Nel corso di un evento che ha coinvolto anche Ecovacs, Tineco ha annunciato a IFA 2025 una serie di interessanti novità pensate per fare da complemento alle soluzioni del brand a cui è legato a doppio filo. Nuovi dispositivi che vanno ad alzare ulteriormente gli standard di igiene domestica, confermando il costante impegno al miglioramento continuo che da sempre caratterizza il brand.

Le novità Tineco da IFA 2025

Sono tre le novità annunciate a Berlino, tutte realizzate seguendo la visione dell’azienda nel cui futuro tecnologia e design si fondono per semplificare e rendere ancora più efficienti le attività quotidiane. Da sempre Tineco ascolta i propri utenti, raccogliendo feedback e segnalazioni al fine di migliorare e realizzare soluzioni che siano realmente utili.

Forte del successo ottenuto con FLOOR ONE S9 Artist (qui trovate la nostra recensione), un prodotto che aveva stupito per il suo design raffinato e unico, nonché per le sue caratteristiche tecniche da prima della classe, Tineco ha lanciato FLOOR ONE STATION S9 Artist.

Costruita sulla base del modello precedente, la nuova lavapavimenti è dotata della Smart Refresh Station che carica acqua calda all’interno del serbatoio della lavapavimenti, per migliorare ulteriormente le prestazioni e garantire risultati ancora migliori, in termini di pulizia così come di igiene.

La stazione è dotata di un serbatoio dalla capacità di 5 litri, che permette di lavorare per una settimana senza che sia necessario fare il pieno, anche con un utilizzo quotidiano. Tineco ha scelto di riscaldare l’acqua sulla base per preservare la batteria della lavapavimenti, evitando di accorciare l’autonomia. A questo proposito va segnala la presenza di una batteria da 6,400 mAh realizzata con celle a sacchetto che consentono di arrivare a una autonomia di ben 90 minuti, sufficienti per pulire fino a 300 metri quadrati.

Se i modelli S9 Artist conquistano per le linee morbide, e il LED multicolore che indica il livello di sporco sul pavimento, Tineco FLOOR ONE S9 Scientist adotta un design più squadrato e dalle dimensioni più contenute. In particolare quando la lavapavimenti è reclinata di 180º, ha un’altezza di appena 11 centimetri, che gli consente di infilarsi sotto ai mobili più bassi della casa, inclusi letti e divani.

Molto particolare il design dello schermo, che Tineco chiama Interactive Pixel Display, e permette di visualizzare le informazioni sull’autonomia, la carica residua e altri dettagli nella parte frontale del dispositivo. Entrambe le novità possono contare su una innovazione decisamente utile: StreakFree, una soluzione che risolve uno dei problemi tipici delle lavapavimenti moderne.

Quando l’utente spinge in avanti il dispositivo, la paratia posta nella parte frontale si alza, così da lasciar passare acqua e sporco, mentre quando l’utente tira il dispositivo, operazione normale quando state pulendo ad esempio vicino al bordo della parete, la paratia si abbassa trascinando con sé acqua ed eventuali residui che vengono immediatamente aspirati. In questo modo si riduce anche il tempo di asciugatura del pavimento.

Tineco FLOOR ONE STATION S9 Artist utilizza inoltre la tecnologia Hydro Burst che permette di spruzzare acqua sul pavimento per sciogliere in maniera rapida ed efficace anche le macchie più ostinate.

Non delude le aspettative nemmeno Tineco PURE ONE A90S, l’aspirapolvere senza fili più evoluto del marchio. La nuova tecnologia di riconoscimento automatico del pavimento regola la potenza e la velocità di rotazione della spazzola per ottenere il miglior risultato possibile.

SmartLift è invece la nuova tecnologia che alza fino a 9 millimetri una paratia nella parte frontale della spazzola) che per inciso integra due spazzole), permettendo di raccogliere con estrema facilità anche detriti di grosse dimensioni. Nuova anche la luce frontale, che ora crea un raggio dell’ampiezza di ben 150º, per illuminare ogni zona del pavimento davanti alla spazzola e scovare anche le più piccole particelle di sporco.

ScrapeRing infine è la soluzione che permette di vuotare il contenitore dello sporco in maniera efficace, senza che sia necessario rimuoverlo e togliere manualmente eventuali grovigli di sporco che rimangono impigliati.

Le prime impressioni

Nel corso della fiera abbiamo avuto modo di provare con mano, in una sessione privata, le tre novità annunciate da Tineco, per riportarvi le prime impressioni e aiutarvi a decidere qualora foste interessati all’ acquisto. Il primo prodotto che abbiamo voluto provare è stato PURE ONE A90S, che ci ha incuriosito per la funzione SmartLift.

Potrebbe sembrare una cosa di poco conto, ma poter raccogliere sporco più “grosso”, come ad esempio crocchette per i gatti o pezzetti di pane senza dover alzare l’aspirapolvere è decisamente comodo. Niente IA o sensori evoluti, basta spingere un tasto per alzare o abbassare la paratia, una soluzione semplice che di fatto non va a incidere particolarmente sui corsi. Nella prova che abbiamo effettuato con la paratia abbassata la spazzola ha spinto le crocchette, alzandola invece tutto è stato aspirato senza alcun problem.

Anche la luce frontale aiuta più di quello che si potrebbe pensare, viste le dimensioni del cono di luce che viene proiettato sul pavimento. Non è una soluzione nuova, ovviamente, ma altri dispositivi che abbiamo provato hanno una visione più ristretta di quello che c’è davanti, costringendo a ruotare spesso la spazzola.

Buono anche il bilanciamento del peso, il corpo principale non è esagerato è l’intero dispositivo può essere maneggiato senza alcun problema anche da bambini e anziani. Molto utile anche lo snodo presente sul tubo di prolunga principale, una funzione stranamente (spesso) snobbata dai produttori principali ma che consente di pulire in maniera semplice anche sotto ai mobili, inclusi quelli più bassi. Non vediamo l’ora di poterla provare in maniera più approfondita così da raccontarvela meglio.

Delle due lavapavimenti abbiamo apprezzato soprattutto S9 Scientist. Intendiamoci, STATION S9 Artist è decisamente interessante dal punto di vista funzionale, visto che la stazione carica acqua calda risparmiando questo onere all’utente, ci riserviamo di provare Hydro Bust in un ambiente reale per saggiarne l’effettiva utilità. Va detto che la qualità della pulizia offerta dalla sola spazzola è comunque di alto livello, per cui uno spruzzo aggiuntivo di acqua può tornare utile solo per le macchie decisamente ostinate.

Più interessante, soprattutto per il design, S9 Scientist, che ci è piaciuta anche per le sue dimensioni ridotte una volta che è completamente reclinata sul pavimento. La quasi totalità delle lavapavimenti misura circa 13 centimetri in altezza, e non siamo riusciti ad infilarlo sotto ai mobili in cucina per una questione di qualche millimetro. Probabilmente Tineco ha ascoltato le nostre segnalazioni, e quelle di altri utenti, realizzando un dispositivo più compatto, che dovrebbe infilarsi praticamente ovunque.

Il design più squadrato, con lo schermo “Pixel Style”, sarà decisamente apprezzato dagli amanti delle linee essenziali e pulite. A noi è piaciuto particolarmente ma come sempre, quando si parla di design, è una questione di gusti. Su entrambi i modelli abbiamo apprezzato la funzione StreakFree, una lamella in gomma che si alza quando la lavapavimenti sta avanzando, e che si abbassa quando invece la fate arretrare, per trascinare con sé eventuali residui di sporco e acqua. Davvero ottima soprattutto in prossimità delle pareti edei mobili.

Prezzi e disponibilità

Al momento Tineco non ha comunicato la data in cui le tre novità arriveranno sul mercato italiano, così come i prezzi che al momento sono top-secret. Nel corso delle prossime settimane comunque dovrebbero essere forniti i dettagli mancanti per completare il quadro.