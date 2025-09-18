Microsoft sembra pronta a un nuovo passo nella sua strategia improntata sull’intelligenza artificiale in Windows 11, è stato infatti individuato, del tutto a sorpresa e senza alcun aggiornamento da Microsoft Store, un pop-up in Paint che invita a iscriversi a Windows AI Labs, un inedito programma di beta testing dedicato alle funzionalità sperimentali di intelligenza artificiale.

L’avviso compare nell’angolo in alto a destra dell’app e recita: “Prova le funzionalità di intelligenza artificiale sperimentali in Paint: iscriviti al programma Windows AI Labs per Paint nelle Impostazioni“, accompagnato da un pulsante Prova ora; cliccando su quest’ultimo, si apre una nuova scheda nelle impostazioni che consente di aderire volontariamente al programma, anche se al momento l’iscrizione non è realmente operativa, il backend non è ancora attivo e l’invito sembra essere stato distribuito per errore.

Cos’è Windows AI Labs e come funziona

Secondo quanto condiviso, Windows AI Labs è pensato per offrire a Microsoft e ai partecipanti selezionati l’opportunità di testare versioni preliminari di funzioni e servizi basati sull’IA; l’azienda sottolinea che queste feature saranno in anteprima, dunque non definitive e potenzialmente destinate a non vedere mai una release pubblica.

L’adesione da parte dell’utente consentirà a Microsoft di attivare, lato server e senza passaggi manuali, nuove capacità sperimentali su Paint e in futuro su altre app inbox di Windows 11; gli utenti potranno scegliere in qualsiasi momento se partecipare o meno, con l’opzione Non interessato che chiude il pop-up.

L’apparizione del messaggio non richiede un aggiornamento dell’app Paint, segno che Redmond sta già predisponendo i sistemi per abilitare funzioni IA in modo dinamico, con una distribuzione controllata e immediata.

Per ora il campo di sperimentazione è proprio Microsoft Paint, che negli ultimi mesi ha già accolto strumenti smart come la rimozione automatica dello sfondo; Windows AI Labs dovrebbe portare a un nuovo livello queste novità, introducendo funzioni più complesse e creative (magari legate a generazione di immagini o ritocco avanzato) che gli utenti potranno provare in anteprima, fornendo feedback preziosi.

Microsoft avverte che le funzioni potrebbero richiedere un aggiornamento dell’app quando passeranno al rilascio stabile, ma specifica inoltre che la qualità al momento non è quella tipica delle versioni finali di Windows, e che il feedback degli utenti sarà determinante per dare forma alle funzionalità destinate al grande pubblico.

L’iniziativa ricorda da vicino Search Labs di Google, che offre accesso anticipato alle sperimentazioni sull’intelligenza artificiale per la ricerca online, ma l’approccio di Microsoft punta chiaramente a un’integrazione più profonda nel sistema operativo. Dopo Copilot e i continui aggiornamenti IA di alcune app, Windows AI Labs potrebbe diventare la corsia preferenziale per tutte le novità basate su machine learning e IA generativa, dal fotoritocco all’assistenza produttiva.

Per il momento non c’è una data ufficiale né un annuncio pubblico, la comparsa del pop-up sembra più un incidente che un lancio pianificato; è plausibile che Microsoft presenti Windows AI Labs nelle prossime settimane, magari con un evento dedicato o in occasione del consueto aggiornamento semestrale di Windows 11.

Bisognerà dunque attendere ancora un po’, ma Windows 11 si appresta a diventare sempre più una piattaforma dove l’intelligenza artificiale non è un’aggiunta, bensì un elemento strutturale.