Microsoft continua a ritoccare Windows 11 con piccole ma interessanti novità pensate per semplificare la vita quotidiana degli utenti, soprattutto in quelle operazioni che, per quanto banali, richiedono sempre qualche clic di troppo; l’ultima funzione individuata nelle build di anteprima dei canali Canary, Dev e Beta, introduce un nuovo pulsante dedicato per testare la velocità della rete internet, direttamente dalla barra delle applicazioni.

Windows 11 potrebbe introdurre uno speed test a portata di mano

La novità si inserisce all’interno del menù a comparsa della rete in Windows 11, quello che si apre cliccando sull’icona Wi-Fi o Ethernet nell’angolo in basso a destra; accanto al classico tasto per aggiornare l’elenco delle reti disponibili compare ora una nuova voce che, con un semplice clic, consente di avviare uno speed test senza dover digitare manualmente l’indirizzo di un servizio online.

La stessa opzione è disponibile anche nel menù contestuale che appare cliccando con il tasto destro sull’indicatore di rete, una collocazione discreta ma comoda, che permette di verificare al volo la qualità della connessione.

Per molti utenti questo rappresenta un evidente passo avanti, niente più passaggi tra browser e siti esterni per controllare se la rete sta effettivamente mantenendo le promesse del proprio provider, un clic e il test è pronto a partire.

Vale la pena sottolineare un dettaglio importante, il test non viene eseguito da un’app interna a Windows 11, ma è un semplice collegamento al servizio di Bing; in pratica il pulsante apre il browser predefinito portando alla pagina speed test di Microsoft, si tratta quindi di una soluzione più rapida per avviare un servizio web, non di una vera e propria integrazione del sistema operativo.

Detto questo, la mossa lascia intravedere possibili sviluppi futuri, Microsoft potrebbe infatti decidere di trasformare questo collegamento in uno strumento nativo per Windows 11, offrendo un test integrato che fornisca più informazioni dettagliate sulla qualità della rete; non sarebbe una novità, la casa di Redmond ha già dimostrato di ascoltare i feedback degli utenti e di raffinare progressivamente le sue funzioni sperimentali.

Al momento, come detto, la funzionalità è disponibile solo nelle build di anteprima dei canali Canary, Dev e Beta di Windows 11, quindi gli utenti della versione stabile non possono ancora usufruirne; non è dato sapere quando Microsoft deciderà di rilasciarla per tutti, ma considerando la semplicità dell’implementazione è plausibile che arrivi con uno dei prossimi aggiornamenti cumulativi.

Per chi vive costantemente connesso, avere uno speed test a portata di mano rappresenta comunque un miglioramento non trascurabile, resta da capire se, nei prossimi mesi, l’azienda sceglierà di spingersi oltre, magari integrando una misurazione più dettagliata delle prestazioni di rete direttamente nel cuore di Windows 11.