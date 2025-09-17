CMF by Nothing continua a catturare l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori grazie a un’ecosistema in continua crescita che si appresta ad accogliere un altro dispositivo.

Mediante un enigmatico video teaser, l’azienda ha acceso l’attenzione sulle CMF Headphone Pro, cuffie che segneranno il debutto del brand in una nuova categoria ovvero le over-ear.

CMF Headphone Pro si mostrano in un video con forme più convenzionali e gli iconici colori del brand

Il tempismo non è casuale; questo teaser video, che potete vedere qui sotto, arriva a pochi mesi dal lancio delle prime Nothing Headphone (1), prodotto dal design tanto originale quanto polarizzante ma ricco di concretezza.

Ora sta al sotto-brand del marchio fondato da Carl Pei a far parlare di sé nel mondo dell’audio con una proposta che promette un design più convenzionale, ma con tutta la cura estetica e comunicativa che contraddistinguono l’ecosistema CMF by Nothing.

In questo caso il teaser delle CMF Headphone Pro è minimale ma ben realizzato: un breve video mostra il nome del prodotto, la data di lancio, e alcuni dettagli del design come degli switch fisici (un tasto fisico a scorrimento, integrato nella scocca delle cuffie, probabilmente legato a funzioni di controllo multimediale e della ANC) e delle superfici stondate, minuziosamente curate e impreziosite dalla palette colore iconica dell’azienda.

Il tutto è accompagnato dallo slogan “remix everything”, che lascia spazio a molte interpretazioni.

Ciò che possiamo cogliere è che queste nuove Headphone Pro avranno un design più sobrio e convenzionale rispetto alle Nothing Headphone (1).

I due colori protagonisti del teaser sono un verde acqua chiaro e l’iconico arancione CMF, già visto in altri prodotti del marchio.

Le cuffie mostrate nel video sono nella variante verde acqua, ma i padiglioni appaiono anche in arancione, il che lascia intuire una possibile personalizzazione cromatica o diverse edizioni disponibili al lancio.

Il video teaser, in quanto tale, non lascia spazio alle specifiche tecniche che probabilmente riproporranno quanto visto con le Headphone (1) ma in chiave più striminzita per rientrare nella fascia di prezzo economica a cui vengono proposti i prodotti del marchio.

Dando per scontata la presenza della cancellazione attiva del rumore, sarà interessante capire la qualità dell’ANC e se sarà presente una modalità per l’ascolto di musica in qualità superiore.

Tuttavia, considerando la nomenclatura “Pro” e il posizionamento sempre più ambizioso del brand, è probabile che Nothing voglia offrire un prodotto competitivo anche sul piano delle prestazioni audio.

Parallelamente, stanno emergendo informazioni anche su altri dispositivi in arrivo: tra questi i nuovi Nothing Ear (3), auricolari true wireless caratterizzati da una custodia in alluminio a scrigno; dettaglio che conferma la volontà di sperimentare anche nei materiali oltre che nelle forme.

Data di lancio

Il debutto ufficiale delle CMF Headphone Pro è previsto per il 29 settembre alle ore 13.30.

Nelle prossime settimane siamo certi che l’azienda continuerà a condividere ulteriori immagini e informazioni contribuendo a darci un quadro sempre più completo in attesa del lancio.