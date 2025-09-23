Montblanc, il celebre marchio noto soprattutto per le penne stilografiche, ha annunciato un nuovo dispositivo con il quale arricchire una gamma di prodotti già molto ampia che comprende, tra gli altri, borse, bagagli da viaggio, orologi, fragranze, cuffie true wireless, gioielli e occhiali da sole. Il nuovo dispositivo, Montblanc Digital Paper, è un taccuino digitale con schermo e-ink, pensato per chi cerca un’esperienza di scrittura raffinata, ma in formato digitale.

Le caratteristiche del taccuino Montblanc Digital Paper

Montblanc Digital Paper è un dispositivo che si rivolge a un pubblico attento sia all’estetica sia alla sensazione tattile della scrittura. L’obiettivo di Montblanc non è tanto quello di offrire uno strumento digitale come tanti altri, ma un oggetto di rappresentanza, un vero e proprio accessorio di stile.

Dotato di uno schermo monocromatico con tecnologia e-ink, il taccuino digitale di Montblanc permette di scrivere, disegnare e annotare documenti con una fluidità che vuole replicare l’esperienza analogica. L’utente può partire da una pagina bianca o modificare un PDF, salvando e condividendo gli appunti con semplicità. La vera firma stilistica arriva dalla Montblanc Digital Pen, ispirata al design iconico della penna Meisterstück. La penna integra un motore aptico, con una sensibilità alla pressione di oltre 4.000 livelli e punte intercambiabili (nella confezione ne sono presenti tre: lino, liscia e opaca) che permettono di personalizzare la sensazione della scrittura su superfici differenti.

Il design del Digital Paper esprime l’eleganza e la cura artigianale tipica di Montblanc, con una scocca in alluminio impreziosita da un inserto in pelle su un lato. Al suo interno sono integrati magneti che consentono di fissare la penna digitale e di agganciare accessori come le cover smart. Il peso è di circa 473 grammi e lo spessore di appena 4,9 millimetri. La penna digitale pesa 17 grammi, con corpo da 11 millimetri di diametro e 148 millimetri di lunghezza.

Dal punto di vista tecnico, il dispositivo integra una batteria da 3.740 mAh, ricaricabile via USB-C, e uno spazio d’archiviazione interno da 64 GB. La connettività è garantita da Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.4, quest’ultimo dedicato esclusivamente alla Digital Pen. Il sistema operativo funziona con l’app Montblanc Digital Paper Companion, compatibile con dispositivi iOS 15 e Android 14 o versioni successive.

Il Digital Paper è dotato di un unico tasto fisico per l’accensione, mantenendo un’interfaccia essenziale e discreta. La penna digitale, invece, offre una maggiore versatilità grazie a due interruttori personalizzabili per selezionare rapidamente strumenti diversi e a un terzo pulsante multifunzione che amplia le opzioni d’uso durante la scrittura o il disegno.

Disponibile sul sito ufficiale e in alcuni negozi selezionati (al momento non è presente su Amazon), è proposto nelle colorazioni Mystery Black, Elixir Gold e Cool Gray a un prezzo di 890€. Il prezzo così elevato, rispetto a dispositivi simili come reMarkable Paper Pro Move o Kindle Scribe, conferma la volontà di Montblanc di differenziarsi non tanto nelle specifiche tecniche del prodotto, ma sull’esperienza d’uso rivolgendosi a una fascia di utenti quali professionisti, manager e creativi, attratti dalla cura del dettaglio e dalla possibilità di utilizzare questo dispositivo come uno status symbol.