sessione, per una pulizia continua delle abitazioni di grandi dimensioni. Naturalmente offrono l’integrazione con l’app Xiaomi Smart Home per la programmazione e la selezione delle modalità, e con Google Assistant e Alexa per comodi comandi vocali.

Xiaomi Robot Vacuum 5 e Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro sono disponibili all’acquisto in Italia su mi.com, su Amazon e presso i principali rivenditori di elettronica al prezzo consigliato di rispettivamente 649,99 euro e 799,99 euro. In entrambi i casi, durante il periodo di lancio è possibile ricevere in omaggio un accessorio a scelta tra filtro, coperchio della spazzola principale o sacchetto usa e getta.

Xiaomi TV S Pro Mini LED Series 2026: si va dai 55 ai 75 pollici con Google TV

Restiamo nella smart home, ma spostiamoci sull’intrattenimento con la Xiaomi TV S Pro Mini LED Series 2026. La nuova generazione è composta da tre modelli, con diagonali da 55, 65 e 75 pollici con tecnologia QD-Mini LED: grazie ai tre formati può adattarsi a diverse dimensioni di stanza, risultando l’ideale per ampi soggiorni, camere da letto e setup da gaming.

La serie combina la retroilluminazione Mini LED con la tecnologia Quantum Dot, per neri più profondi, luci più brillanti e colori più vividi che rendono film, sport e serie TV più nitidi e realistici. La risoluzione UHD 4K aggiunge dettagli, mentre HDR10+ e Dolby Vision assicurano scene d’impatto anche in ambienti molto luminosi. C’è anche la modalità Filmmaker, con la quale è possibile vedere i film come pensati dai registi, con colori accurati.

La Xiaomi TV S Pro Mini LED Series 2026 è alimentata dal Xiaomi Visual Engine Pro: migliora la chiarezza grazie alla tecnologia a bassa riflessione che riduce i riflessi, mantenendo l’immagine nitida anche sotto la luce solare o in ambienti interni molto illuminati; il dimming globale migliora le scene più scure, mentre i motori di chiarezza del movimento mantengono sport e azioni fluide e prive di sfocature.

Lato audio, le nuove smart TV offrono doppi altoparlanti da 15 W con Dolby Atmos e Harman AudioEFX, per un suono più immersivo e bilanciato tra dialoghi, effetti e musica. Gli amanti del gaming possono contare su un refresh rate di 144 Hz, con possibilità di boost fino a 288 Hz. La serie dispone di Google TV ed Apple AirPlay, per streaming e casting dai dispositivi ancora più semplici e immediati.

La Xiaomi TV S Pro Mini LED Series 2026 è disponibile all’acquisto in Italia su mi.com, su Amazon e presso i principali rivenditori di elettronica al prezzo consigliato di 699 euro (55″), 899 euro (65″) e 1099 euro (75″). Sul sito ufficiale è possibile ottenere gratuitamente Xiaomi Sound Party da 50 W (valore di 129,99 euro), un coupon del 10% usando 100 Mi Point, un bonus di 50 euro con il trade-in, Mi Point doppi e un 10% di sconto aggiuntivo per i nuovi utenti; su Amazon è invece possibile approfittare di uno sconto di 100 euro.

Xiaomi Smart Camera C701: 4K, HDR, rilevamento AI e visione notturna

L’altra novità lanciata oggi è la Xiaomi Smart Camera C701, pensata per un monitoraggio domestico affidabile. Dispone di un sensore da 8 MP con lente ottica a 6 elementi per video a risoluzione 4K Ultra HD, con tanto di modalità HDR per bilanciare aree luminose e scure, sia di giorno sia di notte.

La videocamera offre una visione notturna a colori e una a infrarossi per catturare attività fino a 10 metri, senza il tipico bagliore rosso: in questo modo si possono controllare bambini e animali domestici durante la notte senza arrecare disturbo.

C701 integra poi il rilevamento AI per animali domestici, bambini e persone, e invia avvisi mirati: ad esempio, i genitori possono ricevere notifiche quando il bambino piange, oppure si possono tracciare i movimenti degli animali. Il rilevamento con intelligenza artificiale può identificare sagome e movimenti umani, avvisando gli utenti di attività insolite e riducendo efficacemente i falsi allarmi causati da animali, cambiamenti di luce o altri movimenti non umani.

Ci sono poi funzioni aggiuntive come il rilevamento di rumori forti e il monitoraggio panoramico per offrire un ulteriore livello di protezione. Per tutelare la privacy, è disponibile la protezione fisica della lente attivabile su richiesta. La videocamera propone audio bidirezionale con microfoni a cancellazione del rumore, un altoparlante che permette conversazioni naturali e in tempo reale con la famiglia o gli animali domestici, connettività Wi-Fi 6 dual-band per una connessione fluida e stabile, e archiviazione tramite microSD o cloud. I comandi vocali con Google Assistant o Amazon Alexa permettono anche di visualizzare le riprese in diretta senza mani.

Xiaomi Smart Camera C701 è disponibile all’acquisto in Italia su mi.com, su Amazon e presso i principali rivenditori di elettronica al prezzo consigliato di 59,99 euro.