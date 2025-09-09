Mozilla ha annunciato una novità piuttosto curiosa ma al tempo stesso utile per chi legge molto dal proprio smartphone: la funzione Scuoti per riassumere su iPhone, che consentirà agli utenti di scuotere il dispositivo per generare un riepilogo della pagina web in cui si trovano, una soluzione semplice e immediata che sfrutta l’intelligenza artificiale, e che rende Firefox uno dei primi browser di terze parti ad integrarsi con Apple Intelligence, il nuovo sistema IA proprietario di Cupertino.

Segui APPLE Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Come funziona la nuova funzione di Firefox per riassumere le pagine web con l’IA

La nuova funzione sarà disponibile questa settimana per tutti i possessori di iPhone 15 Pro e modelli successivi, a patto che abbiano installato iOS 26; in questi casi, Firefox si affiderà direttamente all’IA integrata di Apple, garantendo elaborazioni rapide e sicure sul dispositivo.

Per chi invece utilizza versioni precedenti di iOS, Mozilla ricorrerà al proprio sistema IA basato su cloud, in questo scenario i riepiloghi verranno generati a distanza e mostrati automaticamente nella parte superiore della pagina.

Oltre al gesto dello scuotimento, ci saranno due alternative di accesso alla funzione: toccare l’icona a forma di fulmine nella barra degli indirizzi, oppure aprire il menù a tre puntini e selezionare la voce Riepiloga pagina.

La nuova funzione ha comunque alcuni limiti, per esempio non è disponibile per testi superiori alle 5.000 parole, quindi non potrà essere utilizzata su articoli particolarmente lunghi o documenti molto corposi.

Mozilla ha pensato anche a chi non ama le funzioni basate sui gesti, sarà infatti possibile disattivare Scuoti per riassumere in qualsiasi momento dalle impostazioni di Firefox, evitando che un movimento involontario venga interpretato come richiesta di riepilogo.

Inizialmente la funzione sarà attiva solo in lingua inglese e negli Stati Uniti, ma l’azienda ha già confermato che l’intenzione è di estenderla progressivamente a livello globale, arrivando in futuro anche su Android.

Questa integrazione segna un passo importante, Firefox diventa infatti una delle prime app non sviluppate dall’azienda di Cupertino a sfruttare direttamente le potenzialità di Apple Intelligence; non è escluso che durante l’evento di lancio dei nuovi iPhone vengano svelati ulteriori dettagli su come i modelli IA di Cupertino verranno messi a disposizione delle applicazioni di terze parti.

Bisognerà dunque attendere ancora prima di vedere la funzionalità Scuoti per riassumere diffondersi anche oltre i confini statunitensi, rendendo la navigazione da smartphone più intelligente, veloce e personalizzata grazie all’IA.