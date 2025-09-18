Come ormai da tradizione, nel mese di settembre si svolge il Logitech G Play, ovvero l’evento organizzato annualmente da Logitech per svelare al pubblico le novità di rilievo che vedremo sul mercato nei prossimi mesi in ambito periferiche gaming.

Logitech, attraverso il brand specializzato Logitech G, quest’anno ha voluto fare le cose in grande, organizzando un evento a Shangai, uno a Madrid e trasmettendo in contemporanea il tutto in livestream. Le novità non sono mancate e vi anticipiamo sono tutte interessanti, non solo in ambito periferiche ma anche per quanto riguarda l’aspetto software e le partnership con i più grandi brand del settore.

Logitech G Play 2025: dalle periferiche gaming al sim racing, c’è anche l’AI

Iniziamo dicendovi subito che le principali novità annunciate da Logitech includono interessanti innovazioni nel segmento del gaming, sia su PC che su console; il focus è quasi tutto rivolto agli appassionati che guardano alle prestazioni, dagli amanti degli esport, passando per il sim racing e tutti quegli utenti che fanno streaming di un certo livello; a questi poi si aggiungono nuove e vecchie collaborazione con aziende del calibro di NVIDIA e McLaren Racing.

Prima di analizzare i prodotti annunciati da Logitech, riportiamo le dichiarazioni in merito di Ujesh Desai, vicepresidente e direttore generale di Logitech G:

È il livello unico di maestria e precisione delle innovazioni che rendono il gioco più divertente, competitivo e profondamente personale, ed è ciò che ci spinge a continuare a migliorare e a creare prodotti migliori. Che tu stia gareggiando, facendo streaming, affrontando missioni o semplicemente ti stia divertendo con i tuoi amici, il nostro obiettivo è rendere ogni momento migliore e aiutarti a giocare al meglio.

Logitech G e i nuovi volanti per il sim racing in collaborazione con McLaren Racing

Prima di parlare della collaborazione con McLaren, possiamo dire senza dubbio che l’attenzione in questo caso è stata catturata dal volante RS50 Direct Drive Base con pedaliera TRUEFORCE e RS, il meglio secondo Logitech che possiamo reperire se vogliamo un’esperienza di guida realistica e soprattutto precisa.

Logitech G RS50 Base è un motore direct-drive che offre fino a 8 Nm di coppia di picco, un livello di potenza ottimale, a cui Logitech è giunta grazie ad una stretta collaborazione con piloti esperti. Il motore direct-drive è abbinato alla tecnologia TRUEFORCE che riporta fedelmente le forze del mondo reale nella fisica del gioco, con una precisione sorprendente, permettendo un’immersione senza precedenti.

La pedaliera Logitech G RS è dotata invece di un freno con cella di carico da 75 kg, posizionamento regolabile e possibilità di personalizzazione tramite G HUB, senza dimenticare che sono realizzati e ottimizzati per lavorare in coppia con l’RS50, garantendo tra l’altro di ridurre gli errori in gioco.

Andando oltre, ma rimanendo nel contesto della simulazione, Logitech G e McLaren Racing hanno presentato la McLaren Racing Collection, una linea premium di accessori per il sim racing ispirata alla tradizione motoristica McLaren. La collezione comprende:

Le cuffie da gaming wireless Logitech G A50 X McLaren Racing Edition che offrono audio di livello professionale, sistema di commutazione PLAYSYNC e microfono con qualità di trasmissione a 48 kHz per un’esperienza coinvolgente e completa.

che offrono audio di livello professionale, sistema di commutazione PLAYSYNC e microfono con qualità di trasmissione a 48 kHz per un’esperienza coinvolgente e completa. Il Logitech G RS Formula Wheel: McLaren Racing Edition , un volante progettato per garantire precisione e prestazioni ottimali ad ogni curva.

, un volante progettato per garantire precisione e prestazioni ottimali ad ogni curva. La Playseat Formula Instinct: Logitech G McLaren Racing Edition, un racing cockpit che riproduce fedelmente l’autentica posizione di seduta in una Formula 1, nata dalla collaborazione con gli ingegneri di McLaren Racing e i piloti di eSport.

Logitech G svela nuove periferiche e due mouse da gaming serie Pro

Passando invece a prodotti gaming più “consumer”, come ogni anno arriva un aggiornamento per la tanto amata linea di periferiche Logitech Pro. Quest’anno la novità è rappresentata da due mouse, Logitech G PRO X2 SUPERSTRIKE e Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2c.

Logitech G PRO X2 SUPERSTRIKE introduce un innovativo sistema di trigger induttivo tattile, che abbandona i tradizionali switch con un sensore analogico induttivo e la tecnologia real-time click haptics. Questa combinazione offre secondo l’azienda il clic più veloce e personalizzabile mai ideato da Logitech G, aumentando la velocità e la precisione nei titoli sparatutto in prima persona (FPS) e Multiplayer Online Battle Arena (MOBA).

Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2c invece, è un mouse wireless da gaming compatto basato sulla pluripremiata serie SUPERLIGHT 2, caratterizzato da un nuovo design compatto, thumb button riprogettati e materiali ultraleggeri per prestazioni di livello superiore.

Periferiche da gaming Logitech G

Rimanendo nel contesto periferiche, anche la serie Logitech G si allarga con tre nuove proposte: Logitech G321 LIGHTSPEED, Logitech G515 RAPID TKL e Logitech G A20 X.

Partiamo con le cuffie Logitech G321 LIGHTSPEED, ottimizzate per offrire un audio di alta qualità, comfort per tutto il giorno e connettività wireless LIGHTSPEED a bassa latenza a un prezzo accessibile. Le cuffie sono dotate anche di un archetto in morbida schiuma memory foam, padiglioni traspiranti e un microfono flip-to-mute.

Al secondo posto troviamo tastiera low-profile Logitech G515 RAPID TKL, secondo il produttore la più avanzata di sempre. Con uno spessore di soli 22 mm, è dotata di switch analogici magnetici, rapid trigger e tecnologia KEYCONTROL per un’attuazione personalizzabile fino a 0,1 mm, offrendo una reattività fulminea e una precisione pixel-perfect. Questa tastiera compatta TKL vanta una resistente piastra superiore in acciaio inossidabile, tasti PBT double-shot e switch pre-lubrificati per un’esperienza di digitazione fluida e naturale.

Chiude questo terzetto un prodotto pensato per il gaming su console, ovvero le nuove cuffie Logitech G A20 X, pensate da Logitech per assicurare un audio multipiattaforma senza interruzioni con le prestazioni e il comfort tipici di Logitech G. Dotate della tecnologia PLAYSYNC AUDIO, le A20 X consentono ai giocatori di passare facilmente dalle console ai dispositivi mobile con la semplice pressione di un pulsante. Sono equipaggiate anche con un microfono 48 kHz, driver audio PRO-G, connettività wireless LIGHTSYNC (o Bluetooth) e DSP integrato con profili audio personalizzabili.

Streamlabs: AI-Powered Streaming e Game Control

Passando al contesto software, non solo di supporto ma anche in ottica streaming e produttività, c’è da segnalare che Streamlabs ha lanciato il primo agente AI di streaming del settore gaming basato sulle tecnologie NVIDIA ACE e Audio2Face, una vera rivoluzione per gli streamer.

L’agente offre cambio di scena in tempo reale, commenti sul gameplay e clip automatiche dei momenti salienti, il tutto supportato da un avatar virtuale realistico che può fungere da co-conduttore e producer in ogni diretta. Questa tecnologia è ora disponibile per sviluppatori e designer tramite l’App Store e la libreria Overlay di Streamlabs, aprendo di conseguenza nuove possibilità creative per i live streaming interattivi.

In coda, non per importanza ovviamente, Logitech G ha annunciato anche alcuni aggiornamenti di G HUB; tra questi spicca la nuova funzione Games che centralizza la gestione dei giochi su tutte le piattaforme (Steam, Xbox Cloud Gaming, EPIC Games Store, ecc.) e integrazioni tecnologiche G come LIGHTSYNC e TRUEFORCE.

Disponibilità e prezzi dei nuovi prodotti Logitech G

Tutti i prodotti annunciati durante il Logitech G PLAY 2025 saranno in preordine a breve sul sito ufficiale Logitech G logitechg.com, disponibili presto anche presso i rivenditori autorizzati.

A seguire vi lasciamo i prezzi annunciati dall’azienda, dove disponbili: