Polar ha avviato il rilascio del firmware 4.1.5 per i suoi smartwatch di punta, Vantage 3 e Grit X2 Pro, introducendo una serie di novità che puntano a migliorare l’esperienza d’uso sia in termini di funzionalità sportive che di sicurezza. Tra le novità più interessanti troviamo la navigazione passo-passo estesa a qualsiasi percorso, una nuova protezione tramite PIN e un controllo più immediato della trasmissione della frequenza cardiaca direttamente dall’orologio.

Polar Vantage V3 e Grit X2 Pro si aggiornano con interessanti novità

Fino a oggi, la funzione di navigazione con istruzioni turn-by-turn era disponibile soltanto per i percorsi importati da Komoot, ma con il nuovo aggiornamento le cose cambiano; ora qualsiasi itinerario selezionato dal menù di navigazione dell’orologio può sfruttare le indicazioni passo passo, attivabili o disattivabili prima di avviare l’attività.

In pratica, durante l’allenamento l’orologio fornisce avvisi sonori e vibrazione, oltre a indicazioni visive sul display, così da guidare l’utente senza che esso debba controllare costantemente la mappa; per i percorsi provenienti da Komoot, la funzione resta attiva di default, mantenendo quindi la continuità d’uso per chi è già abituato a sfruttarla.

La seconda novità introdotta da Polar riguarda la sicurezza dei dati e dell’orologio stesso, grazie alla nuova protezione con codice PIN a sei cifre, il dispositivo si blocca automaticamente quando rileva che non è più al polso, sfruttando il sensore di contatto cutaneo già impiegato per il monitoraggio della frequenza cardiaca.

Questa funzione, già presente in soluzioni di brand concorrenti come Garmin, diventa particolarmente utile in caso di smarrimento o furto, ma anche quando si collega l’orologio a porte USB pubbliche, il blocco PIN infatti impedisce il trasferimento di dati non autorizzato.

L’attivazione è semplice, si può impostare il PIN sia alla prima configurazione che in un secondo momento, seguendo il percorso Impostazioni -> Dati e sicurezza -> Imposta PIN. In caso di tre tentativi errati, il blocco dura un minuto, con tempi di attesa crescenti in caso di errori successivi; superata una certa soglia sarà necessario effettuare un reset del dispositivo (con conseguente cancellazione dei dati locali, ma con backup al sicuro su Polar Flow).

Ovviamente, durante un allenamento la protezione viene sospesa, così da poter montare l’orologio su una bici o utilizzarlo in configurazioni particolari senza continue interruzioni.

Con il firmware 4.1.5 la trasmissione in tempo reale della frequenza cardiaca via Bluetooth non è più abilitata nei profili sport, ma la novità è che adesso si può attivare direttamente dall’orologio in modalità pre-allenamento, seguendo il percorso Impostazioni -> Condividi FC con altri dispositivi -> Frequenza cardiaca visibile a tutti.

Questo permette di inviare i dati ad app di terze parti, attrezzature da palestra o piattaforme come Zwift, senza dover passare per l’app o il portale web; chi preferisce, può comunque mantenere l’attivazione automatica per sport specifici tramite le impostazioni di Polar Flow.

Oltre alle novità principali, Polar ha introdotto ottimizzazioni generali e correzioni di bug: sono state risolte le interruzioni casuali nella lettura ottica della frequenza cardiaca, è stato introdotto un maggiore intervallo di zoom nella visualizzazione delle mappe fuori dall’allenamento, l’impostazione traccia in alto ora resta attiva anche dopo panoramiche e zoom, ed è stato aggiunto un nuovo grafico della struttura del sonno nella relativa schermata dati.

Il firmware 4.1.5 è già in distribuzione per Polar Vantage V3 e Polar Grit X2 Pro tramite l’app Polar Flow per smartphone o il client desktop FlowSync; come sempre il rollout avviene in maniera graduale, quindi potrebbe volerci qualche giorno prima che l’aggiornamento sia disponibile per tutti gli utenti.