A IFA 2025 Tineco si è confermata protagonista nel settore smart home, presentando una nuova generazione di soluzioni per la casa. A Berlino, l’azienda ha ottenuto numerosi riconoscimenti da parte di enti certificatori e media globali di riferimento grazie alla presentazione delle soluzioni FLOOR ONE S9 Scientist, FLOOR ONE STATION S9 Scientist, PURE ONE A90S, FLOOR ONE S7 Stretch Steam e FLOOR ONE S9 Artist.

Tanti premi per le novità Tineco a IFA 2025

Oltre a ECOVACS, anche Tineco si aggiudica numerosi premi per le novità mostrate a IFA 2025. Uno dei protagonisti principali della fiera è stato FLOOR ONE S9 Scientist, lavapavimenti ultrasottile e silenzioso che combina tecnologie come StreakFree Scraper e HydroBurst per rimuovere lo sporco più difficile: il prodotto ha ottenuto l’All-Scenario Cleaning Innovation Gold Award – Global Product Technology Innovation Award 2025 ed è stato premiato come IFA Innovation Award Honoree 2025.

Successo pure per FLOOR ONE STATION S9 Artist, lavapavimenti intelligente con Smart Refresh Station, serbatoio da 5 litri e riempimento automatico: ha conquistato infatti il titolo Best of Showstoppers IFA 2025 ai GADGETY Awards.

Anche l’aspirapolvere PURE ONE A90S si è aggiudicato il premio Best of Showstoppers IFA 2025 ai GADGETY Awards: merito del suo design ergonomico e della rivoluzionaria 3DSense Master Brush, in grado di rilevare pavimenti, polvere e bordi in tempo reale.

C’è poi la serie FLOOR ONE S7 Stretch Steam, che sfrutta il vapore per eliminare germi e batteri e garantire superfici sicure per tutti, animali domestici compresi: ha ottenuto la certificazione TÜV come prodotto Pet-Friendly e per l’eliminazione dei batteri.

A completare i riconoscimenti ci pensa FLOOR ONE S9 Artist, che ha ottenuto il premio Best of IFA 2025 dal media statunitense Hunker. In più, i modelli Tineco Go Mini e iFloor Y2 Plus sono stati riconosciuti come prodotti dell’anno 2025/2026 dal portale tedesco Technik Zuhause.

Insomma, non si può dire che Tineco non sia stata tra le protagoniste di IFA 2025. Per il momento l’azienda non ha comunicato le date di uscita e i prezzi dei nuovi prodotti, ma ne sapremo certamente di più nelle prossime settimane.