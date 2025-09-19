Novità importante per Dreame: la nota azienda che si occupa di soluzioni smart per la pulizia domestica annuncia infatti l’apertura ufficiale dei suoi primi negozi in Italia. Si tratta di una conferma dell’impegno di Dreame nell’espansione nel nostro Paese, con l’intento di migliorare il servizio clienti e garantire una presenza più costante a beneficio dei consumatori.

Dreame apre i suoi primi due negozi in Italia: ecco dove

Dreame si espande in Italia e apre i suoi primi due negozi, realizzati in collaborazione con Accessory Line, partner di distribuzione dell’azienda. L’annuncio rappresenta un passo fondamentale nell’espansione globale e rafforza l’impegno del marchio nei confronti del mercato europeo.

L’apertura simultanea di due store consente un’accelerazione significativa nell’espansione di Dreame, per passi avanti lato visibilità del brand e con la promozione di un modello di crescita che unisce online e offline. L’azienda ha già raggiunto una quota di mercato del 37,5%, classificandosi al primo posto nel market share nel periodo gennaio-giugno 2025.

Il primo negozio è situato nel quartiere CityLife Shopping District di Milano: si estende su 130 metri quadrati ed è dedicato all’esposizione dei prodotti, ma anche a dimostrazioni interattive per presentare le tecnologie del brand, con la presenza costante di personale qualificato che offre supporto completo pre e post vendita. Nel punto vendita sarà possibile scoprire e provare le più recenti innovazioni mostrate a IFA 2025, come Aqua10 Roller Complete, che integra un rullo per mop per una pulizia più efficace, e H15 Pro FoamWash, per un’esperienza di pulizia profonda basata sulla schiuma.

Il secondo negozio è all’interno del centro commerciale Oriocenter, a Orio al Serio (Bergamo): il punto vendita è di 110 metri quadrati ed è situato al primo piano. I nuovi spazi interamente dedicati all’universo Dreame vogliono rappresentare un punto di incontro tra innovazione tecnologica e accessibilità. Mettono in mostra l’intero ecosistema di prodotti Dreame, che spazia da robot aspirapolvere, aspirapolvere lavapavimenti di ultima generazione e scope elettriche senza fili, fino a prodotti per la cura personale e strumenti per la pulizia degli spazi esterni.

Oltre all’esposizione dei prodotti, i negozi sono progettati per offrire un’esperienza completamente localizzata, che include consulenze personalizzate, supporto post-vendita e consigli esperti su soluzioni di pulizia pensate per le esigenze locali.

“L’apertura dei nostri primi due negozi in Italia non è solo un’iniziativa commerciale, ma un traguardo che sottolinea il nostro impegno a costruire un rapporto diretto e autentico con i consumatori locali,” ha dichiarato Sean Chen, Managing Director Western Europe di Dreame. “Siamo entusiasti di annunciare finalmente questo importante passo, che siamo certi rappresenti solo l’inizio di molti altri annunci dedicati al miglioramento del servizio clienti che comunicheremo nel corso dell’anno. Non si tratta solo di una presenza commerciale costante: i nostri clienti più fedeli sanno che il 2025 è stato un anno dedicato al potenziamento dei nostri servizi, come il futuro lancio di un programma try before buy e l’annuncio della nostra iniziativa di permuta di prodotti, per accedere ancora più facilmente alle ultime tecnologie sul mercato. I nostri prossimi passi prevedono l’espansione dell’assistenza post-vendita con base in Italia e l’apertura di altri punti vendita sul territorio nazionale entro il 2026“.

“Abbiamo creduto da subito in questo brand dalle grandi potenzialità, che ha conquistato in breve tempo la credibilità del mercato italiano“, ha aggiunto Guido Borso, CEO di Accessory Line. “Oggi, infatti, Dreame sta raggiungendo la leadership nei prodotti per la pulizia della casa. Siamo orgogliosi di essere partner in questo percorso di crescita e di condividere anche un passo importante del consolidamento territoriale, attraverso l’apertura oggi del primo flagship store milanese in un quartiere esclusivo, di alta pedonabilità. Grazie poi all’assistenza pre e after sales, oltre ai servizi personalizzati che Accessory Line garantisce ai clienti Dreame, siamo certi che questo marchio diventerà un punto di riferimento per chi cerca qualità ed eccellenza“.

Dreame continua dunque a rafforzare il proprio posizionamento in Europa. Se volete fare un salto presso i nuovi punti vendita, questi sono i dettagli: