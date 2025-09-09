Il produttore di auto elettriche svedese Polestar ha ad poco presentato al mondo la sua nuova creatura, la Polestar 5, una Gran Turismo elettrica a quattro porte che rappresenta il punto più alto raggiunto finora dal marchio. Nata da un concept mostrato nel 2020, la vettura porta finalmente sul mercato quella che allora sembrava solo una visione futuristica.

Secondo il CEO Michael Lohscheller, la Polestar 5 è la dimostrazione concreta di ciò che l’azienda vuole essere, con un mix di linee eleganti, innovazione e materiali sostenibili che fanno da guida all’intera industria. Disponibile in due diverse varianti, l’auto è già disponibile al preordine nei mercati di lancio selezionati.

Caratteristiche e design di Polestar 5

A colpire per prima è sicuramente l’estetica di Polestar 5. Lunga cinque metri, con un profilo aerodinamico ispirato all’aviazione e superfici tese ed eleganti, la nuova auto elettrica richiama il concetto di essenzialità tipico del design scandinavo. La parte bassa frontale è caratterizzata dalla SmartZone e dai fari a doppia lama con tecnologia Pixel LED, mentre al posteriore spicca una barra luminosa sviluppata per ottimizzare i flussi d’aria.

Sulla parte superiore trova alloggio il più grande tetto panoramico mai visto su un’auto Polestar, lungo oltre due metri, che regala luminosità e ariosità anche ai passeggeri dei sedili posteriori. Gli interni dell’auto confermano la natura sostenibile della vettura, con un largo uso di fibre naturali e materiali riciclati come Econyl e PET.

I sedili (4+1) offrono comfort e supporto e sono disponibili in variante con MicroTech o in pelle Nappa Bridge of Weir, proveniente come sottoprodotto dell’industria alimentare. La parte posteriore degli interni presenta due poltrone indipendenti che possono essere reclinate all’occorrenza e, abbassando il bracciolo centrale, diventano un vero e proprio salotto viaggiante.

Sul piano tecnologico, la Polestar 5 adotta un sistema multimediale con Android Automotive e Google integrato, visualizzato su un display verticale da ben 14,5 pollici. Il sistema è personalizzabile e affiancato da un impianto audio che può arrivare fino a 21 altoparlanti Bowers e Wilkins con 1680 Watt di potenza. Non mancano infine 11 telecamere, 12 sensori a ultrasuoni e diversi radar e sistemi di assistenza avanzati come il Pilot Assist.

L’anima più sportiva di Polestar 5 emerge quando però andiamo a vedere cosa si nasconde sotto il cofano. La piattaforma in alluminio dell’auto elettrica garantisce rigidità superiore persino a molte vetture dello stesso genere, mentre la batteria da 112 kWh integrata nella struttura consente ricariche ultraveloci grazie all’architettura a 800 V. Completano il pacchetto le sospensioni a doppio braccio, i freni Brembo e i pneumatici Michelin su misura.

Polestar 5 Dual Motor Performance Prezzo EUR 119.900 EUR 142.900 Potenza 550 kW (748 CV / 737 bhp) 650 kW (884 CV / 871 bhp) Coppia 812 Nm 1.015 Nm 0-100 km/h (0-62 mph) 3,9 s 3,2 s 0-60 mph 3,8 s 3,1 s Velocità massima 250 km/h 250 km/h Autonomia (WLTP) 670 km 565 km Consumi (WLTP) 17,6–18,3 kWh/100 km 20,9 kWh/100 km Batteria 112 kWh – 800 V, agli ioni di litio NMC, 8 moduli con 192 celle 112 kWh – 800 V, agli ioni di litio NMC, 8 moduli con 192 celle Ricarica AC Fino a 11 kW Fino a 11 kW Ricarica DC Fino a 350 kW Fino a 350 kW Freni Brembo a 4 pistoncini con finitura anodizzata Brembo a 4 pistoncini con finitura in oro svedese Piattaforma e struttura Alluminio incollato di ultima generazione – Polestar Performance Architecture Alluminio incollato di ultima generazione – Polestar Performance Architecture Carrozzeria Alluminio Alluminio ADAS SmartZone, 11 telecamere di visione, 1 telecamera monitoraggio conducente, 1 radar a medio raggio, 12 sensori a ultrasuoni SmartZone, 11 telecamere di visione, 1 telecamera monitoraggio conducente, 1 radar a medio raggio, 12 sensori a ultrasuoni

Prezzi, varianti e data di lancio di Polestar 5

Polestar 5 è disponibile in due diverse configurazioni. La versione Dual Motor eroga 550 kW e accelera da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi, con un autonomia fino a 670 km WLTP. La variante Performance spinge invece fino a 650 kW, con uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,2 secondi e un’autonomia di 565 km WLTP. Entrambe le configurazioni sono limitate elettronicamente a 250 km/h.

Il prezzo di Polestar 5 parte da 119.900 euro per la Dual Motor e si arriva a 142.900 euro per la Performance. Gli ordini sono già aperti online dall’8 settembre nei primi mercati di lancio, con la possibilità di configurare le specifiche a piacimento sulla piattaforma ufficiale.