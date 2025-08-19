Microsoft continua a spingere con decisione sulla diffusione di Copilot, la sua piattaforma di intelligenza artificiale integrata nei vari servizi, e lo fa sperimentando una nuova modalità di promozione direttamente all’interno del menù Start di Windows 11. Secondo le ultime segnalazioni infatti, alcuni utenti hanno iniziato a vedere suggerimenti relativi a Copilot nella sezione Consigliati del menù Start, con messaggi che invitano a provare le funzionalità IA sia nella versione consumer sia in quella professionale legata a Microsoft 365.

Microsoft mostra suggerimenti per l’utilizzo di Copilot nel menù Start

La novità non riguarda annunci pubblicitari nel senso classico del termine (Microsoft preferisce infatti chiamarli suggerimenti) ma nella sostanza si tratta comunque di contenuti promozionali, questi messaggi possono comparire nella sezione Consigliati del menù Start, sezione che nel prossimo aggiornamento del sistema operativo diventerà opzionale, ma che resta attiva per impostazione predefinita (e quindi visibile alla maggior parte degli utenti).

Gli annunci mostrati non si limitano a un generico prova Copilot, ma possono assumere forme diverse:

Scrivi una prima bozza con Copilot

Chiedi a Copilot

Hai domande di lavoro? Chiedi a Microsoft 365 Copilot

Devi scrivere una prima bozza? Chiedi a Microsoft 365 Copilot

Non mancano varianti più articolate, come quella che apre direttamente Copilot con la richiesta di creare o modificare un’immagine tramite GPT-4o, oppure messaggi che spiegano come l’assistente possa migliorare la produttività quotidiana.

Vale la pena ricordare che Copilot e Microsoft 365 Copilot non sono la stessa cosa, il primo è pensato per l’utenza consumer, quindi per l’uso personale e quotidiano, mentre il secondo è rivolto a un contesto professionale o aziendale e richiede un abbonamento a Microsoft 365 per funzionare al meglio (con accesso a Word, Excel, PowerPoint, OneDrive e agli altri strumenti della suite).

Chi dovesse cliccare su un suggerimento relativo a Microsoft 365 Copilot senza avere un abbonamento attivo, verrà invitato ad attivare una prova o sottoscrivere un piano a pagamento.

Per chi non gradisse questo tipo di promemoria da parte del colosso di Redmond, c’è comunque la possibilità di disattivare i suggerimenti nel menù Start, per farlo è sufficiente recarsi nelle Impostazioni, alla voce Personalizzazione e poi Start, cercare l’opzione Mostra i file consigliati in Start, i file recenti in Esplora file e gli elementi nelle Jump List e disattivarla; in questo modo si rimuoveranno non solo i file consigliati, ma anche eventuali annunci di Copilot.

È bene sottolineare che, al momento, questa novità è ancora in fase di sperimentazione e non è attiva per tutti gli utenti, Microsoft potrebbe decidere di estendere progressivamente il rollout oppure di modificarne l’implementazione prima del rilascio stabile; bisognerà quindi attendere per scoprire se gli annunci di Copilot diventeranno una presenza fissa nel menù Start, o se resteranno solo un esperimento limitato.