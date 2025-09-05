Uno dei punti di forza degli smartwatch Amazfit per correre, camminare o andare in bici è senza dubbio la funzione di navigazione integrata. Finora, però, per caricare un percorso era necessario passare da file esterni o soluzioni di terze parti, con una procedura poco intuitiva e decisamente complessa.

Ebbene, con l’ultimo aggiornamento della sua app, Zepp Health ha deciso di semplificare le cose introducendo il route planning nativo, già disponibile nella versione 9.12.1 dell’app per iOS.

Come funziona il nuovo strumento di route planning di Zepp Health

La novità si trova nella sezione allenamenti dell’app Zepp Health, dove un nuovo pulsante chiamato “Crea percorso” permette di accedere a una mappa interattiva.

Da qui, gli utenti possono pianificare la propria attività tracciando manualmente il percorso: basta toccare i punti desiderati lungo strade o sentieri e l’app calcola automaticamente la distanza complessiva, il dislivello positivo e negativo, fornendo così un quadro immediato delle caratteristiche del tracciato.

Durante la creazione, compare anche un profilo altimetrico, utile per valutare in anticipo le difficoltà di un percorso. Un dettaglio non banale per chi vuole evitare sorprese, come salite troppo ripide o discese tecniche, e calibrare meglio l’intensità dell’allenamento.

Una volta completato il percorso, l’app offre l’opzione “Invia al dispositivo”, che si occupa di scaricare i dati della mappa relativa alla zona e trasferirli sull’orologio. In questo modo, il tracciato rimane consultabile direttamente dallo smartwatch, anche senza connessione allo smartphone.

Un primo passo verso un’integrazione più ampia

Al momento, la funzione appare piuttosto semplice e orientata principalmente a chi si muove su strada. Non è chiaro se in futuro sarà ottimizzata anche per il trail running, l’escursionismo o attività più tecniche come l’alpinismo.

Tuttavia, il fatto che Zepp Health stia costruendo un framework per integrare percorsi pianificati con metriche avanzate, come PAI, stima del VO2 Max o carico di allenamento, lascia pensare a sviluppi interessanti nelle prossime versioni dell’app.

Già oggi gli smartwatch Amazfit supportano la navigazione di file importati da altre piattaforme, ma questa novità abbassa sensibilmente la barriera d’ingresso per gli utenti meno esperti. Pianificare direttamente dal telefono e inviare al volo il percorso all’orologio è un passo avanti in termini di praticità e accessibilità.

Insomma, il route planning non rappresenta una funzione del tutto inedita nel mondo degli smartwatch, infatti brand come Garmin, Polar e Suunto offrono da anni strumenti ottimi per la pianificazione e la navigazione dei percorsi. La differenza è che, finora, Amazfit non aveva un sistema nativo semplice e integrato.

A oggi gli utenti dovevano passare per procedure complesse come caricare file GPX o KML generati da altre piattaforme, un passaggio che spesso scoraggiava chi non aveva dimestichezza con questi formati.

Disponibilità limitata a iOS, in attesa di Android

Per ora, il nuovo strumento è stato confermato soltanto su iOS. Gli utenti Android dovranno ancora aspettare: nella versione attuale dell’app non è presente il pulsante “Crea percorso”. Il changelog della versione 9.12.1 cita esplicitamente l’introduzione del route planning insieme a correzioni generali di stabilità, ma non fornisce indicazioni sui tempi di rilascio per la controparte Android.

Non è un dettaglio da poco in quanto la base utenti Amazfit su Android è molto ampia, e l’esclusiva temporanea su iOS potrebbe essere legata a una fase di test controllata, magari in vista del lancio ufficiale che dovrebbe avvenire nel corso della giornata di oggi in cui Zepp Health terrà un evento dedicato alle sue novità.

Il tempismo, inoltre, non è casuale: l’evento, inoltre, potrebbe segnare il lancio di nuovi modelli di smartwatch, con la funzione di pianificazione già pronta a fare da punto di forza nella presentazione.

Dunque, con l’aggiornamento alla versione 9.12.1 dell’app per iOS, Zepp Health introduce il route planning diretto per gli orologi Amazfit, rendendo molto più semplice creare e inviare percorsi senza passare da strumenti esterni.

Per ora si tratta di una funzione essenziale e disponibile solo su iPhone, ma che apre la strada a un futuro più ricco di integrazioni tra mappe, metriche di allenamento e navigazione avanzata.

Se confermata anche su Android nei prossimi mesi, come auspichiamo, questa novità potrebbe rendere l’ecosistema Amazfit ancora più interessante e competitivo.

