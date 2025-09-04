La giornata odierna è decisamente importante per HUAWEI, nel corso dell’evento di lancio del Mate XT tri-fold l’azienda ha presentato non uno, ma ben tre nuovi dispositivi pensati per arricchire ulteriormente il proprio ecosistema: i nuovi auricolari FreeBuds 7i, il compatto e potente MatePad Mini e l’inedita Mate TV, la prima smart TV della serie Mate nonché il dispositivo Mate più grande mai realizzato. Tre prodotti molto diversi tra loro, ma che condividono un approccio comune, fatto di design curato, specifiche di alto livello e funzioni intelligenti integrate nell’ampio ecosistema HarmonyOS.

Design rinnovato e cancellazione del rumore più intelligente per i nuovi FreeBuds 7i

Gli auricolari HUAWEI FreeBuds 7i abbandonano la classica forma ovale in favore di un design più tondeggiante e uniforme, con un look raffinato che si sposa con l’ergonomia garantita dalle nuove impugnature piatte. Le tre colorazioni disponibili, bianco, grigio siderale e rosa, arricchiscono l’offerta con varianti sobrie o più brillanti, grazie alla finitura lucida del case per le versioni bianche e rosa.

Sul piano tecnico la novità più rilevante è rappresentata dalla Smart Dynamic Noise Cancellation 4.0, che sfrutta tre microfoni ad alte prestazioni per ridurre i rumori ambientali con una rapidità inferiore al mezzo secondo; la cancellazione del rumore raggiunge una profondità di 28 dB e riesce a filtrare con efficacia suoni tipici come il traffico cittadino o il brusio dei locali affollati.

La qualità audio viene garantita da un driver dinamico a quattro magneti da 11 mm e da un equalizzatore a dieci bande, mentre il nuovo microfono a conduzione ossea permette di ottenere chiamate più chiare e precise.

Non mancano un’autonomia che raggiunge le 35 ore di utilizzo complessivo, la certificazione IP54 per la resistenza a polvere e schizzi d’acqua, la connettività multi dispositivo e il supporto all’assistente Celia AI, arricchito da notifiche vocali e dalla possibilità di gestire alcune funzioni semplicemente muovendo la testa (per esempio è possibile annuire per rispondere a una chiamata). I nuovi HUAWEI FreeBuds 7i sono disponibili in Cina al prezzo di 599 yuan (circa 72 euro al cambio attuale).

HUAWEI MatePad Mini è il nuovo tablet compatto che sfida iPad Mini

Accanto agli auricolari HUAWEI ha alzato il sipario sul nuovo MatePad Mini, un tablet che si pone come diretto concorrente dell’iPad Mini e che unisce dimensioni compatte a specifiche di fascia alta. Con soli 5,1 mm di spessore e un peso di 255 grammi, si può utilizzare senza difficoltà con una sola mano, pur offrendo un display OLED da 8,8 pollici con risoluzione 2.560 x 1.600 pixel, refresh rate a 120 Hz e luminosità di picco pari a 1.800 nit.

Il cuore del dispositivo è rappresentato dal chipset Kirin 9010, che lavora in sinergia con HarmonyOS 5.1 e con le funzioni di intelligenza artificiale sviluppate dall’azienda. Non manca il supporto alla nuova M-Pencil Pro, in grado di sfruttare persino il movimento dello sguardo per voltare pagina, oltre alla possibilità di inviare e ricevere messaggi satellitari tramite la rete Beidou.

Il comparto fotografico integra una fotocamera principale da 50 MP, un sensore ultra grandangolare da 8 MP e una fotocamera frontale da 32 MP, mentre la batteria da 6.400 mAh con ricarica rapida a 66 W promette una buona autonomia senza sacrificare la velocità di ricarica.

Il tablet è compatibile con le reti 5G e con il Wi-Fi 7, sfrutta la tecnologia di comunicazione Lingxi per garantire una connessione più stabile e sarà disponibile in diverse configurazioni, con prezzi che partono da 3.299 yuan (circa 396 euro) e arrivano fino a 6.499 yuan (circa 780 euro) per l’edizione premium da collezione.

Mate TV è la prima e più grande smart TV della serie Mate

La terza novità annunciata da HUAWEI è forse la più sorprendente, dal momento che segna l’ingresso dell’azienda in un settore fino a oggi rimasto separato dalla linea Mate; la nuova Mate TV infatti è la prima smart TV con questo marchio e rappresenta anche il dispositivo più grande mai prodotto da HUAWEI, con un pannello che arriva fino a 98 pollici.

Si tratta di un display LCD con retroilluminazione MiniLED, risoluzione 4K, refresh rate a 144 Hz e luminosità massima pari a 4.200 nit. Il design è particolarmente curato e minimalista, con un corpo in metallo spesso appena 36,9 mm e una staffa ultrasottile che permette di montarla a parete mantenendo uno spessore complessivo di soli 5 mm.

Il comparto hardware rappresenta un unicum nel panorama delle smart TV, dal momento che HUAWEI ha deciso di integrare per la prima volta un chip di fascia alta per smartphone, con un incremento delle prestazioni stimato al 490% rispetto ai modelli precedenti; a questo si affianca l’Honghu Vivid Chip, un processore indipendente dedicato all’elaborazione delle immagini in tempo reale.

La differenza tra le versioni disponibili riguarda principalmente la configurazione della memoria e dell’audio: il modello standard arriva fino a 8 GB di RAM e 128 GB di archiviazione con sei altoparlanti a due canali, mentre la variante Pro può contare su 12 GB di RAM, 256 GB di memoria interna e nove speaker con configurazione a 3.2.2 canali e supporto a HUAWEI Sound.

Il software è naturalmente HarmonyOS 5.1, che permette di sfruttare l’intelligenza artificiale integrata, i controlli gestuali, il riconoscimento facciale e vocale e il nuovo Lingxi Remote Control 2, arricchito da un touchpad e da una precisione migliorata del 33%. I prezzi partono da 8.999 yuan (circa 1.082 euro) per il modello da 65 pollici e arrivano fino a 30.999 (circa 3.728 euro) per la variante Pro da 98 pollici.

Con FreeBuds 7i, MatePad Mini e Mate TV, HUAWEI dimostra ancora una volta la volontà di coprire ogni segmento tecnologico, dagli indossabili agli accessori audio, fino ai tablet compatti e agli schermi di grandi dimensioni; l’azienda punta senza dubbio a costruire un ecosistema sempre più coeso, in grado di offrire agli utenti esperienze fluide, personalizzate e distribuite su più dispositivi. Con HarmonyOS 5.1 al centro di tutto, il colosso cinese si candida a sfidare sempre più da vicino i principali concorrenti occidentali.