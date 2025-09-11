In occasione di IAA Mobility 2025, non solo palcoscenico per i grandi nomi dell’automotive tradizionale, anche Huawei si è mostrata pronta a sfidare il mercato europeo con la sua gamma di SUV elettrici AITO.

Dopo aver consolidato il marchio in Cina, l’azienda, in collaborazione con Seres, ha svelato tre modelli pensati per un pubblico globale attento all’innovazione tecnologica e all’autonomia.

Huawei e Seres: un’alleanza strategica

Il brand AITO nasce dall’unione delle competenze tecnologiche di Huawei e della capacità produttiva di Seres, costruttore cinese specializzato in veicoli elettrici.

Nella fattispecie, Huawei non realizza direttamente le automobili, ma fornisce la sua piattaforma di infotainment, i sistemi di connettività, la gestione energetica e i software di bordo. Mentre Seres, invece, si occupa della produzione e dell’assemblaggio dei veicoli.

I tre modelli di Huawei per il mercato globale

La nuova gamma AITO si compone di tre modelli principali: M5, M7 e M9. Tutti SUV dalle dimensioni generose, che punta forte sull’autonomia e, ovviamente, sulla tecnologia firmata Huawei.

AITO M5: il modello d’ingresso

Il più compatto della gamma è il M5, lungo 4,78 metri. È disponibile sia in versione 100% elettrica (BEV) con motore da 200 kW e batteria da 83 kWh, capace di un’autonomia dichiarata di 602 chilometri secondo i test cinesi, sia in variante EREV (Extended Range Electric Vehicle).

Quest’ultima utilizza un motore a benzina da 1,5 litri che non muove direttamente le ruote, ma funge da generatore per ricaricare la batteria da 42 kWh. La configurazione base prevede un motore elettrico da 200 kW, ma esiste anche la versione dual motor a trazione integrale con una potenza complessiva di 365 kW.

AITO M7: il best seller cinese

Salendo di categoria, troviamo il M7, lungo 5,19 metri, già campione di vendite in Cina. Anche in questo caso, la gamma è articolata tra versioni BEV ed EREV.

La variante elettrica prevede un motore singolo da 227 kW o, per chi desidera più potenza e sicurezza su strada, una versione a trazione integrale con 387 kW. La configurazione EREV, invece, arriva fino a 392 kW complessivi e sfrutta pacchi batteria fino a 100 kWh, che consentono un’autonomia massima di 705 km.

AITO M9: il top di gamma

Punta di diamante della gamma è il M9, il quale è un SUV imponente da 5,23 metri, che punta a sfidare i giganti del lusso europeo come BMW iX, Mercedes EQS SUV e Audi Q8 e-tron.

L’offerta prevede diverse varianti: la versione EREV con motore a benzina 1,5 litri, batteria da 52 kWh e sistema dual motor da 365 kW, e la versione full electric con doppio motore elettrico da 390 kW. Quest’ultima è chiaramente destinata a chi cerca il massimo in termini di performance e tecnologia.

Perché presentare i SUV AITO in Europa ora

Huawei ha scelto IAA Mobility di Monaco per presentare i suoi SUV al pubblico europeo. Per il momento, l’azienda non ha fornito date precise per la commercializzazione, ma è chiaro che il debutto avverrà entro pochi mesi. Prima toccherà al Medio Oriente, dove i modelli AITO saranno disponibili da subito, e successivamente al Vecchio Continente.

La decisione di puntare sull’Europa non è casuale: il mercato automobilistico europeo, pur maturo, sta vivendo una profonda trasformazione verso l’elettrico.

Guardando le caratteristiche tecniche e le dimensioni dei tre modelli, è evidente che Huawei e Seres intendono posizionare AITO nella fascia alta del mercato. Tuttavia, rispetto ai concorrenti europei, il marchio cinese potrebbe giocare la carta del rapporto qualità-prezzo.

In Cina, infatti, i SUV AITO hanno prezzi sensibilmente più competitivi rispetto a modelli equivalenti di Tesla, Mercedes o BMW.

Tecnologia e connettività firmate Huawei

Cavallo di battaglia della gamma AITO è rappresentato dalla parte tecnologica. Grazie all’esperienza di Huawei, i SUV sono dotati di sistemi avanzati di infotainment basati su HarmonyOS, assistenti vocali evoluti, integrazione completa con smartphone e dispositivi smart home.

Inoltre, presenti anche soluzioni di guida assistita e sistemi di sicurezza attiva sviluppati per competere con quelli delle case europee, puntando a un livello di automazione sempre più alto.

Ebbene, il debutto dei SUV AITO a IAA Mobility 2025 segna un momento cruciale per Huawei che conferma la sua ambizione di ampliare i propri tentacoli e raggiungere nuovi ambiti tentando di diventare protagonista anche nel settore automobilistico.

Per quanto concerne i prezzi ancora non è svelato nulla, ma è lecito attendersi, come accennato, un posizionamento aggressivo che punta a minare le fondamenta dei player tradizionali con un rapporto qualità-prezzo molto competitivo.

Il debutto dovrebbe avvenire in Europa nei prossimi mesi.