Mentre IFA 2025 sta ormai volgendo al termine c’è ancora spazio per novità particolarmente interessanti, come quella annunciata da Luna, una compagnia new-age che punta sulla salute. Il nuovo dispositivo si chiama Luna 2.0, è un anello intelligente dotato di LifeOS, un nuovo software evoluto che trasforma i dati biometrici raccolti in una serie di consigli e suggerimenti per vivere al meglio.

Il dispositivo indossabile era stato presentato al CES 2025 sotto forma di concept, che in meno di nove mesi è diventato realtà ed è pronto a competere con gli altri dispositivi presenti sul mercato.

LifeOS e tanta IA

Luna 2.0 Ring ha una larghezza di 8 millimetri, spessore di 2,9 millimetri e un peso compreso tra i 3 e i 5 grammi a seconda della misura scelta. È realizzato in titanio con copertura PVD (Physical Vapor Deposition), con una parte interna realizzata in materiale ipoallergenico e non metallico, ed è dotato di certificazione per resistere fino a 5 atmosfere, perfetto quindi per essere utilizzato sotto la doccia o la pioggia ma anche negli sport acquatici.

La batteria, che si ricarica in un’ora circa, offre un’autonomia media di 5 giorni, anche se il dato può cambiare in virtù delle modalità di utilizzo. La connettività è affidata al Bluetooth (BLE 5), utilizzato per l’aggiornamento del firmware dell’anello e per sincronizzare i dati raccolti con il proprio smartphone. Nella parte interna dell’anello sono ben visibili i sensori tra cui LED verdi per la misurazione del battito cardiaco, una luce rossa per la misurazione del livello di ossigeno nel sangue, un sensore PPG, un sensore per la temperatura cutanea, fotodiodi e accelerometro a tre assi.

Una dotazione decisamente ricca, a cui attinge LifeOS per decodificare lo stato di salute dell’utilizzatore, grazie a una intelligenza artificiale che integra la scienza dei ritmi circadiani, biomarcatori, abitudini personali e dati contestuali come le routine quotidiane, al fine di creare uno strato informativo dinamico. Lo sviluppatore ha raccolto i dati da oltre un miliardo di registrazioni del sonno per riuscire a interpretare in maniera precisa le informazioni raccolte, con un sistema operativo open source a cui possono essere aggiunte nuove funzioni con estrema facilità.

Previous Next Fullscreen

Grazie all’IA Luna Ring 2.0 è in grado di fornire punteggi relativi al sonno, alla prontezza e all’attività, con suggerimenti personalizzati per incrementarli. Luna AI 2.0 è l’assistente virtuale, costruito in base ai feedback degli utenti, e offre una interazione contestuale e conversazionale, con suggerimenti proattivi, consigli sul movimento e la gestione del riposo per essere sempre al meglio della forma.

Oltre a una analisi particolarmente dettagliata del sonno, che include ritardi, efficacia, allineamento dei ritmi circadiani, cicli di sonno, disturbi del sonno e attività respiratorie durante il riposto, illustrando i cambiamenti da apportare per ottenere risultati migliori. Anche lo stress viene monitorato, attraversi le fluttuazioni del battito cardiaco e della temperatura corporea, insieme al recupero dell’energia, così da aiutare l’utente a rimanere in forma senza pericolosi burn out. Per il pubblico femminile è inoltre disponibile il tracciamento della fertilità, utilizzando la temperatura corporea e il recupero.

Prezzi e disponibilità

Luna 2.0 è in prevendita in oltre 70 Paesi in tutto il mondo nelle misure tra la 6 e la 14 al prezzo di 300 dollari per la versione con dock di ricarica e 329 dollari per la versione con custodia di ricarica. A partire dal prossimo mese sarà possibile acquistarlo anche su Amazon.