Dopo alcune indiscrezioni trapelate nelle ultime settimane, realme ha finalmente presentato il nuovo realme Watch 5, uno smartwatch di ultima generazione che punta tutto su tre elementi chiave, lunga durata della batteria, resistenza estrema e monitoraggio completo della salute, senza rinunciare a un prezzo decisamente aggressivo.

realme Watch 5 ufficiale e già disponibile per l’acquisto in Italia

Il nuovo realme Watch 5 offre un ampio pannello AMOLED da 1,97 pollici con risoluzione 390 x 450 pixel e luminosità di picco pari a 600 nit, una combinazione che promette immagini chiare e colori vividi anche sotto la luce diretta del sole. La copertura in vetro piatto 2D e il rapporto schermo-corpo del 79% contribuiscono a un’esperienza visiva immersiva, mentre la corona in lega di alluminio con finitura satinata non solo aggiunge un tocco premium ma garantisce anche un controllo più preciso durante la navigazione tra i menù.

Come da tradizione realme, l’attenzione alla robustezza è evidente, il Watch 5 sfoggia un design unibody con texture metallica, griglie degli altoparlanti a nido d’ape e una scocca in grado di affrontare l’uso quotidiano senza esitazioni; la certificazione IP68 garantisce protezione contro acqua e polvere, mentre i test di resistenza a graffi, corrosione e usura assicurano una longevità che va ben oltre la media della categoria.

Sul fronte sport e benessere realme ha fatto le cose in grande, Watch 5 integra un GPS indipendente con supporto a cinque sistemi satellitari globali, così da monitorare le attività outdoor anche senza smartphone. Le 108 modalità sportive e i 15 indicatori chiave di prestazione consentono di adattare il dispositivo tanto agli appassionati occasionali quanto agli atleti più esigenti.

Non manca un monitoraggio della salute di livello: frequenza cardiaca, saturazione dell’ossigeno, stress, qualità del sonno, livelli di rumore ambientale e funzioni dedicate alla salute femminile vengono registrati con precisione, mentre l’app realme Link permette di consultare fino a 10 parametri diversi e ricevere analisi personalizzate.

Uno dei punti di forza più interessanti è sicuramente la batteria, fino a 14 giorni di utilizzo standard con una sola ricarica, che diventano addirittura 20 giorni in modalità smart leggera; anche con Always-on Display attivo si arriva a circa 6 giorni, un risultato che pochi rivali possono vantare.

Non mancano le funzioni di connettività avanzata, chiamate Bluetooth cristalline, interfono Bluetooth indipendente e supporto NFC per una maggiore praticità quotidiana, senza dimenticare oltre 300 quadranti personalizzabili e modalità giorno-notte per il display sempre attivo.

Con un mix di autonomia superiore, robustezza costruttiva e un ricco pacchetto di funzioni per la salute, il realme Watch 5 si posiziona come uno degli smartwatch più completi nella fascia sotto i 100 euro; gli utenti dovranno solo scegliere il quadrante preferito nella miriade di quelli disponibili, e decidere se utilizzarlo per lo sport, per il monitoraggio della salute o semplicemente per avere al polso un compagno smart che non teme confronti.

Per chi fosse interessato, il nuovo smartwatch realme Watch 5 è già disponibile nel Bel Paese al prezzo di 69,99 euro, una cifra decisamente competitiva alla luce delle caratteristiche offerte.

Acquista realme Watch 5 su Amazon