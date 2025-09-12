Una delle promozioni MediaWorld più apprezzate è tornata, ma solo per pochi giorni: fino al 15 settembre 2025 è possibile utilizzare l’app ufficiale MediaWorld per Android e iOS per ottenere uno sconto extra fino al 15% sulle categorie TV, Home Cinema, Audio e Hi-Fi, Grandi e Piccoli Elettrodomestici ed Incasso. Vediamo come approfittare dell’iniziativa e scopriamo insieme qualche esempio.

Le offerte MediaWorld APP DAYS: fino al 15% di extra sconto con MW Club

Sono tornati gli APP DAYS di MediaWorld, che consentono di sfruttare l’applicazione ufficiale per ottenere extra sconti sulla tecnologia. Questa volta l’iniziativa riguarda TV ed elettrodomestici e prevede uno sconto fino al 15% da aggiungere a eventuali ribassi già attivi, più la spedizione gratuita (con consegna al piano per alcune categorie più ingombranti). Più precisamente:

extra sconto del 15% sulle categorie TV, Home Cinema, Audio e Hi-Fi

sulle categorie TV, Home Cinema, Audio e Hi-Fi extra sconto del 10% sulle categorie Grandi e Piccoli Elettrodomestici ed Incasso

I prodotti in promozione sono ovviamente tantissimi e spaziano per quasi l’intero catalogo delle sopra citate categorie. C’è però qualche eccezione, specificata tra termini e condizioni: sono infatti esclusi tutti i prodotti già facenti parte delle promozione Back to School, extra sconto ricondizionati, Braun Days, La casa per me, Crea la cucina dei tuoi sogni Hisense, Haier o LG, Sconto 10% MW Club Moulinex, Breakfast Time, Outlet, Sconto 10% con MW Club Selezione Incasso Beko-Whirlpool-Indesit-Hotpoint, Tech Mania, tutti i prodotti a marchio Miele, Smeg linea Fab, Liebherr, Dyson e Samsung allegati nella tabella A (qui per maggiori dettagli), i ricondizionati, il modello LG32LQ63006, i prodotti venduti da terzi (niente marketplace, quindi) e come sempre i prodotti ceduti nell’ambito di abbonamenti, le prevendite, le prenotazioni e le ricariche.

Il prezzo scontato del 10 o del 15% viene mostrato sull’app dopo aver effettuato il login, a patto di aver associato una carta MediaWorld Club all’account (potete richiederla qui). Ora che abbiamo chiarito come funziona, è il momento di scoprire insieme alcune offerte selezionate tra le varie categorie: le cifre indicate qui in basso comprendono già l’extra sconto.

Offerte TV MediaWorld

Offerte robot aspirapolvere e lavapavimenti

Offerte scope elettriche e lavapavimenti

Come detto, questi erano solo alcuni esempi su come sfruttare la promozione MediaWorld APP DAYS, valida fino al 15 settembre 2025. Se volete consultare tutti i prodotti compatibili con gli extra sconti fino al 15% non vi resta che seguire il link qui in basso.