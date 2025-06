Quando si parla di lavapavimenti cordless, Tineco Floor One S9 Artist cambia completamente le regole del gioco. Non è la solita evoluzione con qualche miglioramento qua e là: qui parliamo della volontà di far sposare tecnologia e design per realizzare un prodotto non solo utile ma anche che faccia da complemento di arredo in casa. Si tratta in buona sostanza della sorella, più bella, della Tineco Floor One S7 Stretch Ultra di cui trovate qui la recensione.

L’abbiamo messa alla prova per oltre un mese in condizioni reali in un appartamento di circa 75 metri quadrati, affrontando ogni tipo di sfida: dalle briciole quotidiane alle macchie più ostinate, dai capelli allo sporco secco. In questa recensione vi raccontiamo come questa lavapavimenti premium sia riuscita a conquistarci, quali tecnologie funzionano davvero e dove invece Tineco potrebbe migliorare in futuro.

Caratteristiche tecniche: un concentrato di innovazione premium

Tineco Floor One S9 Artist è il top di gamma assoluto della casa cinese, e si vede dal primo sguardo. Non fa compromessi su nulla: tecnologia, materiali, prestazioni, design. Il fiore all’occhiello è il sistema di autopulizia FlashDry con acqua riscaldata fino a 85°C e asciugatura rapida con aria calda – una soluzione che promette di farvi dimenticare cosa significhi pulire a mano il rullo, pegno delle lavapavimenti più economiche.

La dotazione è di livello: potenza di aspirazione da 22.000 Pa, autonomia dichiarata di 50 minuti con batteria potenziata, serbatoio dell’acqua pulita da 1 litro e quello sporco da 0,75 litri. Le ruote motorizzate SmoothDrive a 360° tirano letteralmente la scopa al posto vostro, mentre il sensore iLoop Smart capisce da solo quanto è sporco il pavimento e regola tutto di conseguenza.

Moderno, nonché geniale, il Display Dinamico 3D: un anello LED sul frontale che cambia colore dal rosso al blu in base alla pulizia rilevata, trasformando l’esperienza d’uso in qualcosa di quasi ipnotico. Il sistema anti-groviglio ZeroTangle integra pettini e raschietti che lavorano durante la rotazione per districare peli e capelli, mentre l’inclinazione fino a 180° permette di infilarsi sotto mobili alti solo 13 centimetri.

Non manca nemmeno la connettività smart: app dedicata con Bluetooth, assistente vocale integrato in italiano e personalizzazione spinta dei parametri di pulizia. Chicca finale la funzione Backtrack Water Erasure che aumenta l’aspirazione nei movimenti all’indietro per un risultato più asciutto, e una costruzione modulare che rende smontaggio e manutenzione un gioco da ragazzi.

In foto le differenze estetiche tra Tineco Floor One S7 Stretch e Tineco Floor One S9 Artist.

Design di livello: quando l’estetica incontra la funzione

Non è un caso che Tineco abbia scelto il nome “Artist” per questo modello. Il design è decisamente curato, lontano anni luce dall’aspetto utilitaristico delle classiche lavapavimenti. La silhouette adotta linee continue ed eleganti, mentre il frontale sfoggia una finitura cristallina con tecnologia IMD che riflette la luce con effetti cangianti ispirati all’aurora boreale.

Quello che viene fuori è un oggetto che potrebbe stare benissimo in un salotto moderno, quasi un pezzo di design hi-tech che lasciate tranquillamente in vista. Quella finitura prismatica cattura la luce naturale creando riflessi sempre diversi, un dettaglio che dimostra quanto l’azienda abbia investito anche sull’impatto estetico.

L’attenzione al design però non compromette per niente le prestazioni. Nonostante i 5 kg di peso – comprensibili vista la batteria capiente e la costruzione solida – durante l’uso non sentite minimamente la fatica. Il merito va alle ruote motorizzate che supportano attivamente il movimento: in pratica la lavapavimenti “tira” in avanti quasi da sola, come un cagnolino entusiasta al guinzaglio. Basta guidarla nella direzione voluta.

L’ergonomia è stata studiata in ogni dettaglio. Il manico ben angolato offre una presa salda e naturale, mentre il giunto snodato permette movimenti fluidi e intuitivi. Le curve si affrontano con morbidezza, grazie alle ruote che sterzano leggermente adattandosi alle svolte.

Display interattivo e serbatoi intelligenti

Una delle innovazioni più accattivanti è senza dubbio il Display Dinamico 3D: ovvero l’anello luminoso sul frontale che trasforma la pulizia in un’esperienza quasi ludica. Vedere il cerchio virare dal rosso al blu man mano che il pavimento diventa pulito offre un feedback immediato molto più coinvolgente delle classiche barre di stato.

Sul manico trova posto un display LED secondario sempre visibile che mostra percentuale batteria, modalità attiva, stato autopulizia ed eventuali avvisi. Informazioni essenziali a portata di sguardo senza dover distogliere l’attenzione dal percorso di pulizia.

L’unica mancanza è l’assenza di illuminazione frontale sulla spazzola. Altri modelli concorrenti montano LED che illuminano il pavimento, utili in penombra o sotto i mobili. Evidentemente Tineco ha preferito puntare tutto sul display ad anello sacrificando questo elemento, una scelta che in ambienti ben illuminati non si sente ma che potrebbe mancare in situazioni di scarsa visibilità.

La gestione dei serbatoi riflette l’approccio premium del prodotto. Il contenitore dell’acqua pulita da 1 litro si integra perfettamente nel corpo macchina, riempibile tramite un tappo laterale o estraendo completamente il serbatoio. La capacità generosa permette di pulire appartamenti di 75-80 metri quadri senza interruzioni.

Sul retro il serbatoio dell’acqua sporca da 0,75 litri si sgancia con un semplice pulsante ed è dotato di maniglia ergonomica per trasporto ed estrazione. All’interno un filtro a rete separa lo sporco solido dal liquido, un accorgimento che mantiene efficiente l’aspirazione anche quando si reclina la scopa.

Ruote motorizzate: la rivoluzione nella maneggevolezza

Le ruote SmoothDrive a 360°, presenti anche su S7 Stretch Ultra, rappresentano probabilmente l’innovazione più impattante sull’esperienza d’uso quotidiana. Il motore integrato assiste attivamente sia nella trazione in avanti che nelle retromarce, annullando di fatto la fatica di spingere quasi 5 kg di dispositivo.

La sensazione è piacevole: la lavapavimenti sembra avere vita propria, tirandovi letteralmente in avanti con una dolce ma costante trazione. Non si tratta di una guida completamente automatica – serve sempre il nostro input direzionale – ma la differenza rispetto a modelli tradizionali è importante.

Questo sistema si rivela prezioso soprattutto nelle pulizie prolungate o quando si devono coprire superfici ampie. Quello che con altre lavapavimenti diventerebbe un lavoro quasi faticoso, qui si trasforma in una passeggiata guidata. Le curve si affrontano con naturalezza, le inversioni di marcia risultano fluide e anche le aree più difficili da raggiungere non richiedono sforzi particolari.

Prestazioni di pulizia: efficacia ai vertici della categoria

Sul fronte delle prestazioni pure, Tineco Floor One S9 Artist non delude le aspettative di un top di gamma. La combinazione di 22.000 Pa di potenza aspirante e rullo ottimizzato garantisce risultati eccellenti su qualsiasi tipo di sporco quotidiano.

Nei nostri test con sporco normale – briciole, polvere, impronte secche – una sola passata è bastata per ottenere pavimenti perfettamente puliti e senza aloni. Anche su superfici ingrate come le piastrelle bianche, che mostrano ogni imperfezione, il risultato finale è stato impeccabile.

Abbiamo voluto metterla alla prova anche con macchie ostinate: succo d’arancia, residui di uovo calpestati, strisce di ketchup secco. Anche lo sporco più appiccicoso è stato eliminato con una o due passate massimo. Per le macchie più tenaci come burro di arachidi indurito abbiamo dovuto insistere alternando passate avanti e indietro, ma il risultato finale è sempre stato soddisfacente.

Particolarmente efficace la gestione dei liquidi: succhi, latte o altre bevande vengono aspirati completamente in un solo passaggio, lasciando il pavimento già quasi asciutto. La funzione Backtrack Water Erasure ottimizza ulteriormente questo aspetto: quando si tira indietro la scopa, aumenta l’aspirazione riducendo l’erogazione d’acqua per un risultato finale più asciutto.

Autopulizia FlashDry: la spa per il rullo

Appena riposta sulla base, parte un primo ciclo di risciacquo interno che pulisce tubi e condotti con l’acqua pulita residua, eliminando i residui prima che si secchino. Premendo il pulsante dedicato si attiva invece il ciclo FlashDry completo: la base riscalda l’acqua fino a 85°C per sciogliere lo sporco ostinato, mentre il rullo viene fatto ruotare ad alta velocità in entrambe le direzioni simulando un lavaggio manuale intensivo.

Segue la fase di asciugatura con aria calda sempre a 85°C che in circa 5 minuti lascia il rullo completamente asciutto e igienizzato. Toccandolo subito dopo risulta effettivamente asciutto e tiepido, pronto per il prossimo utilizzo senza rischi di muffe o cattivi odori.

L’unico inconveniente è il rumore durante l’asciugatura: un sibilo paragonabile a quello di un asciugacapelli potente che dura per 5 minuti. Nulla di drammatico, ma se pensate di usarla di sera dovete considerare che potrebbe disturbare chi dorme nelle vicinanze.

Autonomia generosa e gestione intelligente

Con i suoi 50 minuti di autonomia dichiarata, Tineco Floor One S9 Artist si colloca ai vertici della categoria. Nei nostri test reali in modalità automatica siamo riusciti a pulire tutto l’appartamento di 75 metri quadri con il 60% di batteria ancora disponibile.

Questo risultato eccellente deriva sia dalla batteria potenziata che dalla gestione intelligente iLoop che modula la potenza solo quando necessario, evitando sprechi energetici. In modalità massima continua l’autonomia scende a circa 28 minuti, comunque un valore ottimo per situazioni particolarmente impegnative.

La ricarica completa richiede circa 4 ore, in linea con altri dispositivi dotati di batterie capienti. Un non problema considerando che ad ogni ciclo di pulizia conviene posizionarla sulla base per avviare autopulizia e asciugatura.

Connettività smart e personalizzazione

L’app Tineco permette di monitorare in tempo reale area coperta, tempo impiegato e percentuale batteria, oltre a personalizzare parametri come potenza e quantità d’acqua in modalità manuale. Include anche manuale digitale, video tutorial e storico delle pulizie.

Onestamente, dopo la curiosità iniziale, abbiamo utilizzato poco l’applicazione: i controlli fisici e il display sono già sufficienti per la gestione quotidiana. Resta comunque un valore aggiunto per chi ama la reportistica.

L’assistente vocale integrato fornisce feedback audio in italiano – “Serbatoio acqua sporca pieno” o “Avvio autopulizia” – utile inizialmente ma disattivabile se risulta ripetitivo.

Prezzo e conclusioni

Dopo un mese di utilizzo intensivo, Tineco Floor One S9 Artist ci ha conquistati sotto ogni aspetto. I punti di forza sono indiscutibili: prestazioni di pulizia eccellenti, maneggevolezza rivoluzionaria grazie alle ruote motorizzate, sistema di autopulizia che elimina la maggior parte della manutenzione manuale, autonomia generosa e design premium che ne fa quasi un oggetto di arredo.

Tuttavia il prezzo di 899 euro non è per tutte le tasche, posizionando questo modello nel segmento ultra-premium del mercato. È evidente che Tineco punta a un pubblico esigente disposto a investire per avere il meglio, e in parte il costo si giustifica con la tecnologia integrata e i materiali di qualità.

Va considerato anche che non sostituisce completamente un aspirapolvere tradizionale: rimane specializzata per pavimenti duri e non può gestire tappeti, divani o superfici verticali. La manutenzione, pur semplificata dall’autopulizia, richiede comunque attenzione quotidiana per svuotare serbatoi e pulire filtri.

Se cercate una lavapavimenti che possa davvero rivoluzionare la vostra routine di pulizie domestiche, Tineco Floor One S9 Artist rappresenta attualmente la soluzione più avanzata sul mercato. L’investimento è importante ma giustificato per chi non accetta compromessi su prestazioni, comodità e design. In questo caso infatti non è solo questione di pulire: è questione di farlo con stile.

Pro: Design moderno e raffinato



Lavaggio e asciugatura ad alta temperatura per evitare cattivi odori



Potente ed efficace nel lavaggio



Ruote motorizzate che riducono la fatica di utilizzo Contro: Rumore abbastanza forte durante l'autopulizia in stazione



La suddivisione tra sporco liquido e solido poteva essere più efficace