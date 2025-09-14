Garmin ha recentemente iniziato a distribuire un nuovo importante aggiornamento software per tantissimi dei suoi smartwatch di lungo corso delle serie destinate alle attività outdoor, agli sport e al fitness, alla salute e al benessere.
A ricevere l’aggiornamento, distribuito come sempre in forma graduale, sono Fenix 7, Tactix 7, Epix (Gen 2) e Enduro 2 per la prima categoria, la serie Forerunner 955, Forerunner 965 e Forerunner 255 per la seconda categoria, vivoactive 5 e la serie Venu 3 per la terza categoria. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.
Indice:
Nuovo aggiornamento per Garmin Fenix 7, Tactix 7, Epix (Gen 2) e Enduro 2
Partiamo con il nuovo aggiornamento che raggiunge alcuni smartwatch Garmin dedicati alle attività outdoor, ovvero Fenix 7, Tactix 7, Epix (Gen 2) e Enduro 2. Per tutti e tre i modelli arriva la nuova versione 23.18 che viene accompagnata da un corposo changelog che parla di alcune nuove funzioni e della risoluzione di tantissimi problemi.
- Aggiunto un nuovo suggerimento da visualizzare durante un riposo impostato in un’attività di nuoto in piscina.
- Aggiunta nuova funzionalità per alcuni sensori da associare tramite ANT e BLE+.
- Risolto un possibile crash nella pagina dati di Climb Pro.
- Risolti i problemi di connessione AB con il dispositivo Kestral.
- Risolto un problema per cui a volte i dati sulla distanza del percorso venivano impostati erroneamente su miglia nautiche.
- Risolto un problema con il peso visualizzato nelle attività di Forza.
- Risolto un problema con il widget IR in modo che venga sempre aggiunto automaticamente dopo la prima coppia.
- Risolto un problema per cui l’associazione dei sensori CT10 non riusciva.
- Risolto un problema con la navigazione nell’attività di caccia.
- Risolto un problema con il conteggio delle ripetizioni nelle attività di Forza.
- È stato risolto un problema per cui selezionando i dati dell’Ultima corsa veniva visualizzata in modo errato la pagina Ultima corsa.
- Corretti i dati errati visualizzati nella pagina di revisione delle vasche nell’attività Nuoto in piscina.
- Corretto il problema per cui a volte venivano visualizzati dati errati sulla distanza durante la navigazione di un percorso.
- Corretto il problema per cui i prompt di navigazione non suonavano quando tutti i prompt audio erano disattivati.
- Corretto il peso visualizzato nella pagina di modifica del set di Forza per adattarlo ad altre pagine relative alla Forza.
- Aggiornata la pagina sulla variazione del respiro per utilizzare un grafico a linee.
- Aggiornato il widget Stress recente per adattarlo all’aspetto di Fenix 8.
- Risolto un problema con il tracciamento delle mazze da golf.
- Corretto il problema del cambio di direzione del vento durante la connessione a un LRF (solo Tactix).
Nuovo aggiornamento per Garmin Forerunner 965, 955 e 255
Proseguiamo parlando del nuovo aggiornamento che raggiunge alcuni smartwatch Garmin dedicati a sport e fitness, ovvero i modelli della serie Forerunner 955, Forerunner 965 e Forerunner 255. Per tutti i modelli arriva la nuova versione 25.04 che viene accompagnata da un changelog, abbastanza risicato, che parla solo dei bug corretti.
- Corretto l’aspetto della Gara Principale che a volte mostra una gara secondaria.
- Corretto il problema per cui gli allenamenti di forza non venivano contrassegnati come completati nei piani Garmin Run Coach.
- Migliora alcuni casi in cui la frequenza cardiaca rilevata dal polso potrebbe apparire insolitamente elevata durante l’attività.
- Corretta l’impostazione Timeout risparmio energetico nei profili multisport.
- Varie correzioni di bug e miglioramenti.
Apple iPhone 16
Nuovo aggiornamento per Garmin vivoactive 5 e Venu 3
Concludiamo questa carrellata con il nuovo aggiornamento per alcuni degli smartwatch Garmin dedicati a salute e benessere, ovvero vivoactive 5 e i Venu 3. Essi raggiungono la versione 16.05 del software di sistema (dalla precedente 15.05), accompagnata dal seguente changelog:
Cambiamenti nel passaggio dalla 15.05 alla 16.05
- Risolve un problema per cui il controllo del volume non funzionava correttamente.
- Risolve un problema per cui veniva visualizzato un orario errato nella schermata della frequenza cardiaca trasmessa.
Aggiornamenti aggiuntivi
- GCM Translations – versione 2.29
- Golf Course DB – versione 1.07 (solo Venu 3)
Come installare gli aggiornamenti sugli smartwatch Garmin
Per aggiornare, indipendentemente dal dispositivo interessato, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso, versioni che Garmin ha iniziato a rilasciare ovunque negli scorsi giorni e che dovrebbero essere quindi già visibili per tutti.
Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è tuttavia possibile controllarne la disponibilità accedendo dallo smartwatch alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina Sistema nel menu Impostazioni. Altrimenti, basta collegare via USB l’orologio a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express, aggiornamento che sarà in ogni caso rilevabile e installabile nel giro di pochi giorni.
I nostri contenuti da non perdere:
- 🔝 Importante: Amazfit T-Rex 3 Pro vs Amazfit T-Rex 3: il nostro confronto sulla carta
- 💻 Investi bene e studi meglio: ecco i notebook MSI in offerta Back to School
- 💰 Risparmia sulla tecnologia: segui Prezzi.Tech su Telegram, il miglior canale di offerte
- 🏡 Seguici anche sul canale Telegram Offerte.Casa per sconti su prodotti di largo consumo