Garmin torna protagonista nel settore del ciclismo con due dispositivi che puntano a soddisfare le esigenze sia degli amatori che degli atleti più esigenti; Edge 550 ed Edge 850, ciclocomputer compatti, robusti e ricchi di funzionalità che segnano un passo avanti nella gestione delle prestazioni, della sicurezza e della navigazione.

La novità più evidente è il display a colori da 2,7 pollici, più luminoso e reattivo rispetto alla generazione precedente, che rende ancora più immediata la consultazione dei dati anche sotto la luce diretta del sole o in condizioni di scarsa visibilità.

Preparazione e allenamento più smart con Garmin Edge 550 ed Edge 850

Chi utilizza un ciclocomputer Garmin sa quanto l’ecosistema di servizi sia parte integrante dell’esperienza, in questo caso i nuovi Edge portano in dote i piani adattivi di Garmin Cycling Coach, che si adattano dinamicamente in base allo stato di forma del ciclista, al recupero e alle caratteristiche del percorso in programma; questo significa che l’utente non deve più preoccuparsi di aggiornare manualmente il proprio piano di allenamento, sarà il dispositivo a proporre modifiche o variazioni in tempo reale.

Un’altra funzione molto apprezzata è rappresentata dagli avvisi intelligenti su idratazione e alimentazione, che non si limitano a ricordare quanto bere o mangiare, ma si basano su parametri reali come calore, umidità e intensità dello sforzo, adattandosi quindi alle condizioni del momento. A ciò si aggiunge la possibilità di consultare le sovrapposizioni meteo in tempo reale, con aggiornamenti su vento e precipitazioni che permettono di pianificare meglio lo sforzo e prendere decisioni consapevoli durante l’uscita.

Garmin ha inoltre arricchito l’esperienza post uscita con strumenti di analisi sempre più dettagliati, tra questi spicca la nuova analisi del rapporto di trasmissione, disponibile in abbinamento ai cambi elettronici compatibili, che mostra quanto tempo si è pedalato in ogni singola marcia. Per chi pratica ciclismo in gruppo arriva invece la funzione GroupRide con confronti dei dati, utile per visualizzare come la propria velocità, frequenza cardiaca o potenza si confrontano con quelle degli altri compagni.

Gli appassionati di mountain bike non sono stati dimenticati, i nuovi profili dedicati a Enduro e Downhill consentono di registrare i dati GPS a 5 Hz durante le discese, offrendo un tracciamento estremamente preciso delle linee seguite e tempi parziali visualizzati in tempo reale.

Entrambi i modelli condividono la stessa base hardware e software, ma Garmin Edge 850 aggiunge alcune funzionalità che potrebbero fare la differenza per chi cerca il massimo della completezza:

altoparlante integrato per avvisi acustici, campanello digitale e navigazione vocale passo passo

per avvisi acustici, campanello digitale e navigazione vocale passo passo touchscreen reattivo che affianca ai pulsanti fisici una navigazione più intuitiva tra mappe e schermate

che affianca ai pulsanti fisici una navigazione più intuitiva tra mappe e schermate pagamenti contactless Garmin Pay per pagare al volo snack o caffè senza bisogno di portare contanti o carte

per pagare al volo snack o caffè senza bisogno di portare contanti o carte creazione percorsi direttamente dal dispositivo, senza dover passare dallo smartphone o da Garmin Connect

In entrambi i casi resta invariata l’autonomia, con fino a 36 ore in modalità risparmio energetico e circa 12 ore di utilizzo intenso, valori che garantiscono copertura anche per gare di lunga durata o avventure di più giorni.

Come da tradizione Garmin la sicurezza gioca un ruolo fondamentale, i ciclocomputer supportano funzioni come rilevamento incidenti, LiveTrack per condividere la posizione con amici e familiari, avvisi sui percorsi stradali segnalati da altri ciclisti e piena compatibilità con accessori della gamma Garmin Varia, inclusi radar e videocamere. Edge 850 in particolare, introduce anche il già citato campanello digitale, utile per farsi sentire in avvicinamento a pedoni o altri ciclisti.

Garmin Edge 550 è disponibile al prezzo consigliato di 449,99 euro, mentre Edge 850 sale a 549,99 euro sul sito ufficiale dell’azienda, offrendo funzionalità aggiuntive per chi vuole un dispositivo più completo e versatile.

Garmin Rally 110 e 210 sono i nuovi misuratori di potenza a pedale

Accanto ai ciclocomputer, Garmin ha annunciato anche i nuovi misuratori di potenza Rally 110 e 210, strumenti fondamentali per chi vuole analizzare nel dettaglio la propria pedalata e ottimizzare l’allenamento.

La grande novità è rappresentata dalla batteria ricaricabile con autonomia fino a 90 ore, che elimina la necessità di sostituire pile usa e getta; è presente anche la ricarica rapida, con soli 15 minuti si ottengono circa 12 ore di utilizzo, un valore molto utile per chi si dimentica di ricaricare regolarmente i dispositivi.

I nuovi Garmin Rally possono essere trasferiti facilmente da una bici all’altra, grazie a un design modulare che consente di passare da pedali da strada a pedali da fuoristrada con strumenti comuni. La tecnologia Pedal IQ avvisa automaticamente quando è necessaria una ricalibrazione, prendendo in considerazione fattori come cambi di temperatura o spostamento del sensore su una bici diversa.

Sul fronte della precisione, i Rally 110 garantiscono una misurazione con errore massimo dell’1%, mentre i Rally 210 (con doppio sensore) permettono di analizzare dinamiche avanzate come equilibrio tra gamba destra e sinistra, tempo in piedi o seduti e distribuzione della potenza lungo l’intera pedalata.

I nuovi pedali con misuratore di potenza Garmin partono da 649,99 euro per la versione Rally 110 a sensore singolo e da 1.099,99 euro per la versione Rally 210 a doppio sensore sul sito ufficiale del brand. Sono compatibili con tacchette Shimano SPD, SPD-L e Look KEO, garantendo quindi massima flessibilità a seconda della configurazione della bici.

Con queste novità Garmin dimostra ancora una volta di voler consolidare la propria posizione come punto di riferimento nel ciclismo, offrendo prodotti che non si limitano a registrare dati ma che accompagnano davvero l’atleta, amatore o professionista, in ogni fase della propria esperienza, dall’allenamento alla performance, fino all’analisi e alla sicurezza.