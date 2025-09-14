In occasione dell’evento Nintendo Direct il colosso nipponico ha annunciato un accessorio che sembra avere tutte le carte in regola per stuzzicare la curiosità di tanti appassionati di videogame e addetti ai lavori: stiamo parlando di Virtual Boy.

Si tratta di un adattatore, compatibile con Nintendo Switch e Nintendo Switch 2, pensato per consentire agli utenti di sfruttare i titoli Virtual Boy nella libreria Nintendo Classics e rivivere un po’ dell’esperienza tipica degli anni ’90.

Nintendo presenta l’esperienza 3D di Virtual Boy

Il 17 febbraio 2026 è in programma l’esordio ufficiale di questo nuovo accessorio e dei titoli Virtual Boy – Nintendo Classics e il colosso nipponico ha previsto che l’esperienza immersiva garantita dallo speciale visore sarà disponibile per gli utenti con Nintendo Switch Online + Expansion Pack.

Sono due i modelli pensati da Nintendo per questa nuova esperienza 3D, entrambi capaci di supportare sia Nintendo Switch che Nintendo Switch 2: il primo è un semplice modellino di cartone (sarà disponibile a 24,99 euro) mentre il secondo può essere considerato un vero e proprio visore (il suo prezzo di vendita sarà di 99,99 euro).

Qualunque sia il modello scelto, l’esperienza dovrebbe essere molto simile e agli utenti basterà inserire la console nell’accessorio per godersi i classici titoli 3D del popolare brand nipponico.

Tra i 14 titoli 3D della libreria Virtual Boy — Nintendo Classics vi sono giochi del calibro di Space Invaders, Virtual Boxing, V-Tetris, Teleroboxer, Mario Clash, Mario’s Tennis e Classic Pinball.

Nintendo ha reso noto che aprirà i preordini in un secondo momento, consentendo ai fan più accaniti di mettere le mani su uno di questi accessori non appena i titoli 3D saranno disponibili.