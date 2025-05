In occasione del Computex 2025 che si terrà tra qualche giorno a Taipei, Acer ha annunciato ufficialmente il suo ingresso nel mercato dei dispositivi indossabili tramite una sua sussidiaria appena nata, che prende il nome di Acer Gadget. I primi dispositivi ad entrare in questa cerchia sono Acer FreeSense Ring, uno smart ring con funzioni avanzate di monitoraggio della salute, e Acer AI TransBuds, auricolari wireless progettati per la comunicazione multilingue.

Nonostante manchi ancora qualche giorno all’inizio effettivo del Computex 2025, Acer si è già data da fare presentando una serie di novità che verranno poi mostrate durante l’evento di Taipei. Qualche giorno fa è stata la volta dei nuovi notebook e PC da gaming, seguiti poco dopo dall’annuncio di tantissimi monitor professionali e non: la parola chiave di tutti questi annunci è stata intelligenza artificiale, protagonista assoluta anche dell’anello intelligente e degli auricolari wireless annunciati in queste ore.

Acer FreeSense Ring è l’anello smart senza abbonamento

Acer FreeSense Ring è un anello smart che si propone come un’alternativa elegante e funzionali agli altri prodotti simili già presenti sul mercato. È costruito in lega di titanio per garantire leggerezza e resistenza e integra una serie di sensori biometrici per tracciare i principali parametri vitali, come la frequenza cardiaca, il livello di ossigeno nel sangue e la qualità del sonno.

Ciò che distingue lo smart ring di Acer dalla concorrenza è che tutte le funzioni di monitoraggio della salute, gestiti interamente dall’intelligenza artificiale, saranno accessibili senza abbonamenti aggiuntivi. Si tratta di una scelta che va in controtendenza rispetto a molti altri concorrenti che nascondono le funzionalità più avanzate di questo tipo di dispositivi dietro il pagamento di un canone mensile.

L’anello è inoltre certificato IP68 contro acqua e polvere e sarà disponibile nel corso del 2025 nelle colorazioni oro rosa e nero lucido.

Acer AI TransBuds permettono di comunicare in tutte le lingue

Il secondo annuncio della giornata riguarda invece gli Acer AI TransBuds, delle cuffie true wireless leggere che puntano tutto sull’intelligenza artificiale per rendere più semplice la comunicazione multilingue. Per farlo utilizzano un apposito ricevitore che, quando collegato allo smartphone insieme agli auricolari, permette di ottenere una traduzione vocale bidirezionale in tempo reale.

L’intelligenza artificiale utilizza tecnologie avanzate di riconoscimento vocale e analisi semantica per permettere la comunicazione tra due persone che parlano lingue diverse. Non mancano inoltre anche funzioni come sottotitoli in diretta o la trascrizione delle conversazioni, che possono essere anche salvate all’interno dello smartphone.

Le cuffie sono dotate di una batteria da 50 mAh e contenute all’interno di una custodia con batteria interna da 400 mAh, offrono connettività Bluetooth 5.4 e supportano, almeno inizialmente, 15 lingue parlate in Asia, Europa e America.

Prezzi e disponibilità dei nuovi prodotti Acer

Al momento della stesura di questo articolo, Acer non ha ancora svelato dettagli precisi su prezzi e disponibilità dei nuovi dispositivi. Non è neanche chiaro se resteranno al momento una esclusiva per il mercato asiatico o se verranno commercializzati anche nel resto del mondo. Probabilmente ne sapremo di più durante il Computex 2025 o a ridosso del lancio ufficiale sul mercato.