CATL ha scelto il Salone dell’Auto di Monaco come trampolino di lancio per le sue mire espansionistiche nel Vecchio Continente: il popolare produttore cinese, infatti, ha presentato due batterie progettate espressamente per le esigenze dei costruttori che operano in Europa.

In pratica, l’idea di CATL è quella di alzare l’asticella per quanto riguarda la fornitura delle batterie per le auto elettriche, assumendo il ruolo di azienda specializzata nella produzione di unità ottimizzate sulla base delle esigenze delle case automobilistiche europee.

Il cambio di strategia di CATL per l’Europa

Il colosso cinese non ha nascosto di avere progetti ambiziosi per il Vecchio Continente, nel quale ha già vari stabilimenti produttivi e ha investito oltre 11 miliardi euro.

Il prossimo passo di CATL per la sua espansione in Europa è rappresentato dalla creazione di un centro di assistenza post-vendita ad Eindhoven, nei Paesi Bassi, che sarà specializzato nella riparazione e nel riciclo delle batterie.

Per quanto riguarda le soluzioni pensate per il mercato europeo, in occasione della manifestazione di Monaco l’azienda cinese ha presentato due batterie con chimica litio-ferro-fosfato (LFP), una a lunga durata e l’altra con il supporto alla ricarica ultra-rapida: la prima, chiamata Shenxing Pro Super Long Life, è in grado di garantire un’autonomia che può arrivare fino a 758 Km e una durata per almeno 12 anni o 1 milione di km mentre la seconda, chiamata Shenxing Pro Super-Fast Charging, in appena 10 minuti di ricarica dovrebbe essere capace di ottenere un’autonomia di oltre 450 Km (è garantita per 10 anni o per 240.000 km).

In sostanza, CATL mira a divenire una delle realtà più importanti per la crescita del settore delle auto elettriche in Europa.