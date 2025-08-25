Era inevitabile: l’intelligenza artificiale sta entrando sempre più nell’industria dell’intrattenimento e Netflix ha deciso di fissarne i confini. Dopo i primi esperimenti positivi – come la spettacolare ricostruzione del crollo di edifici in L’Eternauta, serie argentina uscita ad aprile, realizzata dieci volte più rapidamente rispetto alle tradizionali procedure VFX – la piattaforma di streaming ha scelto la via della regolamentazione.

Netflix detta le regole: l’IA sì, ma con responsabilità

In un documento ufficiale pubblicato sul portale dedicato ai partner produttivi, Netflix ha condiviso le linee guida per l’uso dell’IA generativa (GenAI) nelle proprie produzioni. Non si tratta di un manuale tecnico, bensì di un vero quadro etico e operativo, che stabilisce cosa è consentito e quali limiti devono essere rispettati.

Come già accennato in precedenti approfondimenti sul tema dell’impatto dell’AI nel settore audiovisivo e della pubblicità personalizzata su Netflix, l’azienda vuole coniugare efficienza e innovazione con trasparenza e rispetto creativo.

Ecco i cinque principi fondamentali da seguire

Le linee guida fissano cinque princìpi cardine che devono sempre accompagnare l’impiego dell’IA generativa:

Nessuna imitazione illecita – I contenuti prodotti dall’IA non devono copiare opere protette, stili artistici altrui o sfruttare in maniera impropria marchi registrati. Protezione dei dati di produzione – È vietato che i tool impieghino o “assorbano” il materiale sensibile delle produzioni per alimentare i propri modelli. I dati devono restare confinati in ambienti protetti. Ambienti sicuri e contrattualizzati – Netflix impone l’uso di soluzioni proprietarie o fornite da partner con solidi accordi di sicurezza, per evitare che informazioni riservate “sfuggano” e vengano riutilizzate da piattaforme esterne. Risorse temporanee, non definitive – I contenuti generati dall’IA devono essere considerati strumenti di supporto o prototipi, mai sostituti finali del lavoro artistico umano. Rispetto del ruolo degli attori e dei sindacati – Nessuna voce sintetica, replica digitale o alterazione delle performance può avvenire senza esplicito consenso degli interessati e nel rispetto degli accordi sindacali.

Queste regole non sono facoltative: ogni produzione dovrà seguirle scrupolosamente per ottenere approvazione.

Il documento chiarisce anche che alcune aree restano particolarmente delicate e necessitano sempre di permessi specifici: elaborazione di dati personali e materiali proprietari, impiegare contenuti di terze parti protetti dal diritto d’autore, creazione di elementi narrativi fondamentali, come protagonisti o ambientazioni chiave. Questa attenzione si ricollega direttamente al dibattito già acceso a Hollywood durante lo sciopero degli sceneggiatori e degli attori del 2023-24, quando la questione dell’uso delle IA per generare copioni e replicare performer aveva infiammato il settore. Netflix, con queste linee guida, vuole evitare conflitti simili nel medio periodo.

Non è solo una questione tecnica o legale. Netflix sottolinea che ogni scelta legata all’IA deve essere ponderata anche sul piano etico. Ciò significa valutare non solo le intenzioni, ma anche gli effetti percepiti dallo spettatore. Un esempio citato è quello dei contenuti potenzialmente fuorvianti: la generazione di un finto notiziario con giornalisti reali o l’inserimento di dialoghi inventati in bocca a personaggi esistenti. Anche se utilizzati con finalità artistiche, simili espedienti rischiano di creare confusione e minare la fiducia del pubblico.

L’IA, quindi, non deve diventare uno strumento per manipolare o ingannare, ma piuttosto un acceleratore creativo da gestire con prudenza.

Oltre le produzioni: l’IA nel DNA di Netflix

Se nell’ambito delle serie e dei film le regole sono ancora in costruzione, Netflix ricorda che l’intelligenza artificiale fa già parte del suo ecosistema da anni. La piattaforma la utilizza per personalizzare le raccomandazioni di visione, mostrando agli utenti contenuti calibrati sui loro gusti.

L’orizzonte ora si sposta anche verso la pubblicità: come anticipato in un nostro precedente approfondimento, l’azienda sta lavorando a sistemi di inserzioni mirate in cui la generative AI adatta gli spot in base al contenuto che l’utente sta guardando. Una strategia che potrebbe aprire nuove opportunità commerciali per i brand e, allo stesso tempo, rendere meno invasiva l’esperienza dell’utente. Il messaggio è chiaro: l’AI è un alleato, non un sostituto. Serve a ottimizzare, ridurre costi, rendere più rapidi i workflow, ma il cuore delle storie continuerà a pulsare nelle mani di sceneggiatori, registi, attori e artisti digitali.