Garmin ha recentemente iniziato a distribuire un nuovo importante aggiornamento software per tantissimi dei suoi smartwatch di lungo corso delle serie destinate alle attività outdoor, agli sport e al fitness, alla salute e al benessere.

A ricevere l’aggiornamento, distribuito come sempre in forma graduale, sono Fenix 7, Tactix 7, Epix (Gen 2) e Enduro 2 per la prima categoria, la serie Forerunner 955, Forerunner 965 e Forerunner 255 per la seconda categoria, vivoactive 5 e la serie Venu 3 per la terza categoria. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Nuovo aggiornamento per Garmin Fenix 7, Tactix 7, Epix (Gen 2) e Enduro 2

Partiamo con il nuovo aggiornamento che raggiunge alcuni smartwatch Garmin dedicati alle attività outdoor, ovvero Fenix 7, Tactix 7, Epix (Gen 2) e Enduro 2. Per tutti e tre i modelli arriva la nuova versione 23.18 che viene accompagnata da un corposo changelog che parla di alcune nuove funzioni e della risoluzione di tantissimi problemi.

Aggiunto un nuovo suggerimento da visualizzare durante un riposo impostato in un’attività di nuoto in piscina.

Aggiunta nuova funzionalità per alcuni sensori da associare tramite ANT e BLE+.

Risolto un possibile crash nella pagina dati di Climb Pro.

Risolti i problemi di connessione AB con il dispositivo Kestral.

Risolto un problema per cui a volte i dati sulla distanza del percorso venivano impostati erroneamente su miglia nautiche.

Risolto un problema con il peso visualizzato nelle attività di Forza.

Risolto un problema con il widget IR in modo che venga sempre aggiunto automaticamente dopo la prima coppia.

Risolto un problema per cui l’associazione dei sensori CT10 non riusciva.

Risolto un problema con la navigazione nell’attività di caccia.

Risolto un problema con il conteggio delle ripetizioni nelle attività di Forza.

È stato risolto un problema per cui selezionando i dati dell’Ultima corsa veniva visualizzata in modo errato la pagina Ultima corsa.

Corretti i dati errati visualizzati nella pagina di revisione delle vasche nell’attività Nuoto in piscina.

Corretto il problema per cui a volte venivano visualizzati dati errati sulla distanza durante la navigazione di un percorso.

Corretto il problema per cui i prompt di navigazione non suonavano quando tutti i prompt audio erano disattivati.

Corretto il peso visualizzato nella pagina di modifica del set di Forza per adattarlo ad altre pagine relative alla Forza.

Aggiornata la pagina sulla variazione del respiro per utilizzare un grafico a linee.

Aggiornato il widget Stress recente per adattarlo all’aspetto di Fenix ​​8.

Risolto un problema con il tracciamento delle mazze da golf.

Corretto il problema del cambio di direzione del vento durante la connessione a un LRF (solo Tactix).

Nuovo aggiornamento per Garmin Forerunner 965, 955 e 255

Proseguiamo parlando del nuovo aggiornamento che raggiunge alcuni smartwatch Garmin dedicati a sport e fitness, ovvero i modelli della serie Forerunner 955, Forerunner 965 e Forerunner 255. Per tutti i modelli arriva la nuova versione 25.04 che viene accompagnata da un changelog, abbastanza risicato, che parla solo dei bug corretti.

Corretto l’aspetto della Gara Principale che a volte mostra una gara secondaria.

Corretto il problema per cui gli allenamenti di forza non venivano contrassegnati come completati nei piani Garmin Run Coach.

Migliora alcuni casi in cui la frequenza cardiaca rilevata dal polso potrebbe apparire insolitamente elevata durante l’attività.

Corretta l’impostazione Timeout risparmio energetico nei profili multisport.

Varie correzioni di bug e miglioramenti.

Nuovo aggiornamento per Garmin vivoactive 5 e Venu 3

Concludiamo questa carrellata con il nuovo aggiornamento per alcuni degli smartwatch Garmin dedicati a salute e benessere, ovvero vivoactive 5 e i Venu 3. Essi raggiungono la versione 16.05 del software di sistema (dalla precedente 15.05), accompagnata dal seguente changelog:

Cambiamenti nel passaggio dalla 15.05 alla 16.05 Risolve un problema per cui il controllo del volume non funzionava correttamente.

Risolve un problema per cui veniva visualizzato un orario errato nella schermata della frequenza cardiaca trasmessa. Aggiornamenti aggiuntivi GCM Translations – versione 2.29

Golf Course DB – versione 1.07 (solo Venu 3)

Come installare gli aggiornamenti sugli smartwatch Garmin

Per aggiornare, indipendentemente dal dispositivo interessato, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso, versioni che Garmin ha iniziato a rilasciare ovunque negli scorsi giorni e che dovrebbero essere quindi già visibili per tutti.

Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è tuttavia possibile controllarne la disponibilità accedendo dallo smartwatch alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina Sistema nel menu Impostazioni. Altrimenti, basta collegare via USB l’orologio a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express, aggiornamento che sarà in ogni caso rilevabile e installabile nel giro di pochi giorni.