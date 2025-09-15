Dopo Apple e Samsung, anche Huawei si prepara a rinnovare la propria gamma di smartwatch di fascia alta. Secondo le ultime indiscrezioni, il brand cinese sarebbe ormai pronto a lanciare il Huawei Watch Ultimate 2, successore diretto del già ambizioso Watch Ultimate di prima generazione.

Il nuovo modello promette di mantenere l’impostazione lussuosa e sportiva del predecessore, ma con una batteria nettamente migliorata e alcune modifiche di design mirate a renderlo ancora più competitivo sul mercato globale.

Huawei Watch Ultimate 2: lusso, sport estremi e batteria da record

A rivelare i dettagli ci ha pensato il noto leaker Roland Quandt, tramite il portale WinFuture, che ha condiviso immagini e specifiche tecniche in anteprima che delineano un quadro piuttosto promettente.

Il nuovo Huawei Watch Ultimate 2 manterrà il formato da 48,5 mm, le tre corone fisiche laterali e una costruzione robusta con cornici sottilissime attorno al display.

L’estetica richiama quella dei cronografi sportivi di alta gamma, con una lunetta ridisegnata rispetto al modello precedente. Non mancherà il branding “Huawei Watch Ultimate” inciso sulla cornice che è un po’ il marchio di fabbrica del posizionamento prestigioso del prodotto.

Il dispositivo sarà disponibile in due colorazioni al lancio, presumibilmente una più classica e una più audace, per coprire diverse preferenze stilistiche.

Anche il cinturino dovrebbe seguire lo stile elegante e tecnico del predecessore, con opzioni in titanio o gomma ad alte prestazioni, pensate per un utilizzo tanto quotidiano quanto sportivo.

La vera novità è sotto la scocca: batteria in silicio-carbonio

Se dal punto di vista estetico le modifiche appaiono marginali, sul fronte dell’autonomia Huawei introduce una rivoluzione attesa sugli smartwatch.

Il Watch Ultimate 2 integrerà una nuova batteria in silicio-carbonio, la tecnologia più avanzata in ambito di batterie che sta popolando il settore degli smartphone cinesi e che consente un incremento del 37% nella densità energetica e addirittura del 65% nella capacità complessiva, rispetto ai 530 mAh della generazione attuale.

Queste cifre dovrebbero tradursi in giorni extra di utilizzo reale, riducendo drasticamente la necessità di ricariche frequenti.

Continuità nelle specifiche tecniche: display, pulsanti, sensori

Oltre alla batteria potenziata, l’informatore fa sapere che il Watch Ultimate 2 dovrebbe mantenere molti degli elementi vincenti del suo predecessore. Non sono previsti cambiamenti significativi nel display – probabilmente un AMOLED LTPO ad alta luminosità – né nella configurazione dei sensori biometrici e ambientali, che continueranno a supportare:

monitoraggio del battito cardiaco H24

misurazione della saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2)

(SpO2) rilevamento della temperatura corporea

analisi della qualità del sonno

misurazione dello stress

ECG (in alcuni mercati)

Come già avvenuto per il modello attuale, anche il Watch Ultimate 2 dovrebbe includere connettività LTE tramite eSIM, Wi-Fi, Bluetooth 5.x e NFC per pagamenti contactless, anche se l’effettiva disponibilità dei servizi dipenderà dalle regioni.

Un aggiornamento in linea con la concorrenza

Non è un caso che Huawei abbia scelto di rinnovare proprio ora la sua offerta premium. Apple ha appena presentato il Watch Ultra 3, mentre Samsung ha aggiornato il Galaxy Watch Ultra con piccole ma significative migliorie rispetto alla versione 2024.

Il colosso cinese, dunque, segue un percorso simile: rinnovare senza stravolgere, puntando a consolidare il proprio posizionamento tra i top brand del settore, introducendo la batteria al silicio-carbonio che potrebbe far pendere l’ago della bilancia nella direzione di Huawei.

Prezzo e disponibilità

Secondo le anticipazioni di Quandt, il Huawei Watch Ultimate 2 sarà disponibile globalmente a partire dal 19 settembre 2025, insieme ai nuovi Watch GT 6 e Watch GT 6 Pro, dispositivi più accessibili ma sempre ben equipaggiati e interessanti.

Anche il prezzo conferma le ambizioni del prodotto. Il Watch Ultimate 2 dovrebbe essere commercializzato in Europa a 899 euro.

Una cifra da fascia super premium, ma coerente con la proposta di Huawei per la serie Ultimate, che si colloca tra i pochissimi smartwatch al mondo a poter competere con le proposte più lussuose di Apple e Samsung. Un settore ancora scarsamente popolato e in cui i brand in crescita, come la famiglia Pixel, ancora non sono sbarcati.

In copertina c’è Huawei Watch Ultimate