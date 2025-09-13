Il momento giusto per acquistare il nuovo Apple MacBook Air M4 è finalmente arrivato. Dopo pochi mesi dal lancio, il modello da 13 pollici con 16GB di memoria unificata crolla al suo minimo storico assoluto su Amazon, presentando un’opportunità di acquisto davvero irripetibile. Stiamo parlando di un MacBook che ridefinisce il concetto di ultraportatile, combinando la potenza del nuovo chip M4 con un design iconico e un’efficienza energetica senza pari. Per chi è iscritto al programma Prime Student, inoltre, è previsto un ulteriore vantaggio economico che rende l’affare ancora più interessante. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche di questo gioiello tecnologico e i termini di questa promozione.

Apple MacBook Air M4: potenza e leggerezza a un livello superiore

Il cuore pulsante di questo MacBook Air è il rivoluzionario chip M4, una soluzione hardware che garantisce prestazioni eccezionali con consumi ridotti. La configurazione in offerta è particolarmente bilanciata e pronta per qualsiasi sfida, dal lavoro in mobilità all’editing video leggero. Ecco i punti di forza principali:

Processore M4 : Integra una CPU a 10 core (4 performance core e 6 efficiency core), una GPU a 8 core e un Neural Engine a 16 core . Questa architettura è progettata per accelerare le operazioni di machine learning e supportare le future funzionalità di Apple Intelligence.

: Integra una (4 performance core e 6 efficiency core), una e un . Questa architettura è progettata per accelerare le operazioni di machine learning e supportare le future funzionalità di Apple Intelligence. Memoria e Archiviazione : La dotazione di 16GB di memoria unificata è un enorme vantaggio, poiché permette di gestire il multitasking in modo fluido e senza rallentamenti, anche con applicazioni esigenti. L’archiviazione è affidata a un rapidissimo SSD da 256GB .

: La dotazione di è un enorme vantaggio, poiché permette di gestire il multitasking in modo fluido e senza rallentamenti, anche con applicazioni esigenti. L’archiviazione è affidata a un rapidissimo . Display : Lo schermo è un magnifico Liquid Retina da 13,6 pollici , capace di offrire colori brillanti, dettagli nitidi e una luminosità eccellente, ideale sia per la produttività che per l’intrattenimento.

: Lo schermo è un magnifico , capace di offrire colori brillanti, dettagli nitidi e una luminosità eccellente, ideale sia per la produttività che per l’intrattenimento. Design e Sicurezza: Fedele alla sua natura, il design rimane incredibilmente sottile e leggero, perfetto per essere trasportato ovunque. La scocca unibody in alluminio, qui nella colorazione Mezzanotte, è tanto elegante quanto resistente. La sicurezza è garantita dal sensore Touch ID integrato nel tasto di accensione.

L’offerta su Amazon: minimo storico e sconto extra

Questa promozione rappresenta la migliore occasione vista finora per acquistare il nuovo MacBook Air M4. Il prezzo di listino ufficiale per questa configurazione è di 1.249€, ma grazie a questa offerta lampo su Amazon, il prezzo scende a soli 899€. Si tratta di un risparmio netto di 350€, pari a uno sconto di oltre il 28% sul prezzo originale, che segna il nuovo minimo storico per questo modello Apple.

Ma i vantaggi non finiscono qui. Per tutti gli utenti iscritti al servizio Amazon Prime Student, è possibile applicare un ulteriore sconto di 60€ al momento del checkout, portando il prezzo finale all’incredibile cifra di 839€. La disponibilità è limitata e, dato il prezzo, le scorte potrebbero esaurirsi rapidamente. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, garantendo così la massima affidabilità e un’assistenza post-vendita impeccabile.

