OpenAI e Microsoft nelle scorse ore hanno pubblicato una dichiarazione congiunta con la quale fanno il punto sullo stato relativo alla loro partnership.

Ricordiamo che in questi mesi la sempre più popolare startup, nata come organizzazione no-profit e specializzata nel settore dell’intelligenza artificiale, è impegnata in una ristrutturazione dell’azienda finalizzata alla sua quotazione in borsa.

OpenAI e Microsoft rafforzano la loro partnership

Microsoft ha investito oltre 10 miliardi di dollari in OpenAI negli ultimi cinque anni, ciò anche al fine di potenziare la sua offerta nel settore delle funzionalità basate sull’intelligenza artificiale.

A quanto pare, le due aziende stanno lavorando per trovare una quadra per regolare i loro complessi rapporti, anche al fine di raggiungere un accordo definitivo sulla partnership.

Questo è il testo delle dichiarazione congiunta pubblicata dalle due aziende statunitensi:

OpenAI e Microsoft hanno firmato un memorandum d’intesa (MOU) non vincolante per la prossima fase della nostra partnership. Stiamo lavorando attivamente per finalizzare i termini contrattuali in un accordo definitivo. Insieme, restiamo concentrati sull’offerta dei migliori strumenti di intelligenza artificiale per tutti, fondati sul nostro impegno condiviso per la sicurezza.

Per quanto riguarda i piani di ristrutturazione di OpenAI, nei giorni scorsi è emerso che i procuratori generali di California e Delaware hanno avviato delle indagini, per le quali la startup si è impegnata da subito a fornire la propria collaborazione.

OpenAI ha anche voluto ribadire il suo impegno volto a garantire la sicurezza delle soluzioni sviluppate dall’azienda, oltre che la loro utilità, promuovendo allo stesso tempo elevati standard come priorità per l’intero settore dell’intelligenza artificiale.