LG lancia Gallery+, una piattaforma che va oltre l’intrattenimento e trasforma il televisore in un vero elemento di design capace di riflettere gusti, stile e atmosfera personali. La novità non si limita all’estetica: oltre 4.000 immagini selezionate da rinomate istituzioni culturali, scene cinematografiche, panorami ispirati ai videogiochi e fotografie esclusive arricchiscono lo spazio living, reinventando la funzione stessa del TV.

Un viaggio personalizzato nell’arte e nell’immaginazione

Il servizio LG Gallery+ si distingue per la varietà e la qualità dei contenuti. Grazie a partnership con musei come la National Gallery di Londra, sono disponibili capolavori come “Campi di grano con cipressi” di Van Gogh o “Bathers at Asnières” di Seurat. Per gli appassionati di gaming, le ambientazioni e i momenti epici di titoli Ubisoft come Assassin’s Creed Shadows e Rainbow Six Siege diventano quadri digitali da esporre.

Susan Noonan, Chief Commercial Officer di National Gallery Global, sottolinea: “LG Gallery+ porta l’arte nelle case, offrendo ispirazione e bellezza oltre i confini del museo”.

Gallery+ permette di combinare immagini e musica per creare atmosfere personalizzate: dalle playlist indie rilassanti ai brani caldi per serate in compagnia. L’integrazione con Google Photos consente di rivivere momenti speciali direttamente sul grande schermo, mentre Google Gemini genera opere d’arte AI su richiesta, partendo dalla semplice descrizione di un tema o di un mood.

Funzioni smart in armonia con l’ambiente

L’adattabilità del TV è al centro dell’esperienza Gallery+: la chiarezza e la luminosità delle immagini si calibrano automaticamente in base alla luce della stanza grazie all’AI Brightness. Le modalità Always-On-Display e screensaver convertono lo schermo spento in una “finestra artistica” sempre attiva, senza influire sul consumo energetico.

Gallery+ è costruito su webOS, il sistema operativo LG premiato per facilità d’uso e completezza. La versione “light”, gratuita, arriva su tutti i modelli 2025 in 150 Paesi, mentre quella “full” è disponibile via abbonamento mensile in 23 nazioni, Italia compresa, e si espanderà ulteriormente nei prossimi mesi. Il programma webOS Re:New garantirà inoltre agli utenti di modelli precedenti (dal 2023 in poi, UHD e superiori) l’accesso ai nuovi servizi Gallery+ tramite aggiornamenti annuali per cinque anni, allungando la vita smart del TV. Modelli recenti come G3 e G5 hanno introdotto picchi di luminosità superiori (fino a 2800 nit), copertura del 100% dello spazio colore DCI-P3 e uniformità senza precedenti, elementi che si integrano perfettamente con l’esperienza Gallery+. L’angolo di visione rimane ampio grazie alle micro-lenti e il filtro antiriflesso migliora drasticamente la visibilità in ambienti luminosi.

La libreria Gallery+ viene aggiornata mensilmente con nuove opere e contenuti interattivi, garantendo agli utenti un’inspirazione continua. L’espansione della piattaforma è pensata per coinvolgere ogni tipo di pubblico e valorizzare l’interazione fra tecnologia e creatività personale.

Gallery+ rappresenta un qualcosa di nuovo per l’ambiente domestico, dove la TV non è più solo uno schermo, ma un canvas che cambia volto e carattere a seconda delle esigenze, garantendo qualità d’immagine, interattività ed eleganza. Con le TV LG Gallery, arte e tecnologia si fondono per offrire un’esperienza immersiva e unica, espandendo la funzione del televisore da dispositivo di consumo a protagonista creativo degli spazi di vita.