Come scegliere un caricabatterie da tavolo o da parete? Quali sono i migliori carica batterie in commercio? Che dobbiate caricare un singolo smartphone o che stiate cercando un dispositivo in grado di ricaricare più dispositivi contemporaneamente, il mercato offre numerose possibilità per tutte le tasche e tutte le esigenze.

I produttori di smartphone, con qualche eccezione, tendono a non includere il caricabatterie nella confezione di un nuovo smartphone, anche in seguito all’adozione del connettore USB-C come standard universale. Inoltre in casa cresce in maniera esponenziale il numero di dispositivi da ricaricare con una certa regolarità, dagli smartphone ai tablet, dagli smartwatch agli anelli intelligenti, senza dimenticare spazzolini e altri accessori.

Diventa quindi indispensabile munirsi di carica batterie con più porte, e magari con una potenza in uscita abbastanza sostenuta, così da contenere i tempi di ricarica qualora doveste caricare più dispositivi allo stesso tempo. Il mercato offre numerose possibilità ed è facile perdersi tra le numerose proposte. Con questa guida vogliamo aiutarvi a scegliere i migliori carica batterie, da tavolo e da parete, così da avere la soluzione perfetta per ciascuno.

Come scegliere il caricabatterie

Il primo fattore a prendere in considerazione è il posizionamento del carica batterie, così da scegliere il modello adatto. Se dovete caricare lo smartphone in camera, o vicino al divano, un modello da parete, come quelli forniti fino a poco tempo da con ogni smartphone, è la soluzione ideale. Se invece avete diversi dispositivi, magari un notebook, un tablet, un paio di smartphone e cuffie o smartphone, un caricabatterie da tavolo è la soluzione migliore, soprattutto se avete uno studio o un angolo dedicato al computer.

Oltre a queste differenze, va presa in considerazione anche la potenza complessiva erogata, oltre a quella disponibile per ciascuna porta. Sono sempre più gli smartphone con supporto alla ricarica rapida, anche superiore ai 100 watt, per cui acquistare un caricabatterie capace di erogare un massimo di 30 watt non ha senso, se quello che cercate è la possibilità di ridurre al minimo i tempi morti.

Allo stesso modo se avete uno smartphone, come ad esempio i modelli della serie Pixel o buona parte degli smartphone Samsung, è inutile acquistare un caricabatterie da 300 watt se avete due o tre dispositivi che assorbono un massimo di 20-30 watt, visto che difficilmente ne sfrutterete l’intera potenza.

Va poi presa in considerazione la tecnologia di ricarica rapida del produttore del vostro smartphone (solitamente tablet e smartwatch hanno richieste più contenute quindi non è una priorità), e qui non è facile destreggiarsi visto che le sigle sono tante, tra Power Delivery (che può arrivare a 100 watt) e Quick Charge (anche qui le versioni più recenti raggiungono i 100 watt). Alcuni produttori adottano poi tecnologie proprietarie, quindi è possibile che, pur avendo un caricabatterie con potenza adeguata, non sia possibile raggiungere la potenza massima di ricarica se non utilizzando un carica batterie originale (che in questi casi, solitamente, è incluso nella confezione di vendita).

L’utilizzo di nuovi materiali ha permesso, negli ultimi anni, di ridurre considerevolmente le dimensioni dei caricabatterie, rendendoli più semplici da trasportare. In particolare il nitruro di gallio (GaN) è la soluzione preferita perché consente di mantenere ravvicinati i circuiti in virtù di del poco calore generato e dell’elevato tasso di conversion dell’energia.

I caricabatterie di nuova generazione sono inoltre dotati di numerose tecnologie di sicurezza, con controlli sulla temperatura, sulle sovra e sotto tensioni, corto circuiti e molto altro. In questo modo potrete dormire sonni tranquilli anche se lasciate i dispositivi in carica di notte, con la certezza che situazioni anomale il caricabatterie agirà di conseguenza, regolando la potenza erogata o interrompendola nelle situazioni di emergenza.

L’ultimo aspetto da valutare è quello legato alle dimensioni. Se viaggiate spesso, o se avete la necessità di avere sempre un caricabatterie con voi, è meglio orientarsi su modelli compatti (non necessariamente con singola porta). Se al contrario il caricabatterie resterà sempre in casa, allora prendetelo con qualche porta in più, difficilmente ve ne pentirete.

Caricabatterie da parete

Se avete giusto un paio di dispositivi da caricare, o se volete qualcosa da tenere vicino al comodino o al divano, i caricabatterie da parete sono la soluzione ideale, visto che vanno inseriti su una presa a muro e occupano pochissimo spazio. Tralasciando i modelli con cavo integrato, che a nostro avviso sono meno versatili, oltre a essere ormai poco diffusi, sul mercato si trovano caricabatterie con una singola porta (USB-A o USB-C) o con diverse porte, così da permettervi di caricare magari un paio di smartphone o uno smartphone, un tablet o uno smartwatch.

Anche se sono in commercio numerosi modelli con 4 o più porte USB, si tratta quasi sempre di modelli dalla potenza complessiva “contenuta”, difficilmente superano i 100 watt, un dato da tenere in considerazione se avete smartphone particolarmente energivori, o se pensate di alimentare anche un notebook, che da solo richiede almeno 60 watt.

Questi modelli hanno il vantaggio di essere compatti, facili da mettere in valigia e soprattutto non sono troppo pesanti, un dettaglio da non sottovalutare soprattutto se in casa avete pareti in cartongesso, con le prese che potrebbero non essere così salde dopo qualche anno.

Caricabatterie da tavolo

Se i dispositivi da caricare regolarmente sono 3-4, o anche più, la soluzione migliore resta quella dei caricabatterie da tavolo, ideale per la vostra scrivania in casa o al lavoro, ma anche da posizionare sul mobile della TV, dove magari avete posto per appoggiare i vari dispositivi da ricaricare, o su una credenza.

Sono caratterizzati da potenze superiori (i modelli più performanti arrivano a 500 watt), un buon numero di porte USB-A e USB-C così da rispondere alle più svariate esigenze, senza esagerare con le dimensioni grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie. Magari sono meno portabili, visto soprattutto il peso, ma sono la soluzione ideale che ogni appassionato dovrebbe avere sulla scrivania, pronto per ricaricare svariati dispositivi senza creare troppa confusione e senza che sia necessario avere multiprese o adattatori vari.

Ricordate di munirvi di un buon numero di cavi di qualità, meglio se dotati di connettore USB-C da entrambi i lati. Le porte USB-C supportano potenze superiori rispetto a quelle USB-A, che vi consigliamo di utilizzare principalmente per dispositivi a basso assorbimento, come smartwatch , smart ring, spazzolini e dispositivi simili.

I migliori caricabatterie

Migliori caricabatterie da parete

INIU 30W

INIU 30W Dual-Port USB-C Charger è un caricatore ultra compatto con 2 porte USB‑C, progettato per ricaricare simultaneamente smartphone, tablet e altri dispositivi in mobilità. Grazie alla tecnologia GaN, offre un'efficienza superiore e dimensioni ridotte. La porta USB‑C principale eroga fino a 30 W, ideale per ricaricare rapidamente dispositivi come iPhone 16 Pro Max in circa 25 minuti. La seconda porta USB‑C supporta fino a 30 W, consentendo di caricare due dispositivi contemporaneamente con una distribuzione ottimizzata dell'energia. Le dimensioni contenute di circa 30% più piccole rispetto ai caricatori tradizionali da 30W e il design con spine pieghevoli lo rendono facilmente trasportabile e compatibile con molte ciabatte e prese multiple. Include protezioni avanzate per garantire sicurezza durante l'uso.

Compralo su Amazon in offerta a 9.99 euro invece di 14.99 euro. Compralo su

UGREEN Caricatore USB C 30W GanII

UGREEN caricatore USB‑C 30 W è un alimentatore compatto pensato per ricaricare smartphone, tablet e accessori in modo rapido ed efficiente. Il design ridotto facilita il trasporto in borsa o tasca, rendendolo adatto anche a chi viaggia frequentemente. La porta USB‑C eroga fino a 30 W di potenza, utile per ricaricare iPhone fino a iPhone 16/16 Pro Max o tablet in tempi contenuti. Monospina, evita sovraccarichi e dissipa calore grazie al chipset interno. Consiglio di usarlo con cavi certificati per ottenere la massima potenza e stabilità. Il corpo in materiale ignifugo garantisce resistenza a temperature elevate. Le dimensioni contenute (circa 60 × 40 × 30 mm) lo rendono discretamente leggero e maneggevole anche durante spostamenti brevi.

Compralo su Amazon in offerta a 12.79 euro. Compralo su

UGREEN Caricatore USB-C GaN 45W

UGREEN Nexode 65W retrattile è un caricatore compatto e versatile che incorpora un cavo USB‑C da 69 cm retrattile, ideale per evitare grovigli in viaggio o in ufficio. Supporta fino a 65 W di potenza con tecnologia GaN, perfetto per alimentare laptop, smartphone e tablet. La presenza di due porte USB‑C e una USB‑A consente di caricare fino a tre dispositivi contemporaneamente con ripartizione dinamica: ad esempio, 45 W + 7,5 W + 7,5 W. Consiglio di usare la porta USB‑C integrata per laptop fino a 60 W e la seconda per accessori o smartphone. Il caricatore include protezioni multiple (sovracorrente, surriscaldamento, cortocircuito) e involucro in materiale ignifugo V0, che ne aumenta la sicurezza. Il design compatto (circa 88×50×53 mm, 200 g) lo rende facilmente trasportabile in borsa.

Compralo su Amazon in offerta a 20.99 euro invece di 29.99 euro. Compralo su

Anker Prime GaN 67W

Anker Caricatore USB-C da 67 W è un alimentatore compatto con 2 porte USB-C e 1 porta USB-A, progettato per ricaricare simultaneamente laptop, smartphone e altri dispositivi. Grazie alla tecnologia GaN, offre un'efficienza superiore e dimensioni ridotte. La porta USB-C principale eroga fino a 67 W, ideale per ricaricare rapidamente dispositivi come MacBook Air o iPad Pro. La seconda porta USB-C supporta fino a 65 W, mentre la porta USB-A arriva fino a 22,5 W quando utilizzata singolarmente. In modalità multi-porte, la distribuzione dell'energia è ottimizzata per garantire una ricarica efficiente di più dispositivi contemporaneamente. Le dimensioni contenute di circa 39×38×50 mm e il peso di 158 g lo rendono facilmente trasportabile. Il design con spine pieghevoli e la protezione ActiveShield 2.0 assicurano sicurezza e praticità d'uso in viaggio.

Compralo su Amazon in offerta a 31.39 euro invece di 34.09 euro. Compralo su

INIU 100WGaN

INIU 100W GaN Charger è un caricatore compatto con 2 porte USB‑C e 1 porta USB‑A, progettato per ricaricare simultaneamente laptop, smartphone e accessori. Grazie alla tecnologia GaN, offre un'efficienza superiore e dimensioni ridotte. La porta USB‑C principale eroga fino a 100 W, ideale per MacBook Air o iPad Pro. La seconda porta USB‑C supporta fino a 65 W, mentre la porta USB‑A arriva fino a 22,5 W quando utilizzata singolarmente. In modalità multi‑porta, la distribuzione dell'energia è ottimizzata per garantire una ricarica efficiente di più dispositivi contemporaneamente. Le dimensioni contenute di circa 44×39×60,5 mm e il peso di 183,3 g lo rendono facilmente trasportabile. Il design con spine pieghevoli e la protezione ActiveShield 2.0 assicurano sicurezza e praticità d'uso in viaggio.

Compralo su Amazon in offerta a 36.99 euro invece di 39.99 euro. Compralo su

Anker GaN Prime 100W

Anker Prime 100W GaN Wall Charger è un caricatore compatto con 2 porte USB‑C e 1 porta USB‑A, ideale per ricaricare simultaneamente laptop, smartphone e tablet. Grazie alla tecnologia GaN, offre un'efficienza superiore e dimensioni ridotte. La porta USB‑C principale eroga fino a 100 W, mentre la seconda porta USB‑C supporta fino a 65 W e la porta USB‑A fino a 22,5 W quando utilizzate singolarmente. In modalità multi‑porta, la distribuzione dell'energia è ottimizzata per garantire una ricarica efficiente di più dispositivi contemporaneamente. Le dimensioni contenute di circa 44×39×60,5 mm e il peso di 183,3 g lo rendono facilmente trasportabile. Il design con spine pieghevoli e la protezione ActiveShield 2.0 assicurano sicurezza e praticità d'uso in viaggio.

Compralo su Amazon in offerta a 46 euro invece di 51.29 euro. Compralo su

UGREEN Nexode 100W

UGREEN Nexode Pro 65W GaNInfinity è un caricatore tascabile con doppia USB‑C e una USB‑A, ideale per laptop, smartphone e tablet. Il chip GaNInfinity garantisce alta efficienza e dimensioni ridotte rispetto agli alimentatori tradizionali. Le porte USB‑C supportano fino a 65 W ciascuna, con profili di uscita fissi da 5‑20 V e PPS fino a 3,3‑11 V @ 4,5 A, perfette per ricarica rapida Galaxy e Pixel. Porta USB‑A da 22,5 W compatibile QC3.0/AFC utile per dispositivi meno esigenti. Il corpo misura ~55×40×33 mm e pesa circa 113 g, ideale da portare sempre con sé. Il caricatore include protezioni contro surriscaldamento, sovracorrente e cortocircuito; il design piatto con spina pieghevole è adatto anche ai viaggi, mantenendo sicurezza V0 e praticità d’uso.

Compralo su Amazon in offerta a 59.99 euro. Compralo su

Anker Zolo GaN 140W

Anker Zolo 140 W è un caricatore GaN compatto con 3 porte USB‑C e 1 porta USB‑A, progettato per laptop potenti, smartphone e accessori grazie a un display touch per monitoraggio in tempo reale. Le porte USB‑C principali raggiungono 140 W (28 V @ 5 A) se collegate singolarmente, ideali per MacBook Pro e laptop gaming . In uso multiporte l’output scende a circa 134 W totali, con distribuzione intelligente dell’energia e protezione ActiveShield 2.0 contro surriscaldamento. Display touch aiuta a verificare tensione, corrente e temperatura, consigliabile usare cavo E‑Marker certificato per massimi 140 W.

Compralo su Amazon in offerta a 69 euro invece di 76.09 euro. Compralo su

Migliori caricabatterie da tavolo

Ablink 200W GaN

Ablink Caricatore USB-C Multiplo 200W GaN III 6-Port è una stazione di ricarica avanzata con un totale di 6 porte: 2 USB-C e 4 USB-A, progettata per alimentare simultaneamente laptop, smartphone e altri dispositivi. Grazie alla tecnologia GaN III, offre un'efficienza superiore e dimensioni compatte. La porta USB-C1 eroga fino a 65 W, ideale per ricaricare rapidamente dispositivi ad alta potenza come il MacBook Pro. Le porte USB-C2 e USB-A1 supportano fino a 30 W ciascuna, mentre le altre porte USB-A offrono fino a 18 W quando utilizzate singolarmente. In modalità multi-porte, la distribuzione dell'energia è ottimizzata per garantire una ricarica efficiente di più dispositivi contemporaneamente. Le dimensioni contenute e il design con spine pieghevoli lo rendono facilmente trasportabile e compatibile con molte ciabatte e prese multiple. Include protezioni avanzate per garantire sicurezza durante l'uso.

Compralo su Amazon in offerta a 24.99 euro. Compralo su

UGREEN Nexode 500W

UGREEN Nexode 500 W GaN è una stazione da scrivania con 5 porte USB-C e 1 USB-A, in grado di erogare fino a 500 W totali grazie a sei chip GaNInfinity™. La porta USB‑C primaria arriva a 240 W (48 V @ 5 A), sufficiente per ricaricare MacBook Pro 16″ al 60 % in circa 30 minuti. Il sistema integra 11 livelli di protezione e sensori NTC per bilanciare temperatura e potenza in tempo reale, garantendo stabilità continua anche a pieno carico . Le dimensioni di circa 146×115×61 mm e peso di 2 kg lo rendono adatto all’uso fisso su scrivania; il design verticale compatto favorisce l’ordine e l’accessibilità dei cavi.

Compralo su Amazon in offerta a 179.99 euro invece di 199.99 euro. Compralo su

Questa era la nostra guida ai migliori caricabatterie, che aggiorneremo nel tempo così da mantenerla aggiornata alle offerte di mercato. Se il vostro smartphone o qualsiasi altro dispositivo dobbiate caricare, supporta anche la ricarica wireless, potete consultare anche la nostra guida ai migliori caricabatterie wireless.