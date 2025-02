Da qualche ora è disponibile un nuovo e interessante aggiornamento per Firefox, uno dei browser più apprezzati, sia da computer che da dispositivi mobile, grazie a disparate funzionalità come la sincronizzazione, le estensioni e molto altro.

Mozilla, la comunità di software che sta dietro al browser, ha rilasciato la versione 135.0 del browser per introdurre alcune interessanti novità, risolvere bug presenti e correggere alcune vulnerabilità sul fronte della sicurezza. Scopriamo tutti i dettagli.

Mozilla aggiorna il browser Firefox alla versione 135

Come anticipato in apertura, Mozilla ha recentemente rilasciato un nuovo e corposo aggiornamento per il browser Firefox che raggiunge la versione 135.0 (sostituisce la 134.0.2), in distribuzione sul canale stabile dalla giornata di ieri (martedì 4 febbraio 2025).

Di seguito andiamo brevemente a ripercorrere le novità principali della versione 135.0 del browser, facendo fede alle note di rilascio ufficiali.

Novità La funzionalità Firefox Translations (che permette di tradurre le pagine Web) riceve il supporto a nuove lingue come cinese semplificato, giapponese e coreano; arriva inoltre la possibilità di tradurre una pagina in lingua russa. La funzionalità di riempimento automatico con i dati delle carte di credito verrà gradualmente estesa a livello globale. Tramite il menu Firefox Labs , gli utenti potranno attivare la funzionalità Chatbot IA sulla barra laterale per avere sempre l’intelligenza artificiale a portata di mano (è possibile scegliere tra Anthropic Claude, ChatGPT, Google Gemini, HuggingChat e Le Chat Mistral). Anche questa funzionalità viene indicata come in distribuzione graduale. Nuova misura di sicurezza che impedisce ai siti di abusare delle API legate alla cronologia per generare infiniti redirect che rendono difficile la navigazione con i pulsanti Indietro e Avanti (che si “sposteranno” solo tra le pagine con cui l’utente ha effettivamente interagito).

Nuovo design La schermata “Nuova scheda” sta ricevendo, con rilascio graduale, un layout rivisto che si manifesta nel momento in cui venga attivata l’opzione per mostrare le “Storie consigliate“. Come potete osservare dalla seguente immagine, il logo del browser è stato spostato in alto a sinistra, facendo scorrere nella parte alta la barra di ricerca/navigazione.



Qualora vogliate conoscere e consultare il changelog completo (che include altre novità e tutti i bug risolti), vi rimandiamo alla pagina dedicata al nuovo aggiornamento del browser Firefox sul portale ufficiale di Mozilla, raggiungibile tramite questo link. Qualora siate interessati alle novità sul fronte della sicurezza, invece, vi rimandiamo alla pagina dedicata.

Come installare o aggiornare Firefox

Per installare Mozilla Firefox, occorrerà effettuare il download del pacchetto di installazione del browser, facendo attenzione di scegliere quello corretto per il vostro dispositivo, tramite la pagina dedicata per poi avviare la procedura di installazione.

Qualora utilizziate già il browser, per verificare la presenza di aggiornamenti basterà aprire il menu dell’applicazione (dal pulsante con le tre linee orizzontali in alto a destra), entrare nel sotto-menu “Aiuto” e selezionare la voce “Informazioni su Firefox”: in caso di aggiornamento disponibile, il browser stesso procederà con l’aggiornamento, salvo chiedervi di essere riavviato per poterlo effettivamente installare.