Il mercato degli anelli smart si arricchisce di un nuovo protagonista decisamente interessante, si chiama Aivela Ring Pro Smart, un dispositivo che promette di unire funzioni di monitoraggio della salute a controlli gestuali evoluti, il tutto senza la necessità di sottoscrivere un abbonamento. Un dettaglio che, come molti utenti sapranno, rappresenta ormai un fattore distintivo non da poco in un panorama in cui i costi ricorrenti sono diventati quasi la norma.

Tante interessanti funzionalità per Aivela Ring Pro Smart

Attualmente in fase di crowdfounding su Kickstarter, l’Aivela Ring Pro Smart è realizzato in titanio e pesa appena 3,6 grammi, circostanza che dovrebbe renderlo comodo da indossare per l’intera giornata; è disponibile in quattro varianti di colore e presenta una caratteristica finestra scura a forma di diamante nella parte superiore, qui è alloggiato il sensore OFN (Optical Finger Navigation), che consente il controllo tramite tocchi e scorrimenti direttamente sulla superficie dell’anello.

La certificazione IP68 garantisce inoltre resistenza a polvere e acqua, dettaglio che lo rende adatto anche a chi pratica sport o vuole tenerlo al dito senza preoccuparsi di pioggia e sudore.

Sul fronte delle funzioni smart, Aivela Ring Pro Smart integra sensori per analisi del sonno, rilevazione della frequenza cardiaca, misurazione della variabilità cardiaca e saturazione dell’ossigeno nel sangue; non mancano dati più classici come passi, calorie bruciate e distanza percorsa.

Tutte queste informazioni vengono raccolte in un’app dedicata disponibile sia per iOS e che per Android, con la possibilità di sincronizzare con Apple Health, Google Fit e Strava. Stando alla pagina di Kickstarter, i dati grezzi vengono poi elaborati da algoritmi di intelligenza artificiale in grado di individuare tendenze e fornire avvisi personalizzati, un plus che potrebbe tornare utile a chi vuole analisi più approfondite senza sforzo.

L’aspetto più curioso e potenzialmente più divertente è però la capacità dell’anello di rilevare movimenti nell’aria, non solo i classici tocchi; in pratica lo smart ring di Aivela può essere associato a specifici gesti per azionare funzioni come la riproduzione musicale o l’attivazione della fotocamera dello smartphone. Un sistema che amplia notevolmente gli scenari d’uso, andando ben oltre il semplice monitoraggio fitness a cui molti anelli concorrenti si limitano.

Chi deciderà di sostenere la campagna Kickstarter potrà approfittare di uno sconto early bird con un prezzo di 149 dollari (spedizione, tasse e dazi inclusi) rispetto ai 299 dollari previsti per la vendita al dettaglio; le spedizioni dovrebbero partire da novembre 2025, anche se (come sempre con i progetti di crowdfounding) non si può escludere il rischio di ritardi o modifiche.

Nel settore degli anelli smart, che vede protagonisti modelli ormai affermati come Oura Ring o il futuro Samsung Galaxy Ring, la scelta di non richiedere alcun abbonamento rappresenta un evidente punto di forza, Aivela Ring Pro Smart punta dunque a ritagliarsi uno spazio tra i consumatori più attenti alla tecnologia e alla libertà d’uso, con una combinazione di funzioni avanzate, design premium e assenza di costi ricorrenti che potrebbe fare gola a molti.