Belkin, marchio storico con oltre quarant’anni di esperienza nel settore degli accessori hi-tech, ha approfittato dei riflettori di IFA 2025 per presentare un pacchetto davvero consistente di novità, che spazia dalla ricarica rapida ai dispositivi audio; l’azienda californiana, che ha ormai fatto della sostenibilità e dell’attenzione all’usabilità i pilastri del proprio catalogo, ha annunciato tre nuovi caricabatterie e quattro modelli della linea SoundFoam, ampliando così due delle categorie che da sempre rappresentano il cuore della sua offerta.

L’obbiettivo della società è quello di semplificare la vita quotidiana degli utenti con prodotti affidabili, sicuri e progettati per integrarsi senza attriti con smartphone, tablet, laptop e console, con un occhio di riguardo alla qualità costruttiva e alla riduzione dell’impatto ambientale.

Ricarica ad alta velocità e design compatto con i nuovi caricabatterie di Belkin

Il prodotto di punta in questo ambito è il nuovo caricabatterie magnetico UltraCharge Qi2 da 25 W, in grado di portare un iPhone dallo 0% al 50% in soli 30 minuti, ovvero fino a cinque volte più rapidamente rispetto agli standard Qi tradizionali. Grazie alla tecnologia di raffreddamento passivo ChillBoost proprietaria di Belkin, la ricarica avviene senza surriscaldamenti, garantendo così prestazioni stabili e protezione della batteria.

A completare il pacchetto troviamo un supporto integrato per lo streaming a mani libere, un cavo USB-C da 2 metri e materiali riciclati fino al 75%; il tutto con garanzia di due anni e copertura fino a 2.500 dollari per eventuali danni ai dispositivi connessi. L’arrivo sul mercato è previsto per ottobre 2025, con un prezzo di 34,99 euro.

Accanto a questo debutta la nuova generazione di caricabatterie Belkin BoostChatge Pro Dual USB-C GaN, disponibile in due versioni da 50 W e 67 W; parliamo di soluzioni compatte ma potenti, pensate per chi viaggia con laptop come MacBook, Chromebook o ultrabook Windows, grazie alla doppia porta USB-C si possono alimentare contemporaneamente due dispositivi, con gestione dinamica dell’energia e consumi in standby praticamente nulli. Le vendite partiranno già a settembre 2025, con prezzi a partire da 34,99 euro per la versione da 50 W e 39,99 euro per quella da 67 W.

Chi è spesso in auto apprezzerà invece il nuovo BoostCharge da 75 W con cavo USB-C retrattile di Belkin, che consente di ricaricare fino a tre dispositivi contemporaneamente, erogando fino a 60 W di potenza a un laptop e distribuendo in modo intelligente l’energia alle altre porte USB-C e USB-A. Il design con cavo integrato da 75 cm lo rende pratico e ordinato, senza grovigli. Anche in questo caso l’arrivo è previsto per il mese in corso, al prezzo di 34,99 euro.

La nuova gamma SoundForm

Se sul fronte della ricarica la parola d’ordine è velocità, per l’audio Belkin ha puntato su versatilità; i nuovi modelli SoundForm infatti coprono esigenze molto diverse, dal fitness all’ascolto quotidiano, fino al ritorno (sempre più richiesto) degli auricolari cablati.

I SoundForm Anywhere si distinguono per la loro leggerezza e per la forma semi aperta che assicura comfort anche durante sessioni prolungate, magari in palestra o in viaggio. Offrono fino a 26 ore di autonomia complessiva, supportano la connessione multipoint e includono microfoni con tecnologia Clear Call Quality per chiamate chiare anche in ambienti rumorosi. Arriveranno durante il mese di settembre a 34,99 euro.

Per chi vuole un modello pensato specificamente per lo sport ci sono i SoundForm ActiveFit, con ganci auricolari ergonomici in silicone, certificazione IP54 e tre modalità EQ selezionabili; con un’autonomia che arriva fino a 36 ore complessive e connettività Bluetooth 5.4, rappresentano la soluzione ideale per chi cerca resistenza e praticità a un prezzo contenuto, ovvero 34,99 euro (in arrivo durante il mese di settembre).

Un approccio diverso è quello dei SoundForm Rhythm ANC, che portano la cancellazione attiva del rumore nella fascia accessibile. Dotati di driver da 10 mm e tre modalità di ascolto, offrono fino a 28 ore di utilizzo totale e una resistenza IPX5 contro acqua e sudore; anche qui Belkin ha scelto materiali riciclati fino al 75%, con disponibilità nel mese corrente a 39,99 euro.

Chi invece preferisce evitare la ricarica quotidiana può puntare sui nuovi auricolari cablati USB-C con ANC, che uniscono un design pratico (grazie al cavo anti groviglio) a funzionalità moderne come la cancellazione attiva del rumore e i preset audio personalizzabili. Realizzati con driver da 12 mm e certificati IPX5, arriveranno a ottobre al costo di 27,99 euro.

Tutti i nuovi prodotti Belkin, sia sul fronte della ricarica sia su quello dell’audio, hanno un comune denominatore, un approccio che unisce prestazioni e responsabilità ambientale; i materiali riciclati post consumo arrivano fino all’85% su alcuni modelli e le confezioni sono interamente prive di plastica, segno che il marchio californiano non intende limitarsi a fare accessori, ma vuole proporre un modo più sostenibile di vivere la tecnologia.

Con questi annunci a IFA 2025, Belkin ribadisce il proprio ruolo di punto di riferimento per chi cerca soluzioni affidabili, sicure e versatili, capaci di accompagnare smartphone, tablet e laptop nelle esigenze di tutti i giorni, senza rinunciare a design, qualità costruttiva e rispetto per l’ambiente.