Tado, azienda tedesca nota per i suoi termostati intelligenti, introduce un nuovo livello di automazione per chi desidera una casa sempre calda, ma senza sprechi; l’ultimo aggiornamento del servizio Auto Assist integra infatti funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, con l’obbiettivo dichiarato di rendere il riscaldamento ancora più efficiente e predittivo, senza alcun aumento di prezzo per gli utenti già abbonati.

Segui l'Intelligenza Artificiale su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Tado introduce nuove funzioni smart mosse dall’IA nel proprio servizio Auto Assist

La novità, battezzata AI Assist, si fonda su un’apprendimento automatico avanzato che, come spiega l’azienda, è in grado di imparare le abitudini della casa, prevedere il momento del rientro dell’utente e regolare di conseguenza il riscaldamento stanza per stanza.

Già disponibile in Europa e Regno Unito, AI Assist è incluso nel normale piano Auto Assist, chi possiede già un sistema Tado X con abbonamento attivo riceverà l’aggiornamento in automatico, mentre i modelli più datati resteranno esclusi da queste nuove funzioni.

Secondo quanto dichiarato da Tado, le aggiunte principali sono quattro:

riscaldamento adattivo -> l’IA analizza il comportamento termico di ogni stanza, regolando in tempo reale le teste termostatiche per bilanciare comfort e consumi

-> l’IA analizza il comportamento termico di ogni stanza, regolando in tempo reale le teste termostatiche per bilanciare comfort e consumi preriscaldamento intelligente -> grazie alla capacità di previsione il sistema sa quando l’utente tornerà a casa e avvia il riscaldamento in anticipo, così da far trovare un ambiente accogliente

-> grazie alla capacità di previsione il sistema sa quando l’utente tornerà a casa e avvia il riscaldamento in anticipo, così da far trovare un ambiente accogliente Energy IQ -> uno strumento analitico che evidenzia i punti in cui l’energia viene utilizzata maggiormente, offrendo dati utili per risparmiare

-> uno strumento analitico che evidenzia i punti in cui l’energia viene utilizzata maggiormente, offrendo dati utili per risparmiare modalità vacanza evoluta -> consente di impostare scenari personalizzati per periodi di assenza prolungata, mantenendo la casa a temperatura controllata senza sprechi

Si tratta di funzioni che vanno a completare l’attuale pacchetto Auto Assist, già noto per l’Away Mode e per il monitoraggio energetico, integrandolo con un tocco di intelligenza predittiva.

Nonostante Tado, come molte altre aziende, utilizzi con convinzione il termine intelligenza artificiale, alcuni fanno notare che molte di queste capacità (preriscaldamento, analisi dei consumi, automazione basata sulla geolocalizzazione) sono già presenti in prodotti concorrenti come i termostati Nest di Google, senza alcuna etichetta IA a fare da richiamo.

L’impressione quindi, è che AI Assist rappresenti più un rebranding evolutivo che una rivoluzione vera e propria, Tado ha rinnovato gli algoritmi di Auto Assist ma l’esperienza d’uso non cambia radicalmente.

Per chi possiede già un dispositivo Tado X l’aggiornamento è comunque una buona notizia: nessun costo aggiuntivo per accedere alle nuove funzioni, migliore ottimizzazione energetica (che nel medio periodo potrebbe tradursi in bollette più leggere), e un ecosistema che continua a crescere senza la necessità di acquistare nuovo hardware; gli utenti di modelli più vecchi invece, potrebbero dover valutare un upgrade se desiderano beneficiare dell’IA predittiva.

Con questo aggiornamento Tado conferma la propria strategia a lungo termine, puntare su software e servizi per distinguersi nel mercato della smart home, dove la concorrenza è sempre più agguerrita.