LG Electronics ha scelto IFA 2025 come palcoscenico per introdurre ufficialmente in Europa la sua piattaforma di intelligenza artificiale LG ThinQ AI, una soluzione pensata per trasformare la gestione degli elettrodomestici in un’esperienza fluida, personalizzata e in costante evoluzione. Non si tratta di un semplice aggiornamento della line ThinQ già conosciuta negli anni scorsi, ma di un vero e proprio passo in avanti nell’integrazione tra software, servizi e abitudini quotidiane degli utenti.

Al centro di questa visione troviamo i servizi ThinQ UP e ThinQ Care, che lavorano in sinergia per garantire da un lato un flusso continuo di aggiornamenti software in grado di portare nuove funzioni anche a prodotti già presenti in casa, e dall’altro una diagnostica proattiva capace di rilevare malfunzionamenti, anticipare possibili guasti e guidare l’utente verso soluzioni semplici e immediate.

Si tratta di un approccio che mette l’accento sull’affidabilità, riduce i pensieri legati alla manutenzione e, soprattutto, assicura che l’elettrodomestico non diventi mai obsoleto troppo in fretta, ma resti aggiornato e compatibile con gli stili di vita in costante cambiamento.

Non meno importante è l’attenzione che LG rivolge al tema della sostenibilità, da sempre centrale per i consumatori europei, in quest’ottica funzioni come la modalità Risparmio Energetico per le lavatrici o la modalità risparmio AI per i frigoriferi consentono di ridurre i consumi senza compromettere le prestazioni, dimostrando come l’intelligenza artificiale possa avere un impatto concreto anche sul risparmio energetico domestico.

A queste si aggiungono funzionalità pensate per rendere l’esperienza più pratica, come Fresh Keeper che evita la formazione di cattivi odori nei capi dimenticati in lavatrice, o ancora il promemoria di pulizia della vasca (utile per mantenere elevati standard igienici); nei frigoriferi troviamo invece novità come Night View, che regola la luminosità del display nelle ore notturne, e Smart Fill, che garantisce la massima precisione nell’erogazione dell’acqua dal dispenser integrato, personalizzabile addirittura per trasformarsi in un secondo dispenser d’acqua al posto di quello del ghiaccio.

Un aspetto che rende questa piattaforma ancora più interessante è la volontà di LG di coinvolgere direttamente gli utenti nello sviluppo delle future funzioni, attraverso l’app ThinQ infatti sarà possibile proporre nuove idee tramite l’opzione Condividi le tue idee, che potranno tradursi in aggiornamenti concreti e distribuiti a livello regionale. Dopo il debutto europeo, previsto già per metà settembre, la diffusione di ThinQ UP proseguirà gradualmente in altri mercati fino a coprire l’intero panorama globale entro la fine dell’anno.

A IFA 2025 (dal 5 al 9 settembre) i visitatori potranno toccare con mano questa nuova visione grazie a un’ampia esposizione di elettrodomestici potenziati da ThinQ AI, organizzati in scenari domestici realistici che mostrano come la tecnologia migliori la vita quotidiana in maniera armoniosa. Spicca in particolare l’area LG AI HOME, dove la cosiddetta Zero Labor Home dimostra come la piattaforma sia in grado di riconoscere la voce dell’utente e applicare impostazioni personalizzate ai vari dispositivi, creando un ambiente domestico che si adatta in modo intelligente alle esigenze individuali.

Come dichiarato da Lyu Jae-cheol, presidente di LG Home Appliance Solution Company, l’obbiettivo è quello di offrire un’esperienza domestica basata sull’intelligenza artificiale che si evolva al passo con le esigenze specifiche di ogni cliente, con un approccio che combina praticità, efficienza e innovazione continua.

La piattaforma LG ThinQ AI sembra dunque pronta a inaugurare un nuovo capitolo per la smart home, e a ridefinire il rapporto tra elettrodomestici e persone.