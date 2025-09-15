La lunga vicenda che vede protagonista TikTok negli Stati Uniti sembra destinata a trascinarsi ancora, secondo quanto riferito da una fonte a Reuters, l’amministrazione guidata da Donald Trump sarebbe pronta a concedere un’ulteriore proroga alla scadenza fissata per il 17 settembre 2025, termine entro il quale la cinese ByteDance dovrebbe cedere le attività statunitensi della popolare app di video brevi o, in alternativa, chiuderle del tutto.

La vicenda di TikTok negli USA è una saga che non trova fine

Si tratterebbe, se confermato, della quarta proroga dall’inizio della seconda presidenza Trump, la legge originaria imponeva la vendita o la chiusura delle operazioni USA di TikTok entro gennaio 2025, ma il presidente americano ha già posticipato il termine più volte: a gennaio, subito dopo l’insediamento di Trump con un ordine esecutivo che ne ha posticipato l’applicazione di 75 giorni, poi ad aprile quando un potenziale acquirente si è ritirato a causa delle tensioni commerciai con la Cina, e infine a giugno, dopo nuove aperture attribuite a Xi Jinping.

Nel frattempo i negoziati procedono a rilento, un accordo preliminare, che avrebbe portato alla creazione di una nuova società americana con il controllo delle attività statunitensi di TikTok, era stato imbastito in primavera, ma è stato bloccato da Pechino dopo l’annuncio di nuovi dazi statunitensi sui prodotti cinesi; la condivisione del prezioso algoritmo dell’app resta, del resto, un punto critico che richiede l’approvazione del governo cinese.

Il presidente Trump, interpellato dai giornalisti, ha lasciato intendere che la decisione finale non è ancora stata presa:

Potrei o no, stiamo negoziando su TikTok in questo momento. Potremmo lasciarlo morire, oppure potremmo… non lo so, dipende, dipende dalla Cina. Non ha molta importanza. Mi piacerebbe farlo per i bambini.

Un’affermazione che conferma una certa ambiguità strategica, da un lato la volontà di salvaguardare l’app, utilizzata da oltre 170 milioni di americani, dall’altro le pressioni del Congresso, sia dai membri repubblicani che democratici, che spingono per una soluzione definitiva a tutela della sicurezza nazionale.

Proprio in queste ore il Segretario del Tesoro Scott Bessent e il rappresentante per il Commercio Jamieson Greer sono impegnati in Spagna in colloqui commerciali con i rappresentanti cinesi He Lifeng e Li Chenggang; l’inclusione di TikTok nell’agenda dei lavori offre alla Casa Bianca una copertura politica per giustificare una nuova estensione, ma la stessa fonte che ha parlato a Reuters non si aspetta un accordo prima del 17 settembre.

Curiosamente, nei precedenti incontri tra Stati Uniti e Cina a Ginevra, Londra e Stoccolma, TikTok non era mai stato un tema centrale, segno di quanto la questione resti complessa e potenzialmente divisiva.

La scelta di Trump di non applicare finora la legge che impone la vendita o la chiusura di TikTok conferma una strategia attendista, forse dettata anche dalla popolarità dell’app tra i giovani elettori; tuttavia, ogni rinvio rischia di irritare sia i repubblicani sia i democratici, che vedono nella piattaforma un potenziale strumento di spionaggio e influenza da parte di Pechino.

Gli utenti statunitensi di TikTok, almeno per ora, possono continuare a utilizzare l’app senza restrizioni, ma la sensazione è che il braccio di ferro tra Washington e Pechino sia ben lontano dalla conclusione; una nuova proroga potrebbe infatti non risolvere i nodi di fondo, ma solo spostare in avanti una decisione inevitabile, lasciando aperta la domanda su quale sarà il futuro della piattaforma negli Stati Uniti.