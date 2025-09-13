In questi mesi i fan Nintendo sono in fermento per il recente lancio di Nintendo Switch 2, attesa nuova generazione della popolare console gaming del colosso nipponico.

Nelle ultime settimane non sono mancate anche delle critiche per una delle novità che Nintendo Switch 2 ha portato con sé: ci riferiamo al possibile incremento dei prezzi per i giochi proprietari.

Qualche critica per i giochi di Nintendo Switch 2

La decisione di Nintendo di lanciare Mario Kart World per la nuova console dell’azienda a 79,99 euro è stata accolta con una certa diffidenza da parte di numerosi fan dell’azienda, in quanto il timore è che questo possa divenire un pericoloso precedente e spingere in futuro verso l’alto i prezzi degli altri giochi.

Ma in Rete sono andati moltiplicandosi i commenti degli utenti che ritengono che Nintendo starebbe già esplorando delle soluzioni alternative per incrementare i suoi ricavi e gli annunci dell’azienda in occasione di Nintendo Direct non hanno fatto altro che generare un aumento delle lamentele.

In particolare, sarebbero i prezzi di Super Mario Galaxy e Super Mario Galaxy 2 ad avere scatenato le critiche più accese dei fan: ricordiamo, infatti, che all’inizio del prossimo mese Nintendo lancerà una versione aggiornata di questi due popolari titoli, che gli utenti potranno acquistare a 39,99 euro ciascuno o in bundle a 69,99 euro.

In altri hanno criticato la decisione di Nintendo di lanciare a 20 euro l’espansione di Donkey Kong Bananza, che consentirà ai giocatori di esplorare l’isola DK oppure quella di prevedere un componente aggiuntivo opzionale da 30 euro (Mega Dimension) per il nuovo Leggende Pokémon: Z-A, gioco che sarà disponibile a partire dal 16 ottobre.

In sostanza, la nuova politica dei prezzi di Nintendo pare non stia convincendo tanti fan della popolare azienda nipponica.