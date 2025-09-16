OpenAI alza ulteriormente l’asticella dello sviluppo assistito dall’intelligenza artificiale con un annuncio che farà gola a chi passa le giornate tra editor e terminale: Codex diventa più veloce, più affidabile e soprattutto più intelligente grazie all’introduzione di GPT-5-Codex, una versione di GPT-5 ottimizzata per la cosiddetta codifica agentica.

In altre parole, un modello capace non solo di rispondere rapidamente a prompt mirati, ma anche di affrontare in autonomia progetti lunghi e complessi, dall’ideazione al refactoring, fino alla revisione del codice.

GPT-5-Codex è il nuovo modello di OpenAI dedicato agli sviluppatori

Il nuovo modello è pensato per agire come un vero e proprio compagno di lavoro virtuale, in grado di alternare sessioni interattive veloci a ore di lavoro autonomo; OpenAI spiega che GPT-5-Codex può dedicare più o meno tempo al ragionamento a seconda delle difficoltà del compito, arrivando a pensare anche per oltre sette ore consecutive su attività complesse, un comportamento che si traduce in meno interventi da parte dello sviluppatore e maggiore qualità del risultato finale.

Le metriche interne parlano chiaro, rispetto a GPT-5 la nuova versione riduce drasticamente i token utilizzati per le richieste più semplici (-93,7% per il 10° percentile), mentre raddoppia il tempo di elaborazione per i task più difficili, con un conseguente incremento di accuratezza e solidità del codice. Non a caso, nei test di refactoring su grandi repository, GPT-5-Codex ha ottenuto risultati sensibilmente superiori (51,3% di successo contro il 33,9% di GPT-5).

Oltre al cuore tecnologico, anche l’infrastruttura Codex è stata potenziata, chi sviluppa può ora spostarsi senza soluzione di continuità tra terminali locali, estensioni IDE (VS Code e fork compatibili), interfaccia web, GitHub e persino l’app iOS di ChatGPT mantenendo sempre il contesto di lavoro:

Codex CLI -> riprogettata con flussi di lavoro agentici, supporta immagini e wireframe come input, integra una gestione delle to-do-list e offre tre livelli di permesso per la sicurezza (dalla sola lettura all’accesso completo)

Estensione IDE -> permette di creare e gestire attività cloud direttamente nell’editor, visualizzare anteprime delle modifiche e sincronizzare file locali e remoti

Ambiente Cloud -> grazie al caching dei container i tempi di completamento si riducono fino al 90% e l’agente può installare automaticamente dipendenze, eseguire build e persino allegare screenshot dei progressi alle Pull Request

Un altro punto di forza riguarda la revisione automatica del codice, che non si limita alla semplice analisi statica ma esegue test, ragiona sulle dipendenze e confronta l’intento della PR con le modifiche effettuate. OpenAI sottolinea che i commenti di GPT-5-Codex sono più pertinenti e meno soggetti a errore rispetto al passato, aiutando i team a individuare bug critici prima del rilascio.

Sul fronte sicurezza, l’esecuzione avviene in ambienti sandbox con accesso alla rete disattivato per impostazione predefinita, e l’agente chiede conferma per azioni potenzialmente rischiose; gli sviluppatori possono comunque personalizzare i livelli di autorizzazione in base alle proprie esigenze.

Codex, con GPT-5-Codex attivo di default, è incluso nei piani ChatGPT Plus, Pro, Business, Edu ed Enterprise, con utilizzo scalabile a seconda del piano; per chi invece preferisce lavorare tramite API, l’accesso al nuovo modello arriverà a breve anche in questa modalità.

Con questo aggiornamento OpenAI punta a rendere Codex un vero partner di programmazione, capace di seguire l’intero ciclo di sviluppo, dalla stesura del codice alla correzione degli errori, fino al rilascio in produzione. Una prospettiva che potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui i team affrontano progetti di lunga durata e ridurre sensibilmente il tempo dedicato a compiti ripetitivi.

Gli sviluppatori che già utilizzano Codex, o che stanno valutando di farlo, non dovranno fare altro che aggiornare gli strumenti esistenti, GPT-5-Codex è già attivo per le attività cloud e la revisione del codice, pronto a dimostrare sul campo la propria capacità di pensare e programmare come un collega instancabile.