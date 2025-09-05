Il tema della disponibilità di potenza di calcolo per i grandi modelli linguistici continua a essere centrale nell’evoluzione dell’intelligenza artificiale, la crescita della domanda infatti sta mettendo a dura prova le infrastrutture esistenti e le forniture di GPU, ancora oggi dominate da NVIDIA; in questo contesto, secondo quanto riportato dal Financial Times, OpenAI sarebbe pronta a compiere un passo decisivo avviando già il prossimo anno la produzione in massa dei propri chip di intelligenza artificiale.

OpenAI potrebbe avviare la produzione di chip XPU insieme a Broadcom

Stando a quanto emerso, la società guidata da Sam Altman avrebbe sviluppato un chip personalizzato in collaborazione con Broadcom, colosso statunitense dei semiconduttori; il CEO di quest’ultima ha confermato che un cliente (non nominato esplicitamente) ha commissionato ordini per circa 10 miliardi di dollari, cifra che le fonti del quotidiano britannico collegano direttamente a OpenAI.

Il progetto riguarda chip specializzati indicati con il nome XPU, pensati per gestire carichi di lavoro IA ad alta intensità e, secondo le previsioni degli analisti, destinati a conquistare progressivamente una fetta rilevante del mercato. È importante sottolineare che, almeno per il momento, OpenAI non intende commercializzare questi chip, bensì utilizzarli esclusivamente per alimentare i propri modelli e servizi.

Già nel 2023 Reuters aveva anticipato che l’azienda stava valutando la possibilità di sviluppare un chip proprietario, anche alla luce delle difficoltà nel reperire GPU durante il boom dell’intelligenza artificiale generativa; Sam Altman, in più occasioni, ha ribadito come la velocità e l’affidabilità delle API dipendano fortemente dalla disponibilità di hardware, evidenziando i limiti dell’attuale dipendenza da fornitori esterni.

Con l’arrivo di GPT-5, Altman ha annunciato che OpenAI raddoppierà la propria flotta di calcolo entro cinque mesi, dando priorità agli utenti ChatGPT a pagamento per gestire l’aumento della domanda. L’introduzione di chip interni consentirà non solo di evitare colli di bottiglia legati alla fornitura di GPU, ma anche di ottimizzare i costi operativi in un settore dove i consumi energetici e i requisiti hardware incidono pesantemente sulla sostenibilità del business.

Nonostante questa mossa, NVIDIA continua a dominare il panorama dell’IA con soluzioni come le GPU H100 e le nuove H20, che stanno trainando ricavi record: l’azienda ha infatti registrato un +56% di fatturato nel secondo trimestre del 2025 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, nonostante i limiti imposti all’export verso la Cina.

L’ingresso di OpenAI nel settore della progettazione di chip proprietari tuttavia rappresenta un segnale forte, se altre realtà seguissero la stessa strada l’ecosistema delle GPU e degli acceleratori IA potrebbe cambiare radicalmente nel giro di pochi anni, riducendo la centralità del gigante di Santa Clara.

Se i piani saranno confermati, i primi chip XPU di OpenAI entreranno in produzione nel 2026, con l’obbiettivo di rafforzare l’autonomia dell’azienda sul fronte hardware; non è ancora chiaro se la collaborazione con TSMC, di cui si parlava in passato, sia tutt’ora attiva, ma appare evidente che la società voglia presidiare in prima persona tutta la catena di valore legata all’IA, dal software fino all’hardware.

Gli utenti finali, almeno inizialmente, non vedranno chip OpenAI sugli scaffali, ma potrebbero beneficiarne in termini di maggiore stabilità dei servizi e di una disponibilità più capillare delle funzionalità IA nei mesi successivi.