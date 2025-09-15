Da quando sui robot aspirapolvere e lavapavimenti sono stati introdotti i sacchetti per la raccolta dello sporco solido (polvere, briciole, sabbia, detriti), comodi perché riducono la necessità di interventi manuali frequenti, i modelli con base ciclonica sono stati relegati alla fascia bassa (come ad esempio ECOVACS N20 Pro Plus), lasciando scoperto il segmento premium. Questo è un problema per chi, a causa di animali domestici, famiglie numerose o esigenze specifiche, si ritrova ad aspirare quotidianamente grandi quantità di sporco e non vuole continuare a spendere per l’acquisto di nuovi sacchetti da sostituire spesso.

ECOVACS Deebot X11 Omnicyclone si propone di risolvere proprio questa esigenza: offre un robot avanzato per aspirazione, lavaggio e gestione della base che, al posto del sacchetto intercambiabile, utilizza un serbatoio ciclonico capace di raccogliere e compattare lo sporco, così da poterlo svuotare e re-installare quando pieno. Come altri prodotti moderni di fascia alta, integra inoltre l’efficace panno a rullo per il lavaggio, un’elevata potenza di aspirazione ma non solo. Scopriamo come va e cosa offre nella nostra completa recensione di ECOVACS Deebot X11 Omnicyclone.

Design, costruzione e caratteristiche

Principale peculiarità è indubbiamente l’estetica. Rispetto a un mercato fatto di robot con linee stondate, in questo caso abbiamo linee dure e angoli netti che lo rendono indubbiamente diverso dagli altri, unito ad una colorazione grigio e blu caratteristico del brand. Il robot ha un profilo basso con dimensioni di 35,3 × 35,1 × 9,8 cm che aiutano a passare sotto mobili bassi, mentre la base è più impegnativa con un ingombro di circa 38 × 49,3 × 46,5 cm, dettaglio da considerare se lo spazio d’ingresso o lavanderia è ridotto. Il contenitore polvere interno è da 0,22 L, sufficiente per cicli completi prima dello svuotamento in base, e il serbatoio acqua integrato nel robot è da 110 ml per mantenere umido il rullo senza eccessi, così si evita di bagnare i tappeti ed è più semplice modulare il lavaggio stanza per stanza. Quanto alla base, i serbatoi acqua raggiungono 3,2 L per la pulita e 2,7 L per la sporca, un equilibrio che regge appartamenti medi senza rabbocchi frequenti. Valgono una nota pratica anche il diametro del mop a rullo da 175 mm, che copre buona parte del fronte di marcia, e la rumorosità del lavaggio fra 54 e 62 dBA, che rende sostenibile l’uso serale senza disturbare altre stanze.

Il corpo motore si affida a una generosa batteria da 6.400 mAh che ricarica in circa 3 ore e 10 minuti, supporta però anche la ricarica rapida. Il robot supera soglie fino a 24 mm con il rullo montato e solleva il rullo stesso di 10 mm quando serve, riducendo i contatti su tappeti o giunti sporgenti.

L’architettura è composta da più sistemi proprietari che impattano davvero sull’uso. OmniCyclone™ separa e accumula la polvere nella base senza sacchetto, quindi con minori ricambi e rifiuti; PureCyclone 2.0™ gestisce la separazione a due stadi per mantenere costante l’efficienza nel tempo; OZMO ROLLER 2.0™ è il rullo in nylon ad alta densità che lava a contatto con il suolo mentre un raschiatore rimuove lo sporco intrappolato; TruEdge 3.0™ estende il rullo di circa 1,5 cm verso il bordo per lavorare meglio lungo i battiscopa; TruePass Adaptive 4WD™ impiega leve meccaniche per migliorare il superamento di soglie complesse.

Come pulisce ECOVACS Deebot X11 Omnicyclone

ECOVACS Deebot X11 Omnicyclone ha una potenza di aspirazione fino a 19.500 Pa con un flusso d’aria di circa 18 L/s, utile sia sulla polvere fine sia sui residui più consistenti, mentre il rullo OZMO ROLLER 2.0 ruota a 200 rpm esercitando una pressione di contatto che si percepisce nell’azione lungo i bordi. La copertura dichiarata da un singolo riempimento della base arriva a 400 m², con il rullo che mantiene un apporto d’acqua costante per evitare aloni; ne risulta un lavaggio uniforme anche su corridoi lunghi senza zone sovra-umidificate. PowerBoost™ aggiunge ricariche lampo di circa il 6% in 3 minuti mentre il rullo viene risciacquato in base, così si evitano soste lunghe e si può estendere il ciclo fino a coprire ampie superfici in un’unica sessione.

Scenario cucina con sporco secco e grasso: il rullo si fa sentire sulle macchie appiccicose e sui segni di olio vicino ai fuochi. L’acqua di lavaggio arriva al rullo sempre pulita e viene rimossa dal raschiatore prima di essere riportata sul pavimento; per questo servono meno ripassate dove di solito restano aloni. Il risciacquo in base utilizza acqua calda a circa 75 °C, che aiuta a sciogliere residui organici sul rullo prima dell’asciugatura. La differenza tangibile è che il rullo torna in campo privo di odori e più reattivo sulle successive passate.

In caso di liquidi o sporco oleoso purtroppo non ha funzione di sollevamento spazzole di conseguenza è alta la probabilità che quella laterale si sporchi e che parte del liquido venga risucchiato da quella centrale, questo obbliga poi ad una manutenzione manuale e pulizia della base ciclonica in quanto.

Scenario living con tappeti medi: l’aspirazione si combina al sollevamento rullo di 10 mm per evitare di bagnare il tessile. La spinta d’aria aiuta a recuperare peli e sabbia intrappolati nella fibra superficiale, ma sui tappeti a pelo lungo la resa cala, come spesso accade con rulli lavanti. La gestione resta comunque accorta: il robot limita l’umidità in prossimità del bordo tappeto e, quando previsto, preferisce aspirare prima le zone tessili per poi riprendere il lavaggio sul duro, così si riducono i trasferimenti di sporco.

Grazie alla tecnologia TruEdge 3.0 estende il rullo verso i battiscopa di circa 1,5 cm. È un vantaggio nei corridoi stretti e nelle cucine con zoccolini sporgenti, riducendo le ombre lasciate dai sistemi tradizionali. Non diventa un sostituto di uno spazzolino manuale negli angoli a 90°, ma lo scarto si assottiglia e la quantità di ritocchi si riduce a pochi tratti mirati lungo gli spigoli delle porte. Il diametro rullo da 175 mm, unito alla pressione, copre bene i bordi di porte-finestre a filo.

Scenario aree grandi con copertura continua: con serbatoio base da 3,2 L e PowerBoost, il robot completa più stanze senza pause estese. La ricarica rapida di alcuni minuti durante il risciacquo mantiene alta la media m²/h e limita l’accumulo di polvere tra una stanza e l’altra; in pratica, l’interruzione coincide con un’operazione utile. L’aria calda a circa 63 °C asciuga il rullo dopo la sessione in 2–4 ore.

Navigazione e riconoscimento ostacoli

La navigazione avviene con dToF integrato da AIVI 3D 3.0™, che combina una camera RGB e una luce strutturata per distinguere oggetti bassi come cavi, ciabatte e ciotole. L’assenza della torretta LiDAR aiuta a mantenere l’altezza a 9,8 cm, vantaggio reale sotto mobili bassi e panche da ingresso dove 1–2 cm fanno la differenza, seppur non sia fra i più bassi del mercato che arrivano anche a poco meno di 8 cm. La mappa iniziale viene tracciata con precisione, tra l’altro quella di ECOVACS è sempre una mappa ben lineare e molto comprensibile, e gli aggiornamenti per stanze e perimetri sono coerenti, così le routine stanza per stanza restano affidabili nel tempo.

TruePass Adaptive 4WD interviene quando le ruote incontrano dislivelli: sulle soglie standard si sale fino a 24 mm con il rullo, mentre con doppio gradino la meccanica interna suggerisce una trazione più sicura per superare discontinuità più marcate. La reazione davanti ai liquidi è prudente e le aree con cablaggi vengono evitate con un margine utile per non trascinare i cavi. Gli errori residui si notano su tappeti a pelo lungo con frange, dove l’algoritmo tende a ricalcolare il percorso per non restare impigliato, e in spazi molto stretti, in cui la priorità resta sempre evitare urti. Nel complesso, i percorsi generati sono regolari e la latenza nel cambiare corsia è contenuta, utile quando si chiede una copertura metodica senza ripassi casuali.

App e funzioni smart

L’app (disponibile sia per Android che per iPhone) offre mappa multi-stanza, gestione multi-piano, divisione e unione ambienti e preferenze puntuali per acqua, pressione e passate. Si possono creare routine per stanza con orari differenziati, definire zone ad alta priorità in cui impostare due passaggi incrociati e programmare esclusioni temporanee, ad esempio il tappeto sotto il tavolo quando ci sono ospiti.

Le funzioni AI di AIVI 3D 3.0 non si limitano al riconoscimento: i parametri operativi cambiano in automatico nelle aree con sporco tipico, aumentando aspirazione e acqua vicino ai piani di lavoro e riducendo l’umidità su legni sensibili. Questo riduce la necessità di profili manuali, ma la possibilità di salvare preset personalizzati resta fondamentale in case con materiali misti o esigenze specifiche. Le notifiche sull’app includono allarmi di livello acqua e promemoria di manutenzione; l’allarme di basso livello previene interruzioni del lavaggio su superfici ampie, così si evita di scoprire a fine corsa zone solo parzialmente bagnate. Il valore pratico complessivo sta nella coerenza delle routine: una volta impostato, il sistema mantiene la qualità del risultato con pochissime correzioni.

Prezzo, dove acquistarlo e conclusioni

Il prezzo di listino in Italia è 1.299 €, con promozioni frequenti poco sotto questa soglia. Il posizionamento è premium, ma si giustifica con il pacchetto integrato: base senza sacchetto che riduce i consumabili, rullo lavante efficace anche su sporco ostinato, copertura prolungata grazie a PowerBoost e profilo basso che entra dove altri si fermano. I compromessi sono l’ingombro della base, una resa sui tappeti a pelo lungo che resta nella media della categoria a rullo e una difficoltà nella gestione di sporco liquido dove, seppur il rullo faccia ottimamente il suo lavoro, parte di esso viene inesorabilmente risucchiato nel serbatoio della polvere.

La sintesi d’uso è chiara: questo è il robot aspirapolvere e lavapavimenti perfetto per chi ha spesso casa sporca, a causa di animali o famiglia numerosa, e ha paura di dover cambiare troppo di frequente il sacchetto dello sporco solido che inesorabilmente ha poi un costo nel lungo periodo. La base ciclonica è indubbiamente il principale vantaggio che rappresenta un unicum sulla fascia alta/premium.

Pro: Niente più sacchetti, base con serbatoio e tecnologia ciclonica



Batteria a lunga durata e ricarica rapida



Mop a rullo ben fatto e funzionale Contro: Non può alzare le spazzole per evitare i liquidi