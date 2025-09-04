Oggi vi parliamo di Narwal FLOW, un robot aspirapolvere e lavapavimenti che rappresenta il frutto della crescita e dell’esperienza maturata dal brand. Dopo alcuni anni di sviluppo, l’azienda è riuscita a portare sul mercato un prodotto davvero innovativo, capace di segnare un salto di qualità importante in una categoria che pure negli ultimi tempi ha visto un’evoluzione rapidissima. Con il sistema FLOW, Narwal non solo si mantiene al passo con i concorrenti, ma introduce anche soluzioni originali e differenti, proponendo un dispositivo che al momento si posiziona al vertice per tecnologia di aspirazione e lavaggio. Vi raccontiamo tutto nei dettagli nella recensione completa del Narwal FLOW.

FLOW come flusso di lavoro integrato

Come accennato nell’introduzione, per Narwal “FLOW” non è soltanto un prodotto, ma una vera e propria filosofia: il risultato dell’esperienza maturata negli ultimi anni, significa flusso di lavoro integrato, in cui lavaggio, aspirazione e movimento intelligente si fondono in un unico sistema, armonizzando hardware e software.

Il primo flusso riguarda il lavaggio: è composto dal track mop, un mop rotante a cingolo largo 26 cm, che copre fino a 16 volte l’area rispetto ai classici moci circolari, capace di garantire una pressione costante di 12N verso il basso e in grado di estendersi lateralmente. Viene supportato dal sistema FLOW Wash, il sistema di lavaggio con acqua calda a 45°, erogata da 16 ugelli con design anti-intasamento, a cui si aggiungono un raschietto integrato e un serbatoio per l’acqua sporca da 120 mm. Non manca l’autopulizia: il mop e il raschietto vengono lavati con acqua a 80°, assicurando massima igiene e prestazioni costanti.

Il secondo flusso è quello dell’aspirazione, che introduce Carpet Focus, una tecnologia pensata per far penetrare in profondità l’aria nelle fibre dei tappeti, così da rimuovere anche lo sporco più annidato nei modelli a pelo lungo. A questo si aggiunge il sistema anti-groviglio Dual Flow, già apprezzato nei precedenti robot Narwal, e un potente modulo di aspirazione da 22.000 Pa capace di catturare ogni particella, anche la più fine.

Infine, c’è il terzo flusso: Intelligent FLOW. Alla base troviamo il sistema NarMind Pro, composto da due telecamere RGB con campo visivo da 136°, una CPU con potenza di calcolo da 10 TOPs e la capacità di riconoscere oltre 200 oggetti. Il robot è inoltre in grado di superare ostacoli fino a 4 cm e di infilarsi sotto ai mobili grazie a un design compatto di soli 95 mm. Completano il quadro la pulizia dinamica di bordi e angoli con doppia spazzola anteriore, la tecnologia Dirt Sense che rileva la quantità di sporco sul pavimento e la modalità FreoMind, una serie di algoritmi che ottimizzano i percorsi per garantire la massima efficacia.

Il pacchetto si arricchisce con l’assistente vocale Hey-Nawa, il supporto allo standard Matter per l’integrazione nella Smart Home e una stazione di ricarica e manutenzione estremamente avanzata, capace di gestire in autonomia quasi tutte le operazioni senza richiedere interventi manuali frequenti.

Design e qualità costruttiva

Sul fronte del design e della qualità costruttiva, Narwal FLOW conferma gli standard elevati del brand, con finiture curate e una qualità percepita superiore alla media. Il modello che abbiamo provato è in colorazione bianca, disponibile in due varianti: una con stazione di ricarica e svuotamento completa, dotata di serbatoi per l’acqua pulita e quella sporca, e una versione da incasso più compatta, che però ha un prezzo superiore. Le funzionalità sono identiche, fatta eccezione per il dosatore di detergente integrato esclusivamente nella stazione compatta; nella versione “alta” invece va aggiunto manualmente nel serbatoio dell’acqua pulita.

Nella parte inferiore troviamo il track mop, cuore del sistema di lavaggio, e la bocca di aspirazione che utilizza una spazzola flottante progettata per ridurre al minimo i grovigli. Sulla parte superiore, sotto una copertura magnetica, si accede al serbatoio della polvere per eventuali manutenzioni. Non sono invece accessibili i serbatoi dell’acqua pulita e di quella reflua: entrambi sono integrati e gestiti in autonomia dal sistema, che provvede a svuotare l’acqua sporca e a rifornire quella pulita, anche con l’ausilio di acqua calda e aria ad alta pressione per mantenere l’efficienza.

Un aspetto distintivo del FLOW è il suo sistema di movimento: due ruote gommate in grado di sollevarsi per superare ostacoli fino a 4 cm di altezza. Sul frontale si trovano il sistema di ammortizzazione e le doppie fotocamere RGB dedicate alla navigazione, mentre posteriormente è integrato un sensore dToF nascosto nella scocca. Questa soluzione permette di risparmiare spazio in altezza, consentendo al robot di avere un profilo di soli 9,8 cm, senza la necessità di una torretta per il LiDAR.

La base non è eccessivamente ingombrante, si colloca nella media del segmento e ospita quasi interamente il robot quando è ritirato. È facilmente pulibile grazie ad alcuni elementi removibili nella parte inferiore. Nella parte superiore un coperchio magnetico nasconde il sacchetto per la polvere da 2,5 litri, mentre un secondo coperchio permette di accedere ai due serbatoi per l’acqua pulita e quella sporca. Come già accennato, manca il dosatore automatico di detergente, che va aggiunto manualmente in questa versione a piena grandezza.

Aspirazione e lavaggio

Il vero punto di forza di Narwal FLOW è senza dubbio l’efficacia complessiva nella pulizia, sia sul fronte dell’aspirazione che del lavaggio. Al di là delle nomenclature talvolta fantasiose delle varie tecnologie integrate, quello che conta è il risultato: un robot che svolge il suo lavoro in maniera eccellente.

Per quanto riguarda l’ aspirazione, le performance sono di livello grazie al motore potente da 22000 Pa, al sistema Dual Flow, alle due spazzole e alla bocca di aspirazione con spazzola flottante. A questo si aggiunge Focus Carpet, una tecnologia che riesce davvero a fare la differenza sui tappeti: la spazzola esercita una pressione sul tessuto e convoglia aria all’interno delle fibre, sollevando lo sporco per poi aspirarlo, il tutto senza dispersioni esterne di polvere, grazie a un effetto “sigillo” tra la bocca di aspirazione e la superficie del tappeto.

Venendo lavaggio, i risultati sono altrettanto convincenti. La tecnologia a rullo è sempre più diffusa tra i robot lavapavimenti, ma in questo caso il rullo a cingolo garantisce una superficie di contatto maggiore con il pavimento e una pressione costante di ben 12 N. A ciò si aggiunge l’utilizzo di acqua riscaldata a 45 °C, che contribuisce a sciogliere meglio lo sporco. Queste caratteristiche, unite alla larghezza del mop da 26 cm e alla possibilità di estendersi lateralmente fino a sfiorare i bordi dei mobili, rendono il lavaggio estremamente efficace: probabilmente il migliore che abbiamo provato finora.

Particolarmente convincente si è rivelata anche la modalità di autopulizia: sulla base il mop viene lavato a 80 °C, il raschietto interno che mantiene pulito il rullo durante le sessioni viene risciacquato e l’intero serbatoio dell’acqua sporca viene svuotato e pulito. Dopo tre settimane di utilizzo intensivo, controllando il robot con attenzione lo abbiamo trovato praticamente come nuovo, pulito in ogni sua parte e privo di odori. Sotto questo punto di vista, promuoviamo a pieni voti sia la base di pulizia che il sistema di automanutenzione.

Navigazione e superamento ostacoli

La navigazione di Narwal FLOW è affidata al sistema NarMind Pro, lo stesso già visto sul Narwal Freo Z10 Ultra. Si basa su una doppia fotocamera RGB con riconoscimento tridimensionale degli ostacoli, supportata da una CPU in grado di gestire fino a 10 TOPS e capace di rilevare oggetti sottili fino a 5 mm in un raggio compreso tra 0,1 e 8 metri. Sul retro è presente anche un sensore ToF, che contribuisce a migliorare ulteriormente la precisione.

La navigazione, e di conseguenza la mappatura, risultano estremamente accurate, così come il riconoscimento degli oggetti, praticamente infallibile. Già con il modello precedente avevamo avuto ottime sensazioni, ma qui la conferma è ancora più evidente. A supporto c’è anche un’illuminazione a LED che consente di operare senza problemi in notturna: essendo basato su fotocamere e non su LiDAR, il robot ha bisogno di luce, ma nelle nostre prove non abbiamo riscontrato alcuna difficoltà.

Un ulteriore punto di forza è la tecnologia Dirt Sense, che permette al FLOW di riconoscere quantità e tipologia di sporco, adattando in automatico potenza di aspirazione, livello di acqua utilizzata e numero di passaggi, così da garantire sempre una pulizia ottimale.

Per quanto riguarda il superamento degli ostacoli nmei nostri test non abbiamo riscontrato particolari difficoltà: inizialmente il FLOW impiega un attimo per “decidere” di stendere le ruote, ma dopo qualche passaggio all’interno della casa il percorso e la gestione degli ostacoli risultano più fluidi e naturali.

App di gestione

Il controllo del Narwal FLOW avviene tramite l’applicazione Narwal Freo, che introduce la nuova modalità FreoMind 4.0. Grazie a questa funzione, il robot è in grado di pulire in maniera intelligente, riconoscendo le zone più sporche, le aree frequentate dagli animali domestici e scegliendo le strategie di pulizia più adatte per ogni stanza. Il FLOW dispone inoltre di consapevolezza spaziale: rileva la posizione dei mobili, la tipologia di pavimento e calibra automaticamente parametri come la quantità di acqua e l’intensità del lavaggio in base allo sporco rilevato. Rimane comunque la possibilità di intervenire manualmente per personalizzare le impostazioni della modalità Mind 4.0.

Come già osservato con i modelli precedenti, abbiamo notato un utilizzo piuttosto generoso dell’acqua, che costringe a rabboccare spesso il serbatoio dell’acqua pulita e a svuotare quello dell’acqua sporca. D’altro canto, in modalità FreoMind, anche se i tempi di pulizia tendono ad allungarsi, il risultato è un pavimento sempre impeccabile. In alternativa, sono disponibili modalità manuali che consentono di regolare l’intensità della pulizia, la quantità di acqua e il numero di passaggi in base alle proprie esigenze.

Attraverso l’app è possibile inoltre visualizzare e gestire mappe dettagliate della casa, assegnare modalità di pulizia specifiche a ciascuna stanza, programmare la frequenza delle sessioni con cadenza settimanale, monitorare lo stato del robot e verificare la necessità di manutenzione dei vari componenti. Non manca l’integrazione con Alexa, Google Assistant e Siri, oltre alla piena compatibilità con lo standard Matter, che consente un’integrazione ancora più completa all’interno della Smart Home.

Prezzo, promozione e conclusioni

Narwal FLOW si posiziona nella fascia alta del mercato, con un prezzo di listino di 1299 euro, ma viene proposto in promozione lancio fino all’28 settembre a 899 euro. Anche il FLOW con base a incasso è proposto in sconto a 1099 Euro rispetto ai 1499 Euro di listino, durante lo stesso perido.

Il nostro giudizio complessivo è molto positivo, sfruttando la promo di lancio, oltre a portarsi a casa un robot di grande qualità, si può anche fare un acquisto decisamente conveniente. Qualità del lavaggio e aspirazione e completezza software sono i principali punti di spicco di questo robot, decisamente convincente sotto tutti i punti di vista. Per avere la combo definitiva bisognerebbe guardare alla base da incasso, in modo da azzerare il problema della frequente gestione dei serbatoi, ma bisogna poter collegare la base all’impianto idrico e spendere qualcosa in più.

Narwal FLOW è disponibile all’acquisto su Amazon o sul sito ufficiale Narwal.

Pro: Grande attenzione nella pulizia;



Riconoscimento impeccabile degli ostacoli;



Sistema efficace di autopulizia e manutenzione; Contro: Usa molta acqua per cui i serbatoi vanno svuotati/riempiti spesso;



Nessuna spazzola estendibile;



Tempi di lavoro prolungati in modalità Freo Mind