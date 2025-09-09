In quello che è stato il secondo martedì del mese, come di consueto, Microsoft ha avviato il rilascio di nuovi aggiornamenti per i propri sistemi operativi ancora supportati, ovvero Windows 10 e Windows 11.

Entrambi hanno ricevuto il Patch Tuesday di settembre 2025, un aggiornamento principalmente mirato alla sicurezza (include la correzione di numerose vulnerabilità, anche gravi), che risolve anche alcuni bug e implementa tanti miglioramenti all’esperienza utente complessiva, resi disponibili nella parte finale del mese scorso tramite un aggiornamento facoltativo. Scopriamo tutti i dettagli.

Windows 11 e 10: arriva il Patch Tuesday di settembre 2025

Come anticipato in apertura, Microsoft ha da poche ore avviato il rilascio del Patch Tuesday di settembre 2025, un nuovo aggiornamento della sicurezza che coinvolge tutti i sistemi operativi attualmente supportati dal colosso di Redmond.

Nel caso di Windows 11, l’aggiornamento in distribuzione varia leggermente a seconda della versione effettiva del sistema operativo in esecuzione sul computer: per quei PC che eseguono la più recente versione 24H2 arriva la build 26100.6584 (codice aggiornamento KB5065426); per coloro che eseguono la versione 23H2, arriva la build 22631.5909 (KB5065431); per coloro che eseguono la versione 22H2, arriva la build 22621.5909 (KB5065431).

Per quanto concerne Windows 10, invece, le uniche versioni ufficialmente supportate sono le 21H2 (Windows 10 Enterprise and Education, IoT Enterprise e Enterprise multi-session) e 22H2 che ricevono, rispettivamente, le build 19044.6332 e 19045.6332 (in entrambi i casi, l’aggiornamento è etichettato come KB5065429).

Le novità del Patch Tuesday di settembre 2025 per Windows 11

Il focus principale del nuovo aggiornamento per Windows 11 è la sicurezza (una consuetudine per i Patch Tuesday). Sono state risolte infatti 91 vulnerabilità (86 scovate da Microsoft e 5 scovate da terzi) ma nessuna di esse viene catalogata come “sfruttata attivamente”: tra tutte, ce ne sono 8 che risultano potenzialmente sfruttate (“Exploitation More Likely“) ma nessuna evidenza.

Note di rilascio (per la versione 24H2): Questo aggiornamento della sicurezza contiene correzioni e miglioramenti della qualità di KB5064081 (rilasciato il 29 agosto 2025). Il riepilogo seguente illustra i problemi principali risolti da questo aggiornamento. Sono inoltre incluse nuove funzionalità. Il testo in grassetto racchiuso tra parentesi quadre indica l’elemento o l’area della modifica. [Compatibilità delle app (problema noto)] Risolto: risoluzione di un problema che causava la ricezione di richieste impreviste di controllo dell’account utente quando i programmi di installazione MSI eseguono determinate azioni personalizzate. Queste azioni possono includere operazioni di configurazione o ripristino in primo piano o in background, durante l’installazione iniziale di un’applicazione. Questo problema potrebbe impedire agli utenti non amministratori di eseguire app che eseguono riparazioni MSI, tra cui Office Professional Plus 2010 e più applicazioni da Autodesk (tra cui AutoCAD). Questa correzione riduce l’ambito per la richiesta di richieste di controllo dell’account utente per i riparazioni MSI e consente agli amministratori IT di disabilitare le richieste di controllo dell’account utente per app specifiche aggiungendole a un elenco di domini consentiti. Per altre informazioni, vedi Richieste impreviste di controllo dell’account utente quando si eseguono operazioni di ripristino msi dopo l’installazione dell’aggiornamento della sicurezza di Windows di agosto 2025. [File server] Questo aggiornamento ha abilitato il controllo della compatibilità client SMB per la firma del server SMB e SMB Server EPA. In questo modo i clienti possono valutare l’ambiente e identificare eventuali problemi di incompatibilità tra dispositivi o software prima di implementare le misure di protezione avanzata già supportate dal server SMB. Per istruzioni dettagliate, vedere CVE-2025-55234.

Questo aggiornamento ha abilitato il controllo della compatibilità client SMB per la firma del server SMB e SMB Server EPA. In questo modo i clienti possono valutare l’ambiente e identificare eventuali problemi di incompatibilità tra dispositivi o software prima di implementare le misure di protezione avanzata già supportate dal server SMB. Per istruzioni dettagliate, vedere CVE-2025-55234. [Input] Risolto: questo aggiornamento risolve un problema che causava il blocco dell’input di alcune app in alcuni scenari di metodi di input. Risolto: questo aggiornamento risolve un problema a causa del quale alcuni moduli di Internet Information Services (IIS) scompaiono da Gestione IIS, impedendo agli utenti di configurare IIS tramite l’interfaccia di Gestione IIS.

[Rete (problema noto)] Risolto: questo aggiornamento risolve un problema che interessa l’audio nelle app che usano l’interfaccia NDI (Network Device Interface). L’audio è discontinuo quando Display Capture è attivato nell’applicazione OBS Studio. Questo problema può verificarsi dopo l’installazione di KB5063878. Se hai installato aggiornamenti precedenti, il tuo dispositivo scaricherà e installerà solo i nuovi aggiornamenti contenuti in questo pacchetto.

Al netto della risoluzione di queste vulnerabilità, stando a quanto riportato nelle note di rilascio, il Patch Tuesday di agosto 2025 include anche tutti i miglioramenti e le nuove funzionalità incluse con l’aggiornamento facoltativo del 29 agosto 2025, rilasciato tramite la build 26100.5074 (codice KB5064081) per la versione 24H2. Per le versioni meno recenti (23H2 e 22H2), sono inclusi tutti i miglioramenti dell’aggiornamento facoltativo datato 26 agosto 2025, rilasciato tramite le build 22631.5840 e 22621.5840 (codice KB5064080).

Per maggiori informazioni e per conoscere le note di rilascio complete (inclusi i problemi noti), vi rimandiamo alle pagine dedicate (24H2, 23H2 e 22H2) sul portale del supporto Microsoft.

Le novità del Patch Tuesday di settembre 2025 per Windows 10

Anche l’aggiornamento di settembre 2025 per Windows 10 si concentra sulla risoluzione di bug, sul miglioramento della stabilità di sistema e, soprattutto, sulla risoluzione di problematiche legate alla sicurezza.

Inoltre, vengono implementati i miglioramenti portati con l’aggiornamento facoltativo del 26 agosto 2025 (build 19045.6282, codice KB5063842). Per maggiori informazioni e per conoscere le note di rilascio complete, vi rimandiamo alla pagina dedicata sul portale del supporto Microsoft.

Come aggiornare Windows 10 e Windows 11

Tutte le nuove build di cui vi abbiamo parlato sono già disponibili al download per tutti gli utenti che eseguono le versioni supportate di Windows 10 e Windows 11 e, specie per ottenere i più recenti aggiornamenti relativi alla sicurezza, vi consigliamo di procedere con l’aggiornamento.

Per aggiornare gli ultimi due sistemi operativi di Microsoft all’ultima versione disponibile, basterà seguire i seguenti percorsi: