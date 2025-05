Quando si parla di lavapavimenti senza filo, il nome Tineco ormai è sinonimo di affidabilità e innovazione. Floor One S7 Stretch Ultra è uno dei modelli più recenti e ambiziosi del brand (insieme alla nuova Tineco Floor One S9 Artist), pensato per chi cerca un dispositivo tuttofare che possa davvero sostituire mocio e aspirapolvere in un colpo solo.

L’abbiamo provato per oltre un mese nella quotidianità vera, in un appartamento di circa 75 mq, tra gres in cucina, gocce di sugo dopo cena e briciole sotto il tavolo (spoiler: anche “quelle” fatte da una bambina di 9 mesi, decisamente riduttivo definirle semplici briciole). Non è stato un test da laboratorio, ma un utilizzo reale, giorno dopo giorno, e la verità è che dopo qualche settimana, tornare indietro ci è sembrato semplicemente fuori discussione.

In questa recensione vi raccontiamo com’è andata, cosa ci ha convinto davvero e cosa invece può ancora migliorare. E no, non è la solita storia del “mai più senza” tanto per dire: questa macchina ha fatto davvero la differenza.

Design e maneggevolezza

Appena estratta dalla confezione, Tineco Floor One S7 Stretch Ultra sfoggia il suo design moderno e robusto, in linea con lo stile dei modelli precedenti ma con alcune novità evidenti. L’assemblaggio è stato semplicissimo: è bastato inserire il manico nel corpo principale e la lavapavimenti era pronta all’uso. Esteticamente, colpisce il grande display circolare sulla parte superiore, ereditato dai modelli Tineco di fascia alta, che dona un aspetto high-tech e fornisce informazioni in tempo reale durante l’uso. I neri sono così profondi che sembra un display OLED. La costruzione risulta solida, pesa circa 5 kg e trasmette una sensazione di qualità. Tuttavia, Tineco ha lavorato sull’ergonomia: il serbatoio dell’acqua pulita è stato riposizionato in basso, direttamente sopra il rullo, abbassando il baricentro dell’unità. Ciò significa che durante l’utilizzo il peso risulta ben bilanciato e la pressione sul pavimento è uniforme senza dover premere con forza. Pur essendo pesante da sollevare, lo sforzo richiesto è minimo, perché il rullo motorizzato e le ruote aiutano l’avanzamento. Spingerlo in avanti risulta molto leggero, nelle rotazioni strette o quando si tira indietro, il peso si avverte di più, ma resta gestibile grazie al sistema di trazione efficace.

Un piccolo dettaglio sul design: il manico ospita tre pulsanti (accensione, cambio modalità, autopulizia) a portata di dito e, sul retro, un tasto per il reset Wi-Fi e per variare il livello dell’audio degli avvisi sonori (di default è veramente molto alto!). Non è presente invece un LED frontale per illuminare a terra, peccato.

Una delle caratteristiche distintive del design “Stretch” è la possibilità di reclinare la scopa fino a 180° rispetto al corpo: possiamo appiattirla quasi parallelamente al pavimento, raggiungendo facilmente lo spazio sotto mobili bassi, letti e divani sospesi. Servono appena 13 cm di altezza libera da terra per passarci sotto, un valore nella media dei concorrenti, ma molto utile in casa.

Sul fronte innovazione invece, Tineco S7 introduce il sistema DualBlock Anti-Tangle: un pettine frontale integrato davanti al rullo che intercetta e blocca capelli e peli durante l’aspirazione. Questo accorgimento anti-groviglio ha funzionato molto bene: dopo settimane di utilizzo, non abbiamo mai dovuto districare capelli aggrovigliati dal rullo. Anche i bordi della spazzola sono studiati per lasciare solo 0,5 cm non coperti per lato, offrendo pulizia anche vicino ai battiscopa.

Menzione speciale alla dotazione ricchissima di accessori, nella confezione troviamo:

la base di ricarica/autopulizia;

tre rulli (uno già montato + due di ricambio);

(uno già montato + due di ricambio); due flaconi di detergente Tineco da 500 ml ciascuno (disponibili all’acquisto su Amazon una volta esauriti);

ciascuno (disponibili all’acquisto su Amazon una volta esauriti); un filtro aggiuntivo per il serbatoio acque sporche;

una spazzolina per la manutenzione.

Prestazioni di pulizia, serbatoi, asciugatura e funzioni smart

Durante il nostro mese di test, Tineco S7 Stretch Ultra ha dimostrato prestazioni di pulizia eccellenti su diverse tipologie di sporco, avendo in casa una bambina di 9 mesi nella classica fase in cui ogni pasto si trasforma in un’esperienza sensoriale… per lei e per il pavimento.

Per la maggior parte del tempo l’abbiamo utilizzata in modalità automatica dato che regola da sola la potenza di aspirazione e il flusso dell’acqua grazie al suo sensore. Nell’uso quotidiano, infatti è risultata sufficientemente intelligente: basta premere il grilletto e passare la lavapavimenti, lasciando che gestisca tutto da sé. Macchie più ostinate o incrostate (ad esempio creme o salse) hanno richiesto talvolta di attivare la modalità Max (Turbo), che aumenta al massimo l’acqua erogata e la potenza aspirante. In tali casi abbiamo fatto due o tre passate: la prima per ammorbidire la macchia e la seconda e la terza per aspirare il residuo, ottenendo superfici perfettamente pulite, in alternativa ci siamo soffermati sulla macchia per qualche secondo.

Da notare tra l’altro che funziona efficacemente sia come lavapavimenti sia come aspiratore “a secco”. Oltre alle modalità Auto e Max, infatti, è presente una modalità Solo Aspirazione (Suction) che disattiva il flusso d’acqua e consente di usare l’apparecchio come un aspiraliquidi/aspirapolvere cordless tradizionale. L’abbiamo provata anche come semplice scopa elettrica su pavimenti già puliti, trovando la potenza di aspirazione più che soddisfacente – al punto che in alcune occasioni non è stato necessario prendere l’altro aspirapolvere. Non sappiamo i watt di aspirazione perché non è indicato nelle specifiche, ma nell’uso reale la forza aspirante ci è parsa paragonabile a quella di un buon aspirapolvere cordless.

Passando ai serbatoi di acqua pulita e sporca, anche in questo caso Tineco ha fatto un ottimo lavoro. Il serbatoio dell’acqua pulita è da 1 litro ed è posizionato in basso, proprio sopra la spazzola: questo non solo migliora l’equilibrio, ma riduce la necessità di frequenti rabbocchi durante la pulizia di superfici ampie. Nel nostro appartamento di 75 mq, una carica completa d’acqua è stata sufficiente a lavare tutti i pavimenti con un unico riempimento, rimanendo spesso un po’ di acqua residua a fine sessione. Comodo il fatto che si possa riempire il serbatoio anche senza estrarlo, attraverso un tappo superiore, ad esempio usando una bottiglia. Il serbatoio dell’acqua sporca ha una capienza di 0,72 L e contiene un filtro a rete che separa i residui solidi (polvere, briciole, peli) dai liquidi, proteggendo il motore. Qui l’unica criticità è che una volta estratto l’apertura non è semplice ma con un po’ di forza ci si riesce. Questa separazione (solidi/liquidi/aria) evita che lo sporco intasato generi cattivi odori o cali di potenza, e rende più facile lo svuotamento: a fine pulizia basta rimuovere il contenitore, gettare i rifiuti solidi e versare via l’acqua sporca. Certo, la miscela di sporco umido non è piacevole da maneggiare, ma è il prezzo da pagare per non dover spazzare e passare lo straccio manualmente. Sottolineiamo che durante il mese di test non abbiamo mai dovuto interrompere la pulizia per svuotare il serbatoio sporco, neanche nelle sessioni più lunghe, segno che la capacità è adeguata anche per case di 100+ mq. Solo chi ha ambienti molto grandi (>150 mq) potrebbe dover fare uno stop per svuotare e aggiungere acqua, ma la base di autopulizia aiuta.

Tineco Floor One S7 Stretch Ultra si fregia poi del suffisso “Ultra” per via di una funzione in particolare: la pulizia e l’asciugatura automatica del rullo ad alta temperatura. Al termine delle pulizie, posizionando la scopa sulla base e premendo l’apposito tasto, esegue infatti in autonomia un ciclo di autopulizia davvero avanzato. Il tutto dura circa 10 minuti; nei primi 2-3 minuti il rullo viene sciacquato internamente con acqua (prelevandola dal serbatoio pulito) e contemporaneamente raschiato per rimuovere detriti e residui di sporco attaccati, subito dopo parte la fase FlashDry, in cui il rullo viene asciugato con aria calda a ~85°C per 5 minuti. Risulta quasi incredibile ma al termine del processo il rullo è completamente asciutto, pronto per essere riutilizzato immediatamente e senza cattivi odori. Questo sistema di autolavaggio e asciugatura veloce, al di la della rumorosità che è importante (sconsigliamo di farla partire a notte fonda) è una comodità enorme: mantiene l’apparecchio pulito e igienizzato ad ogni uso, evitandoci di dover smontare e lavare il rullo a mano e soprattutto prevenendo la formazione di muffe o odori sgradevoli. Occhio però a ricordarsi di svuotare la vaschetta dell’acqua sporca prima di avviare l’autopulizia (soprattutto se è oltre la metà della sua capienza) e dopo, altrimenti qualche odore sgradevole ve lo ritroverete allo svuotamento il giorno successivo.

Sul versante smart e funzioni avanzate, Tineco S7 è dotata di connettività Wi-Fi e di un’app dedicata (Tineco Life) per smartphone. Abbiamo collegato la lavapavimenti all’app in pochi minuti seguendo la procedura (tasto Wi-Fi sul manico e pairing dall’app). Va detto che l’uso dell’app non è affatto obbligatorio per usufruire delle funzioni principali, ma aggiunge alcune comodità: ad esempio, abbiamo potuto scaricare il pacchetto voce in italiano, così l’S7 ci parla nella nostra lingua, fornendo notifiche vocali (ad esempio “Riempire serbatoio acqua pulita” o “Avviare autopulizia”, seppur sbagli l’accento). Tramite l’app si possono inoltre visualizzare informazioni dettagliate come la percentuale esatta di batteria residua, i metri quadrati puliti e lo stato dei filtri/strumenti (per la manutenzione). Una funzione interessante dell’app è la modalità “Custom” personalizzata: si può creare un profilo di pulizia regolando manualmente il livello di aspirazione e la quantità di acqua erogata.

Autonomia e ricarica

Tineco Floor One S7 Stretch Ultra monta una batteria integrata agli ioni di litio capace di garantire fino a 50 minuti di autonomia con una singola carica. Si tratta di un dato dichiarato in condizioni ottimali (modalità Auto su pavimenti poco sporchi); nel nostro utilizzo reale abbiamo rilevato valori leggermente inferiori ma comunque molto buoni: intorno ai 40-45 minuti di funzionamento effettivo in media. Questo è sufficiente per pulire interamente il nostro appartamento di 75 mq con ampio margine, infatti spesso al termine rimaneva ancora circa il 50% di batteria. Solo attivando spesso la modalità Max (che è molto energivora) l’autonomia scende intorno ai 25-30 minuti, ma in pratica la modalità Max si usa solo per brevi tratti di sporco ostinato.

La ricarica completa richiede circa 4 ore di tempo: un valore nella norma per questa categoria, anche se leggermente migliorabile. Una nota positiva è che la base interrompe automaticamente l’erogazione di corrente una volta che la batteria è piena, preservandone la longevità.

Prezzo, offerte e conclusioni

Se siete arrivati fin qui avrete intuito che Tineco Floor One S7 Stretch Ultra ci ha convinti del tutto. È un dispositivo polivalente e avanzato che semplifica le pulizie domestiche: in un solo passaggio aspira polvere e liquidi, lava il pavimento e si autopulisce, facendoci risparmiare tempo e fatica. I punti di forza emersi dalla nostra prova sono senza dubbio la potenza pulente su ogni tipo di sporco, la facilità d’uso (soprattutto in Auto mode), l’eccellente sistema di autopulizia con asciugatura che mantiene l’elettrodomestico igienizzato e la ricca dotazione di accessori in confezione (rulli e detergenti di scorta) che giustifica in parte il prezzo elevato.

Si tratta di un prodotto che rispetto a un robot aspirapolvere e lavapavimenti deve essere manovrato da noi ma in quanto ad efficacia nella pulizia non c’è paragone. La sua agilità negli spostamenti, ergonomia e praticità lo rendono piacevole da utilizzare e soprattutto veloce da manovrare, tanto da far dimenticare il peso di 5 kg che si sente solo quando va alzato per riporlo sulla sua base di ricarica e pulizia.

Tineco Floor One S7 Stretch Ultra è disponibile in Italia a un prezzo di listino di 699€, in offerta su Amazon a 549€ cliccando su applica coupon di 150€, una cifra che si rivela pienamente giustificata alla luce delle prestazioni offerte. A parità di prezzo, molti robot lavapavimenti garantiscono sì il vantaggio dell’automazione, ma non riescono minimamente a eguagliarne l’efficacia nella pulizia. Questo non significa che i robot vadano sottovalutati: tutto dipende dalle esigenze individuali e, anzi, i due dispositivi possono convivere perfettamente in un ecosistema domestico. È però fondamentale sottolineare la differenza, soprattutto per chi cerca risultati immediati e una pulizia più profonda.

Pro: Molto efficace nella pulizia con pochi passaggi;



Maneggevole e comoda pur pesando 5 kg;



Tanti accessori di ricambio in confezione. Contro: Autopulizia ad ogni utilizzo, particolarmente rumorosa;



Serbatoio dell'acqua sporca difficile da aprire.

Voto finale: 8.6

