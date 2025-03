Tramite un comunicato stampa diffuso da poche ore, Qualcomm ha annunciato la nuova serie Snapdragon G di piattaforme per dispositivi di gioco portatili di nuova generazione.

L’intera famiglia, declinata in tre diverse varianti, è realizzata ad hoc per coprire varie fasce di mercato, soddisfare le esigenze uniche di prestazioni e funzionalità delle console portatili e migliorare sensibilmente prestazioni ed efficienza delle piattaforme della precedente generazione. Scopriamo tutti i dettagli.

La nuova generazione della serie Snapdragon G di Qualcomm è ufficiale

Come anticipato in apertura, Qualcomm ha scelto il mese di marzo per annunciare la nuova gamma di piattaforme progettate specificamente per i dispositivi di gioco portatili Snapdragon G Series.

L’intera gamma è stata sviluppata sia per soddisfare le esigenze di prestazioni e funzionalità che per offrire una vasta scelta di opzioni per giocare, a qualsiasi tipo di gioco e in qualsiasi luogo, con l’obiettivo di affrontare la crescente varietà di contenuti, funzionalità e prezzi nel settore dei videogiochi, consentendo una maggiore diversità di dispositivi di gioco portatili e fattori di forma.

La nuova Snapdragon G Series si compone di tre livelli: G1, G2 e G3. Come di consueto, il processore più recente di fascia alta, nonché fiore all’occhiello della gamma, è lo Snapdragon G3 Gen 3, che offre prestazioni di livello “enthusiast” per gli appassionati di videogiochi.

Di seguito riportiamo le parole di Micah Knapp, direttore senior della divisione Product Management presso Qualcomm Technologies:

“Le piattaforme di gioco Snapdragon G Series stanno ridefinendo il gioco in movimento con prestazioni avanzate ed esperienze immersive. Questi processori Snapdragon G Series di nuova generazione alimenteranno il futuro del gioco portatile supportando un’ampia gamma di tipi di gioco e fattori di forma su cui produttori e sviluppatori potranno innovare”.

Snapdragon G1 Gen 2

Snapdragon G1 Gen 2 è la soluzione entry-level, progettata per portare prestazioni “robuste” a un pubblico più ampio, pensata per animare le console portatili Android che sfruttano il cloud gaming.

Tra le specifiche rientrano il supporto alla risoluzione 1080p @ 120 Hz tramite Wi-Fi 5, una CPU (octa-core, con due core di prestazioni e 6 core di efficienza) che migliora le performance della precedente generazione dell’80% e una GPU (Adreno A12) che migliora del 25% le performance della precedente generazione.

Snapdragon G2 Gen 2

Nel mezzo si piazza la Snapdragon G2 Gen 2, pensata per il gaming e il cloud gaming su dispositivi dedicati e progettata per offrire il giusto equilibrio tra performance ed efficienza.

Rispetto alla generazione precedente, la CPU octa-core (un core “Prime”, quattro core di prestazioni e tre core di efficienza) migliora risulta 2,3 volte più performante e la GPU (Adreno A22) risulta 3,8 volte più veloce.

Completano il pacchetto il supporto ai display QHD+ fino a 144 Hz e la scheda di rete FastConnect 7800 che offre Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.3, soluzioni praticamente al top sul fronte della connettività.

Snapdragon G3 Gen 3

La piattaforma di punta è indubbiamente la Snapdragon G3 Gen 3, creata appositamente per fornire agli appassionati funzionalità e prestazioni di livello assoluto, nonché il meglio della tecnologia a disposizione di Qualcomm.

Questa è la prima piattaforma Snapdragon G a offrire il supporto a Lumen, il sistema di illuminazione e riflessi del motore grafico Unreal Engine 5, per portarlo sulle console portatili basate su Android.

Rispetto alla precedente generazione, questa piattaforma migliora del 30% le performance lato CPU (che è octa-core con un core “Prime”, cinque core di performance e due core di efficienza) e migliora del 28% le performance lato GPU (Adreno A32 con supporto al Ray Tracing). Il tutto, senza rinunciare a una maggiore efficienza.

Alla pari della Snapdragon G2 Gen 2, anche la Snapdragon G3 Gen 3 vanta la scheda di rete FastConnect 7800 e, di rimando, il supporto a Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.3.

Le prime console dotate delle nuove piattaforme Snapdragon G stanno arrivando

Tutte e tre le piattaforme che compongono la gamma 2025 Snapdragon G Series di Qualcomm sono studiate per offrire performance di livello superiore e garantire esperienze di gioco coinvolgenti, anche in mobilita, ai videogiocatori.

Le prime console dotate di queste nuove piattaforme, che apriranno le porte a titoli in cloud, titoli da console, titoli Android o titoli da PC da qualunque posto, arriveranno a partire da questo trimestre da produttori quali AYANEO, ONEXSUGAR e Retroid Pocket.

Ufficiali le prime proposte AYANEO con chip Snapdragon G3 Gen 3

Proprio AYANEO ha già svelato le prime due soluzioni che ruotano attorno alla piattaforma Snapdragon G3 Gen 3 di Qualcomm.

La AYANEO Pocket S2 è una console portatile di fascia alta che offre un display IPS LCD da 6,3 pollici con risoluzione 2K, un case realizzato in metallo, una griglia di aspirazione dell’aria nella parte posteriore (per migliorare il raffreddamento). Sebbene il produttore non abbia ancora diffuso indicazioni relative al prezzo, la console dovrebbe debuttare entro la fine del mese.

Sulla stessa piattaforma è basato il tablet AYANEO Gaming Pad, caratterizzato da retro in vetro, telaio in metallo e display LCD da 8,3 pollici con risoluzione 1440p e refresh rate a 120 Hz. Questo tablet verrà lanciato nel mese di maggio 2025.

In conclusione, nel caso in cui desideriate maggiori informazioni, vi rimandiamo al comunicato stampa ufficiale diramato da Qualcomm e alla sezione dedicata alle soluzioni della gamma Snapdragon G sul portale del chipmaker statunitense.