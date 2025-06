La finlandese Polar, azienda produttrice di wearable per lo sport e il fitness, ha recentemente annunciato che a settembre 2025 verrà lanciato un nuovo prodotto, probabilmente la versione consumer del Polar 360 destinato all’utenza business, che inaugurerà una inedita categoria di prodotti pronta a sfidare WHOOP.

A proposito di WHOOP, sembra che l’azienda statunitense sia pronta a espandere una funzionalità attualmente esclusiva della versione 5.0 del braccialetto anche alla precedente versione 4.0, assottigliando le differenze tra le due generazioni.

Polar si appresta a lanciare un dispositivo rivale di WHOOP

Come anticipato in apertura, Polar lancerà nel mese di settembre (più precisamente in data 3 settembre 2025) un nuovo dispositivo indossabile che inaugurerà una nuova categoria di prodotti.

Come suggerito nel comunicato stampa diffuso nella giornata di ieri, il nuovo dispositivo sarà il primo dispositivo da polso senza schermo del brand ma anche “un’alternativa senza abbonamento ad altri fitness tracker e smartband per la salute presenti sul mercato“, chiaro riferimento a WHOOP, il più famoso dispositivo di monitoraggio della salute senza schermo.

Di seguito riportiamo le parole di Sander Werring, CEO di Polar, che ha così commentato le ragioni che hanno spinto l’azienda a mettere a punto una nuova categoria di prodotti:

“I nostri utenti ci chiedevano un nuovo tipo di dispositivo indossabile, che permettesse loro di avere il controllo della propria salute e forma fisica fin da subito, senza le distrazioni degli schermi o la pressione delle notifiche continue. Ciò che desiderano è semplicità e libertà: la possibilità di scegliere cosa monitorare, come e quando, senza soluzione di continuità, senza sforzo e quasi senza accorgersene.”

Potrebbe trattarsi della versione consumer del Polar 360 destinato all’utenza business

Nel comunicato stampa, Polar sottolinea più volte i “vantaggi” di un dispositivo senza schermo per il monitoraggio della salute, suggerendo che questo possa introdurre “un modo nuovo e liberatorio per rimanere in sintonia con sonno, attività, salute e fitness“; il tutto, senza doversi affidare a un tradizionale smartwatch o a una tradizionale smartband.

La nuova categoria di prodotti andrà ad acquisire dati e ad analizzarli in background integrandosi perfettamente nella routine quotidiana degli utenti che potranno controllare le proprie statistiche e i propri progressi direttamente dall’app sullo smartphone.

In realtà, Polar ha già nel suo portfolio un dispositivo del genere: parliamo di Polar 360, annunciato a maggio 2024, ma esclusivamente pensato per l’utenza business. Sebbene nel comunicato stampa non vi siano conferme o altri dettagli, è molto probabile che il nuovo dispositivo che verrà annunciato il 3 settembre 2025 possa essere qualcosa di molto simile al Polar 360, ovvero un braccialetto per la salute senza schermo.

In aggiunta, questo nuovo dispositivo non necessiterà di alcun abbonamento, aspetto che potrebbe rivelarsi vincente se pensiamo che la concorrenza, ad esempio WHOOP, richiede un abbonamento per potere essere utilizzato. Ne sapremo di più in futuro, man mano che ci andremo avvicinando all’annuncio ufficiale da parte di Polar.

WHOOP sta per portare Healthspan anche sulla versione 4.0 del braccialetto

WHOOP ha annunciato ufficialmente il modello 5.0 del suo bracciale smart nel mese di maggio, cercando di percorrere una strada “diversa” rispetto al passato perché, con questo dispositivo, l’obiettivo dell’azienda è cercare di attirare non solo gli sportivi, ma anche agli utenti che cercano un prodotto per monitorare la salute e spendere meno.

Una delle principali novità di WHOOP 5.0 è la funzionalità Healthspan, capace di quantificare l’età fisiologica dell’utente (con una metrica denominata Età WHOOP) per fornire informazioni su come le abitudini quotidiane influiscono sulla salute e, in aggiunta, offrire indicazioni su come migliorarla.

Stando a quanto riportato dal portale specializzato Gadgets and Wearables, WHOOP potrebbe presto estendere questa funzionalità (esclusiva dei modelli 5.0 e MG) anche sul WHOOP 4.0, in commercio da fine 2021, tramite un futuro aggiornamento.

Nello specifico, pare che la funzionalità possa essere estesa al modello della precedente generazione nel corso dell’estate 2025 per quegli utenti che hanno sottoscritto il piano di abbonamento intermedio, quello denominato Peak, che ha un costo di 264 euro all’anno.

Con questo aggiornamento, le differenze tra le due ultime generazioni di “hardware” andranno ad assottigliarsi. Gli utenti che sono già in possesso di un dispositivo di quarta generazione, dunque, non dovrebbero sentire tanto la mancanza della versione più aggiornata, a meno che non siano interessati a particolari funzionalità come l’ECG o le stime della pressione sanguigna.