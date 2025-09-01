Dopo aver saltato un’intera generazione, Realme si prepara a tornare nel segmento degli smartwatch con Realme Watch 5, un dispositivo che punta a rinnovare profondamente la proposta del brand unendo design moderno, funzioni avanzate e una lunga autonomia. Grazie alla condivisione in rete delle prime informazioni corredate da alcune immagini, possiamo dare uno sguardo in anteprima alle presunte specifiche tecniche del dispositivo, nonché al suo possibile aspetto.

Design rivisto e display più ampio per il prossimo Realme Watch 5

Realme Watch 5 adotterà un display AMOLED quadrato da 1,97 pollici con risoluzione pari a 390 x 450 pixel e luminosità massima di 600 nit, caratteristiche che dovrebbero garantire una buona leggibilità anche sotto la luce diretta del sole; lato display l’azienda ha inoltre pensato a un’ampia personalizzazione estetica, mettendo a disposizione degli utenti oltre 300 quadranti tra cui scegliere, con possibilità di crearne e animarne di propri.

Le immagini trapelate mostrano due varianti cromatiche, una con cassa nera e cinturino nero abbinato e una con cassa argento e cinturino dello stesso colore, entrambe con un look minimal ma elegante, coerente con il linguaggio di design che il brand sta seguendo negli ultimi tempi.

Sotto la scocca dovremmo trovare una batteria da 460 mAh, in grado di garantire fino a 14 giorni di utilizzo con una singola carica, per chi preferisce massimizzare la durata tuttavia, sarà disponibile la modalità Light Smart personalizzabile, che promette di spingersi fino a 20 giorni; l’azienda parla anche di una durata complessiva di 5 anni della batteria, un aspetto che non mancherà di rassicurare chi teme il degrado prematuro di questa componente.

Realme Watch 5 non si limiterà al classico monitoraggio di attività fisica e notifiche, ma porterà funzioni di connettività di livello superiore: saranno infatti supportate le chiamate Bluetooth in alta definizione, la funzionalità interfono indipendente (che consente di comunicare direttamente tramite l’orologio senza smartphone), oltre a NFC integrato per pagamenti e gestione di tessere e abbonamenti.

Dal punto di vista tecnico troviamo anche una bussola integrata, il supporto al GPS indipendente a 5 sistemi GNSS e, come novità curiosa, una modalità gaming dedicata agli smartphone, pensata per offrire il monitoraggio in tempo reale delle performance e accesso rapido a strumenti utili durante le sessioni di gioco. Il tutto sarà accompagnato da una resistenza certificata IP68, che lo rende adatto a un utilizzo quotidiano senza troppe preoccupazioni.

Nonostante manchino ancora conferme ufficiali da parte di Realme, le informazioni condivise fanno pensare a un debutto ormai vicino, magari già nelle prossime settimane.

Realme Watch 5 si candida dunque come uno smartwatch completo, capace di offrire autonomia estesa, funzioni avanzate di connettività e un design curato, senza dimenticare il probabile prezzo competitivo che da sempre contraddistingue il brand; non ci resta che attendere ancora un po’ per saperne di più.