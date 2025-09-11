L’arrivo della nuova Ferrari 849 Testarossa, presentata ufficialmente a Maranello, è di fatto un tributo a uno dei modelli più iconici della storia del Cavallino Rampante, ma segna anche l’ingresso nell’era dell’elettrico estremo con prestazioni monstre.

I numeri di questo modello parlano chiaro: 1.050 cavalli complessivi, trazione integrale intelligente e un design che richiama il mito degli anni ’80, reinterpretato in chiave contemporanea.

Un omaggio al mito Testarossa

La denominazione Testarossa evoca immediatamente l’immagine delle supercar Ferrari più celebri degli anni ’80 e ’90, con le iconiche prese d’aria laterali a vista che hanno segnato un’epoca.

La nuova 849 non è una replica che punta alla nostalgia, ma un’evoluzione futuristica del concetto originale; può infatti vantare proporzioni basse e larghe, cofano lungo, linea posteriore muscolosa e dettagli che strizzano l’occhio al passato.

Le feritoie laterali sono state reinterpretate con un design più pulito e aerodinamico, mentre la firma luminosa a LED dona alla vettura un carattere tecnologico e aggressivo.

Il cuore ibrido è rappresentato dai 1.050 CV di pura potenza

Sotto la carrozzeria scolpita batte un cuore tecnologico senza precedenti per una Ferrari di serie. La 849 Testarossa monta un motore V8 biturbo da 4,0 litri, abbinato a tre motori elettrici: uno integrato nel cambio a doppia frizione a 8 rapporti e due sull’asse anteriore.

La potenza combinata raggiunge 1.050 CV e una coppia monstre disponibile praticamente da subito grazie al contributo elettrico.

Questo consente alla vettura di passare da 0 a 100 km/h in circa 2,5 secondi e di toccare i 350 km/h di velocità massima, numeri che la collocano tra le Ferrari stradali più performanti di sempre.

L’elettrificazione non serve solo ad aumentare la potenza pura, ma anche a migliorare la risposta in curva grazie al torque vectoring elettrico che distribuisce la coppia tra le ruote anteriori per massimizzare la trazione.

Autonomia elettrica e modalità di guida

Essendo una plug-in hybrid (PHEV), la Ferrari 849 Testarossa offre anche una dimensione inedita ovvero la possibilità di muoversi in modalità completamente elettrica per circa 30 km.

Le modalità di guida consentono al pilota di scegliere se privilegiare la performance estrema, l’efficienza elettrica o un equilibrio tra i due mondi.

In modalità eDrive, la vettura sfrutta solo i motori elettrici, mentre in Hybrid e Performance il V8 e i propulsori elettrici lavorano insieme per dare sempre il massimo.

Un design che unisce tradizione e futuro

Ferrari ha voluto mantenere un legame visivo con la Testarossa originale, senza però cadere nel semplice esercizio di stile rétro. Il frontale è aggressivo, con fari sottili e prese d’aria che migliorano il raffreddamento, mentre il posteriore è caratterizzato da una fascia luminosa continua e da un diffusore imponente.

All’interno, il cockpit è un mix tra lusso e tecnologia grazie all’adozione di materiali come carbonio, pelle e Alcantara ai quali si unisce un’interfaccia digitale con display curvi e comandi touch.

L’architettura ibrida plug-in è pensata per garantire prestazioni record, ma anche per ridurre emissioni e consumi in un settore dove l’elettrificazione è ormai inevitabile.

Il sistema di recupero dell’energia in frenata lavora insieme al motore V8 per ottimizzare l’autonomia e ricaricare la batteria durante la guida sportiva. Il pacco batterie, posizionato centralmente per abbassare il baricentro, contribuisce anche al bilanciamento dei pesi.

Ferrari sottolinea come la nuova Testarossa non voglia simboleggiare solo una questione di prestazioni, ma anche un passo avanti verso una mobilità più responsabile, senza rinunciare ai canoni distintivi del marchio.

Prezzo e disponibilità

La Ferrari 849 Testarossa sarà prodotta in numeri limitati, come da tradizione per i modelli speciali di Maranello. Anche se i prezzi ufficiali non sono stati divulgati, si parla di cifre superiori ai 400.000 euro, con possibilità di personalizzazioni estreme tramite il programma Tailor Made.

Le prime consegne sono previste per il 2026, ma già da ora la lista d’attesa è destinata a essere lunga: i collezionisti e gli appassionati di tutto il mondo difficilmente si lasceranno sfuggire un pezzo di storia moderna come questo.